Hậu sinh nở, em ruột Mai Phương Thúy được netizen khen ngợi nhan sắc thăng hạng rực rỡ

Mai Ngọc Phượng mới đây sau sinh nở đã không khỏi khiến netizen ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp được thăng hạng đáng kể của mình.

Mai Phương Thúy là hoa hậu tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt. Cô có tài sản khổng lồ nhưng cuộc sống kín tiếng và thường chỉ xuất hiện ở một số sự kiện của những người thân thương. Tuy nhiên, ít người biết rằng người đẹp này còn có một cô em gái cũng thừa hưởng nét đẹp không kém cạnh người chị nổi tiếng là Mai Ngọc Phượng.

Mai Ngọc Phượng và Mai Phương Thúy - Ảnh: Internet

Ngọc Phượng được mệnh danh là mỹ nhân của hội anh chị em của các ngôi sao Vbiz. Sở dĩ được gọi là mỹ nhân vì cô nàng thừa hưởng nét đẹp tuyệt sắc của gia đình. Người đẹp có một gương mặt thon gọn, những đường nét khả ái và ngọt ngào đọng lòng người. Cũng giống như người chị, Ngọc Phượng cũng có chiều cao ấn tượng lên đến 1m78 và làn da trắng hồng....

Được biết Ngọc Phượng hiện đã là bà mẹ hai con, thời gian qua cô ít lên mạng xã hội cũng không tương tác nhiều với bạn bè mà dành thời gian để chăm sóc em bé. Cuộc sống càng kín tiếng cô càng được chú ý, mới đây dân mạng đã tỏ ra vô cùng bất ngờ trước nhan sắc của Ngọc Phượng trên MXH bởi dù đã là mẹ 2 con nhưng vẻ đẹp của cô không những không bị tụt dốc mà còn thăng hạng đáng kể.

Dù thời gian sinh hai con khá gần nhau, song em gái Mai Phương Thúy lấy lại vóc dáng nhanh chóng. Cô ăn uống cũng kỹ lưỡng và có chế độ riêng so với thời điểm trước khi có em bé.

Mai Ngọc Phượng hiện đã trở lại công việc, cô có cuộc sống bình dị với tài năng kinh doanh ấn tượng. Nhờ có ngoại hình nổi bật cũng như sự khéo léo của mình, mỹ nhân 9X rất thành công trong việc kinh doanh mỹ phẩm và nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-sinh-no-em-ruot-mai-phuong-thuy-uoc-netizen-khen-ngoi-nhan-sac-thang-hang-ruc-ro-565824.html