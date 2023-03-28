Vừa giành giải thưởng lớn tại nước ngoài, gia đình Khánh Thi và Phan Hiển đã gặp phải rắc rối lớn này?

Hậu trường 28/03/2023 13:56

Mới đây Khánh Thi cho biết trong quá trình về nước cả gia đình đã gặp phải rắc rối tại sân bay.

 

Mới đây con trai của cặp đôi vàng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển trong lần xuất ngoại đầu tiên đã xuất sắc giành được vị trí vô địch, trong giây phút hân hoan của con trai bà xã của Phan Hiển đã không giấu được sự xúc động cũng như khẳng định con mình đã thực sự giỏi hơn bố của cậu bé. 

Vừa giành giải thưởng lớn tại nước ngoài, gia đình Khánh Thi và Phan Hiển đã gặp phải rắc rối lớn này? - Ảnh 1
Gia đình Khánh Thi và Phan Hiển - Ảnh: Internet

Trong lúc mọi người đang ngóng chờ cả gia đình về đến Việt Nam thì mới đây trên MXH, Phan Hiển đã chia sẻ khoảnh khắc Khánh Thi và con trai cùng các thành viên trong đoàn phải nằm vật vờ ở sân bay vì sự cố ở phút chót. Anh cho biết: "Hiện tại là 1h50 sáng ở bên Ý, đáng lý ra sáng sớm ngày hôm qua Thi và Hiển đã bay rồi. Nhưng sân bay Đức đang bị đình công, vì vậy Thi và Hiển đã bị hủy chuyến bay nên phải đổi một vé khác tốn rất nhiều tiền. Chuyến bay của Thi và Hiển là 6h sáng ngày hôm sau tận sân bay Venice. Đáng lẽ chỉ nên ra trước hai tiếng thôi, nhưng vì không có ai chở ra hết nên cả đoàn đã có mặt ở sân bay Venice vào 9h tối".

Vừa giành giải thưởng lớn tại nước ngoài, gia đình Khánh Thi và Phan Hiển đã gặp phải rắc rối lớn này? - Ảnh 2
Phan Hiển lo lắng cho 2 mẹ con Khánh Thi - Ảnh: Internet

 

Ông xã của Khánh Thi cũng cho biết bản thân vốn đã thi đấu rất nhiều ở nước ngoài nên việc bị delay như vậy là chuyện xảy ra thường xuyên và bản thân cũng đã quen. Tuy nhiên, anh cảm thấy rất thương cho 2 mẹ con bởi việc ngồi hàng giờ tại sân bay rất mệt mỏi.

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều bày tỏ sự xót xa trước sự cố gia đình Khánh Thi Phan Hiển gặp phải khi chuẩn bị về nước.

Vừa giành giải thưởng lớn tại nước ngoài, gia đình Khánh Thi và Phan Hiển đã gặp phải rắc rối lớn này? - Ảnh 3
Netizen bình luận hỏi thăm và chúc gia đình cặp đôi thượng lộ bình an - Ảnh: Chụp màn hình

Bênh cạnh đó, không ít netizen cảm thấy ấn tượng với cách nuôi dạy con cái của cả 2 khi luôn ở bên chăm sóc và hướng dẫn tận tình để giúp con chạm tay đến những mục tiêu mà mình luôn khát khao có được, đồng thời cũng nhắc nhở con không nên ngủ quên trong chiến thắng để hướng tới những giải đấu sắp tới. 

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