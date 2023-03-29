Tình yêu 15 năm đầy trắc trở của Khánh Thi - Phan Hiển: Từng không dám công khai vì bị netizen miệt thị

Hậu trường 29/03/2023 17:40

Là cô trò hơn kém nhau 11 tuổi, tình yêu của Khánh Thi và Phan Hiển đã phải vượt qua rất nhiều lời đàm tiếu của công chúng mới đi đến một kết cục viên mãn hiện tại.

Những ngày qua, khán giả không khỏi ngưỡng mộ chứng kiến sự hạnh phúc của vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển khi bé Kubi đoạt huy chương vàng hạng Thiếu nhi 1 ở Syllabus World Championship. Thế nhưng trước khi được nếm trải những ngọt ngào trong tình yêu và sự nghiệp, cặp đôi đã trải qua rất nhiều sóng gió. Chính tình yêu bền bỉ suốt 15 năm qua đã giúp họ luôn vững vàng nắm chặt tay nhau vượt qua tất cả.

Tình yêu 15 năm đầy trắc trở của Khánh Thi - Phan Hiển: Từng không dám công khai vì bị netizen miệt thị - Ảnh 1
Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển vừa nhận tin vui từ thành tích của bé Kubi - Ảnh: Internet

Phan Hiển - Khánh Thi gặp nhau trong lớp dancesport với mối quan hệ thầy trò vào năm 2009, thậm chí từng xưng hô "cô" và "con". Khi ấy, Phan Hiển chỉ mới là chàng trai 16 - 17 tuổi đang chập chững theo đuổi ước mơ, còn Khánh Thi đã là nữ kiện tướng tài năng và có tiếng trong nghề. Từ mối quan hệ thầy - trò, họ phát triển thành bạn nhảy đầy ăn ý, giúp đỡ lẫn nhau ngày càng tiến bộ.

Tình yêu 15 năm đầy trắc trở của Khánh Thi - Phan Hiển: Từng không dám công khai vì bị netizen miệt thị - Ảnh 2
Khánh Thi - Phan Hiển trong giai đoạn đầu quen biết và làm việc chung - Ảnh: Internet

Qua quá trình tiếp xúc lâu dài, cặp đôi nảy sinh tình cảm. Khánh Thi - Phan Hiển tiết lộ, sau khi thổ lộ tình cảm với đối phương, họ gọi nhau bằng tên. Mãi sau này, cặp đôi mới đổi cách xưng hô và thoải mái gọi người kia là ông xã, bà xã.

Là tình yêu thầy trò lại hơn kém tận 11 tuổi, Khánh Thi - Phan Hiển gặp nhiều điều tiếng khi công khai chuyện tình cảm. Đặc biệt trong thời điểm đó, nữ kiện tướng dancesport đối diện với những lời lẽ vô cùng tiêu cực, bị một bộ phận cư dân mạng bình phẩm, miệt thị về tuổi tác và ngoại hình khi yêu học trò kém tuổi. Trước những trắc trở ấy, cặp đôi từng có giai đoạn chia tay, tìm tình yêu mới nhưng sau đó họ lại trở về bên nhau.

Tình yêu 15 năm đầy trắc trở của Khánh Thi - Phan Hiển: Từng không dám công khai vì bị netizen miệt thị - Ảnh 3
Cặp đôi bên nhau thầm lặng trước những lời đàm tiếu của công chúng - Ảnh: Internet
 

Lần này, cả hai quyết tâm xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến khi mang thai con đầu lòng là bé Kubi, Khánh Thi gặp áp lực khiến cô phải nhập viện liên tục. Mặc dù không công khai nhưng trong suốt thời gian này, nữ kiện tướng luôn được nửa kia chăm sóc, yêu thương từng ly từng tí. Đến sau khi thông tin Phan Hiển là cha ruột Kubi được tiết lộ, cặp đôi tiếp tục vấp phải nhiều bình luận tiêu cực từ cư dân mạng.

Tình yêu 15 năm đầy trắc trở của Khánh Thi - Phan Hiển: Từng không dám công khai vì bị netizen miệt thị - Ảnh 4
Phan Hiển cũng không tránh khỏi bị chỉ trích khi công khai là ba ruột của Kubi - Ảnh: Internet

Yêu một người đã thành công trong sự nghiệp, có thể nói Phan Hiển đã phải trưởng thành rất nhanh, từ một chàng trai trẻ ham chơi trở thành người đàn ông của gia đình. Sự thay đổi của anh là để làm một bờ vai vững chắc cho Khánh Thi và con trai đầu lòng trước sức ép của dư luận. 3 năm sau, gia đình chào đón thành viên mới là bé Anna. Không còn e dè như trước, giờ đây cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm công khai những khoảnh khắc của gia đình trên trang cá nhân.

Tình yêu 15 năm đầy trắc trở của Khánh Thi - Phan Hiển: Từng không dám công khai vì bị netizen miệt thị - Ảnh 5
Gia đình nhỏ 4 thành viên - Ảnh: Internet

Tháng 12/2022, sau 14 năm gắn bó, Khánh Thi - Phan Hiển chính thức đặt cột mốc mới bằng một đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Trong hôn lễ, Khánh Thi đã bật khóc khi được gia đình nhà chồng chính thức công nhận danh phận con dâu sau nhiều năm. Cô nức nở gửi lời đến Phan Hiển: "Em không biết nói gì hơn. Em không dám tin đây là sự thật. Được sống với anh, được gia đình anh đón về khiến em thấy rất hạnh phúc. Em yêu anh".

Tình yêu 15 năm đầy trắc trở của Khánh Thi - Phan Hiển: Từng không dám công khai vì bị netizen miệt thị - Ảnh 6
Khánh Thi khóc nức nở trong hôn lễ - Ảnh: Internet

Sau đám cưới, tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng gắn bó khăng khít. Khánh Thi - Phan Hiển giờ đây giảm bớt công việc, dành thời gian hơn cho gia đình, chăm lo con cái. Vào tháng 3 năm nay, Khánh Thi khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đã mang thai lần 3 ở tuổi 41. Được biết, cặp đôi luôn mong muốn gia đình có thêm thành viên mới và đến hôm nay ước mong đã thành sự thật.

Tình yêu 15 năm đầy trắc trở của Khánh Thi - Phan Hiển: Từng không dám công khai vì bị netizen miệt thị - Ảnh 7
Cặp đôi sắp chào đón thành viên mới trong gia đình - Ảnh: Internet

Hiện tại, Phan Hiển tạm gác lại nhiều công việc để chăm lo cho bà xã trong thời gian đầu thai kỳ. Anh tiết lộ có dự định chinh phục giải vô địch thế giới và phấn đấu thành một trong ba cặp đấu xuất sắc của khu vực châu Á trong vài năm tới.

Vừa giành giải thưởng lớn tại nước ngoài, gia đình Khánh Thi và Phan Hiển đã gặp phải rắc rối lớn này?

Vừa giành giải thưởng lớn tại nước ngoài, gia đình Khánh Thi và Phan Hiển đã gặp phải rắc rối lớn này?

Mới đây Khánh Thi cho biết trong quá trình về nước cả gia đình đã gặp phải rắc rối tại sân bay.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển Hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển Khánh Thi - Phan Hiển đám cưới

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang