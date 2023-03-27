Xuất sắc hơn cả bố mẹ, con trai cặp đôi vàng Khánh Thi và Phan Hiển làm rạng danh Việt Nam trong lần đầu thi đấu quốc tế

Dù mới ở độ tuổi còn khá nhỏ tuổi nhưng tài năng của con trai Khánh Thi đã vươn tầm quốc tế.
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Khánh Thi và Phan Hiển hiện đang là một trong những cặp đôi vàng dance sport tại Việt Nam, không chỉ có cho mình một sự nghiệp đầy vinh quang với vô vàng đầy huy chương và thành tích lớn tại đấu trường quốc tế, cả 2 còn được netizen ngưỡng mộ bởi chuyện tình và cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc bên cạnh các con.
Việc có một gia đình với bố mẹ là những vận động viên cực kỳ có tiếng và tài giỏi được cho là sẽ rất áp lực ngay từ nhỏ. Thế nhưng con trai của cả 2 dường như không những không bị ảnh hưởng mà còn có tài năng cực lớn hơn cả bố mẹ mình. Cụ thể mới đây trên trang cá nhân của mình cả Khánh Thi lẫn Phan Hiển đều không thể giấu nỗi sự tự hào trước thành tích vô tiền khoáng hậu của con trai ngay trong lần xuất ngoại thi đấu đầu tiên.
Cụ thể Khánh Thi chia sẻ: "Quốc ca Việt Nam được vang lên tại giải World Syllabus Championship 2023 tổ chức tại Italia. Kubi đã làm nên lịch sự cho dancesport Việt Nam thế hệ kế tiếp. Mẹ Thi khóc đây, ba Hiển đã làm cả gia đình tự hào được Vô địch Châu Á điệu đơn Asian Indoor Games 2009, Vô địch điệu đơn Seagame 2019, Vô địch toàn năng Đông Nam Á 2023".
Không chỉ tự hào về thành tích của con, Khánh Thi cũng tự tin khẳng định tài năng của con trai đã vượt xa ông bố nổi tiếng của mình hồi cùng lứa tuổi. Tuy nhiên, vợ chồng Khánh Thi cũng cho biết sẽ chú tâm thật nhiều đến con để phát triển hơn nữa bởi suy cho cùng đây mới chỉ là bước khởi đầu và còn rất nhiều giải đấu danh giá khác ở phía trước.
Bên dưới bài đang hàng loạt người hâm mộ đã thay nhau chúc mừng cho thành tích của con trai cặp đôi.