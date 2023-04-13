Nhan sắc xinh đẹp của Khánh Thi ở tuổi 41 dù mang thai lần 3

Mới đây, nhân ngày 8/3, Khánh Thi bất ngờ thông báo mang thai lần 3 chỉ sau vài tháng tổ chức đám cưới. Thông tin này ngay khi chia sẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm và lời chúc mừng từ cư dân mạng.

Mặc dù xuất hiện trong trang phục có phần kín đáo tại sự kiện song nhan sắc của nữ kiện tướng được đánh giá là có phần rạng rỡ, vừa thanh lịch lại sang trọng. Dù đang mang thai ở độ tuổi 41, Khánh Thi vẫn ở trong trạng thái khá tươi trẻ và đường nét cũng có phần sắc sảo mặn mà hơn.

Khánh Thi xuất hiện rạng rỡ trong một sự kiện với phong thái tự tin và sắc vóc cuốn hút - Ảnh: FBNV

Nhan sắc mặn mà của Khánh Thi khi mang thai lần 3 ở tuổi 41 nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: FBNV

Mẹ bầu tự tin mang giày cao lênh khênh tạo điểm nhấn cho trang phục - Ảnh: FBNV

Trang phục không quá cầu kì nhưng vẫn tôn lên vẻ sắc sảo của nữ kiện tướng - Ảnh: FBNV

Khánh Thi nổi tiếng là bà vợ được chồng cưng chiều nhất nhì Vbiz - Ảnh: FBNV

Trong quá trình mang thai lần 3 này, Phan Hiển cũng tiết lộ tính cách của Khánh Thi có phần thất thường, dễ thay đổi và rất khó chiều. Tuy nhiên, qua 2 lần làm bố bỉm sữa, lần này anh chàng đã có kinh nghiệm hơn trong việc chăm vợ bầu.

Khánh Thi được ông xã chăm chút cẩn thận mọi lúc mọi nơi - Ảnh: FBNV

Khánh Thi cũng cho biết cô luôn giữ tinh thần thoải mái để chăm chút sức khỏe từ bên trong. Sau lần sinh con thứ hai và bước sang tuổi 40, Khánh Thi từng quan ngại thay đổi lớn về ngoại hình. Bên cạnh đó, nữ kiện tướng dancesport cũng ăn uống đủ chất để cơ thể được khỏe khoắn hơn. Ngoài ra, nhờ chăm chỉ luyện nhảy mà sắc vóc Khánh Thi có phần khỏe khắn và vóc dáng cân đối.

Gia đình nhỏ hiện tại của Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: FBNV

Mối tình của Khánh Thi và Phan Hiển từng nhận về nhiều bàn tán do chênh lệch tuổi tác. Vượt qua mọi rào cản, giờ đây Khánh Thi và Phan Hiển đã có một tổ ấm viên mãn. Phan Hiển cho biết vợ chồng anh hết sức bất ngờ và rất vui khi gia đình sắp có thêm thành viên.