Xuất sắc hơn cả bố mẹ, con trai cặp đôi vàng Khánh Thi và Phan Hiển làm rạng danh Việt Nam trong lần đầu thi đấu quốc tế

Khánh Thi và Phan Hiển hiện đang là một trong những cặp đôi vàng dance sport tại Việt Nam, không chỉ có cho mình một sự nghiệp đầy vinh quang với vô vàng đầy huy chương và thành tích lớn tại đấu trường quốc tế, cả 2 còn được netizen ngưỡng mộ bởi chuyện tình và cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc bên cạnh các con.

Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: Internet

Việc có một gia đình với bố mẹ là những vận động viên cực kỳ có tiếng và tài giỏi được cho là sẽ rất áp lực ngay từ nhỏ. Thế nhưng con trai của cả 2 dường như không những không bị ảnh hưởng mà còn có tài năng cực lớn hơn cả bố mẹ mình. Cụ thể mới đây trên trang cá nhân của mình cả Khánh Thi lẫn Phan Hiển đều không thể giấu nỗi sự tự hào trước thành tích vô tiền khoáng hậu của con trai ngay trong lần xuất ngoại thi đấu đầu tiên.