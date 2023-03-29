Tình yêu 15 năm đầy trắc trở của Khánh Thi - Phan Hiển: Từng không dám công khai vì bị netizen miệt thị

Phan Hiển - Khánh Thi gặp nhau trong lớp dancesport với mối quan hệ thầy trò vào năm 2009, thậm chí từng xưng hô "cô" và "con". Khi ấy, Phan Hiển chỉ mới là chàng trai 16 - 17 tuổi đang chập chững theo đuổi ước mơ, còn Khánh Thi đã là nữ kiện tướng tài năng và có tiếng trong nghề. Từ mối quan hệ thầy - trò, họ phát triển thành bạn nhảy đầy ăn ý, giúp đỡ lẫn nhau ngày càng tiến bộ.

Những ngày qua, khán giả không khỏi ngưỡng mộ chứng kiến sự hạnh phúc của vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển khi bé Kubi đoạt huy chương vàng hạng Thiếu nhi 1 ở Syllabus World Championship. Thế nhưng trước khi được nếm trải những ngọt ngào trong tình yêu và sự nghiệp, cặp đôi đã trải qua rất nhiều sóng gió. Chính tình yêu bền bỉ suốt 15 năm qua đã giúp họ luôn vững vàng nắm chặt tay nhau vượt qua tất cả.

Là tình yêu thầy trò lại hơn kém tận 11 tuổi, Khánh Thi - Phan Hiển gặp nhiều điều tiếng khi công khai chuyện tình cảm. Đặc biệt trong thời điểm đó, nữ kiện tướng dancesport đối diện với những lời lẽ vô cùng tiêu cực, bị một bộ phận cư dân mạng bình phẩm, miệt thị về tuổi tác và ngoại hình khi yêu học trò kém tuổi. Trước những trắc trở ấy, cặp đôi từng có giai đoạn chia tay, tìm tình yêu mới nhưng sau đó họ lại trở về bên nhau.

Qua quá trình tiếp xúc lâu dài, cặp đôi nảy sinh tình cảm. Khánh Thi - Phan Hiển tiết lộ, sau khi thổ lộ tình cảm với đối phương, họ gọi nhau bằng tên. Mãi sau này, cặp đôi mới đổi cách xưng hô và thoải mái gọi người kia là ông xã, bà xã.

Cặp đôi bên nhau thầm lặng trước những lời đàm tiếu của công chúng - Ảnh: Internet

Lần này, cả hai quyết tâm xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến khi mang thai con đầu lòng là bé Kubi, Khánh Thi gặp áp lực khiến cô phải nhập viện liên tục. Mặc dù không công khai nhưng trong suốt thời gian này, nữ kiện tướng luôn được nửa kia chăm sóc, yêu thương từng ly từng tí. Đến sau khi thông tin Phan Hiển là cha ruột Kubi được tiết lộ, cặp đôi tiếp tục vấp phải nhiều bình luận tiêu cực từ cư dân mạng.

Phan Hiển cũng không tránh khỏi bị chỉ trích khi công khai là ba ruột của Kubi - Ảnh: Internet

Yêu một người đã thành công trong sự nghiệp, có thể nói Phan Hiển đã phải trưởng thành rất nhanh, từ một chàng trai trẻ ham chơi trở thành người đàn ông của gia đình. Sự thay đổi của anh là để làm một bờ vai vững chắc cho Khánh Thi và con trai đầu lòng trước sức ép của dư luận. 3 năm sau, gia đình chào đón thành viên mới là bé Anna. Không còn e dè như trước, giờ đây cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm công khai những khoảnh khắc của gia đình trên trang cá nhân.

Gia đình nhỏ 4 thành viên - Ảnh: Internet

Tháng 12/2022, sau 14 năm gắn bó, Khánh Thi - Phan Hiển chính thức đặt cột mốc mới bằng một đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Trong hôn lễ, Khánh Thi đã bật khóc khi được gia đình nhà chồng chính thức công nhận danh phận con dâu sau nhiều năm. Cô nức nở gửi lời đến Phan Hiển: "Em không biết nói gì hơn. Em không dám tin đây là sự thật. Được sống với anh, được gia đình anh đón về khiến em thấy rất hạnh phúc. Em yêu anh".

Khánh Thi khóc nức nở trong hôn lễ - Ảnh: Internet

Sau đám cưới, tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng gắn bó khăng khít. Khánh Thi - Phan Hiển giờ đây giảm bớt công việc, dành thời gian hơn cho gia đình, chăm lo con cái. Vào tháng 3 năm nay, Khánh Thi khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đã mang thai lần 3 ở tuổi 41. Được biết, cặp đôi luôn mong muốn gia đình có thêm thành viên mới và đến hôm nay ước mong đã thành sự thật.

Cặp đôi sắp chào đón thành viên mới trong gia đình - Ảnh: Internet

Hiện tại, Phan Hiển tạm gác lại nhiều công việc để chăm lo cho bà xã trong thời gian đầu thai kỳ. Anh tiết lộ có dự định chinh phục giải vô địch thế giới và phấn đấu thành một trong ba cặp đấu xuất sắc của khu vực châu Á trong vài năm tới.