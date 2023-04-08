Chăm vợ mang thai lần 3, Phan Hiển vẫn phải công nhận tính cách Khánh Thi khó chiều, thay đổi nhanh hơn cả thời tiết

Hậu trường 08/04/2023 06:46

Ngay khi biết được tin vui Khánh Thi mang thai lần 3, người hâm mộ đã nô nức gửi lời chúc mừng tới gia đình cặp đôi.

Khánh Thi - Phan Hiển là một trong những cặp vợ chồng lệch tuổi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt. Ngày 8/3 vừa qua, cặp đôi bất ngờ thông báo tin vui việc Khánh Thi mang thai lần 3 sau đám cưới cổ tích. Cô cho biết đây là món quà "bá đạo" mà ông xã dành tặng mình nhân ngày lễ này.

Chăm vợ mang thai lần 3, Phan Hiển vẫn phải công nhận tính cách Khánh Thi khó chiều, thay đổi nhanh hơn cả thời tiết - Ảnh 1
Ngày 8/3 vừa qua, cặp đôi bất ngờ thông báo tin vui việc Khánh Thi mang thai lần 3 sau đám cưới cổ tích - Ảnh: Internet

Không chỉ vây, Phan Hiển còn được khán giả ưu ái gọi là ông chồng quốc dân vì độ chiều vợ số 2 thì không ai số 1! Do đó, ngay khi biết được tin vui trên, người hâm mộ đã nô nức gửi lời chúc mừng tới gia đình Khánh Thi - Phan Hiển.

Chia sẻ thêm về lần vợ mang thai này, nam kiện tướng Dancesport cho biết đã có kinh nghiệm hơn nhiều vì trải qua 2 lần chăm con. Tuy nhiên, một điều anh phải công nhận là tính cách bà xã khó chiều, thay đổi nhanh hơn cả thời tiết.

Chăm vợ mang thai lần 3, Phan Hiển vẫn phải công nhận tính cách Khánh Thi khó chiều, thay đổi nhanh hơn cả thời tiết - Ảnh 2
Tháng 2 vừa qua, cặp đôi đã chính thức tổ chức lễ cưới sau nhiều năm bên nhau và có 2 con - Ảnh: Internet

Phan Hiển chia sẻ: "Dự báo thời tiết còn dự báo được nhưng nàng này khỏi dự báo, không biết được rằng 1 tiếng sau nàng ấy thay đổi như thế nào. Nhiều lúc nàng ấy đang cười tươi như thế này nhưng chỉ 5 phút sau kêu: Em mệt quá, anh làm cái gì cho em ăn đi, ăn thế này, ăn thế kia,...

Mỗi lần Thi nói mệt sẽ nói câu là anh làm được gì cho em. Mình cố gắng nói những lời động viên, để nàng ấy vui. Mình biết Thi đang nghén khó chiều, khó chịu và khó yêu nên mình cũng ráng chiều vì đâu còn sự lựa chọn nào khác".

Chăm vợ mang thai lần 3, Phan Hiển vẫn phải công nhận tính cách Khánh Thi khó chiều, thay đổi nhanh hơn cả thời tiết - Ảnh 3
Phan Hiển tiết lộ tính cách Khánh Thi khó chiều, chóng thay đổi khi mang thai lần 3 - Ảnh: Internet

Chia sẻ vừa chân thật vừa hài hước của Phan Hiển khiến khán giả 'cười ra nước mắt". Khánh Thi cũng tiết lộ thêm lý do muốn sinh con lần 3 cho ông xã kém tuổi: "Lý do thích mang bầu là vì được chồng chăm sóc. Phụ nữ hay có bệnh tâm lý là phải đầy đủ cho nên là khi mang bầu cảm giác được quan tâm được đầy đủ và trọn vẹn hơn khi mà mình không mang bầu. Có nhiều chị em phụ nữ có cuộc sống gia đình ổn định, ông xã tâm lý sẽ thích cảm giác đó hơn.

Ngày xưa khi sinh Kubi xong, anh Hiển sẽ tập trung vào công việc, tập trung vào con, có tập trung vào vợ nhưng ở khía cạnh khác. Khi mang bầu thì 24/24 sẽ quan tâm cả mình và em bé. Mọi yêu sách của mình anh ấy sẽ phải làm".

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