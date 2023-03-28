Tâm sự về nỗi đau mất mát trong giai đoạn mang thai, Minh Hằng bất ngờ bị khuyên không nên công khai quá nhiều chuyện bầu bí?

Hậu trường 28/03/2023 11:18

Minh Hằng mới đây đã có màn đáp trả lời khuyên từ netizen về việc không nên kể nhiều về vấn đề bầu bí.

Minh Hằng trong vài tháng trở lại đây đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng động mạng. Cụ thể, không chỉ gây ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất với thành công của dự án điện ảnh mới đây mà chuyện tình cảm của người đẹp cũng vô cùng hạnh phúc khi vừa báo tin vui đang mang thai với ông xã. 

Mới đây, trên trang cá nhân Minh Hằng đăng tải clip chia sẻ về hành trình mang thai và những tâm sự mẹ bầu. Nghe xong câu chuyện của nữ diễn viên không ít fan đã vô cùng xúc động và đồng cảm với Minh Hằng. 

Tâm sự về nỗi đau mất mát trong giai đoạn mang thai, Minh Hằng bất ngờ bị khuyên không nên công khai quá nhiều chuyện bầu bí? - Ảnh 1
Minh Hằng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, có người cho rằng: "Khuyên bạn, đang trong giai đoạn đầu mang thai không nên công khai nhiều quá. Khi nào bầu ba tháng trở lên mới chia sẻ cảm xúc cho mọi người nhiều".

Trước lời khuyên từ netizen, Minh Hằng không chỉ ghi điểm bằng cách trả lời nhẹ nhàng mà còn cực kỳ thẳng thắn đưa ra quan điểm lại của mình một cách khéo léo để không làm xôn xao dư luận: "Mình qua giai đoạn rồi nên mới dám chia sẻ nhé. Cảm ơn bạn đã thương yêu và quan tâm".

Tâm sự về nỗi đau mất mát trong giai đoạn mang thai, Minh Hằng bất ngờ bị khuyên không nên công khai quá nhiều chuyện bầu bí? - Ảnh 2Tâm sự về nỗi đau mất mát trong giai đoạn mang thai, Minh Hằng bất ngờ bị khuyên không nên công khai quá nhiều chuyện bầu bí? - Ảnh 3

Minh Hằng tâm sự cô chỉ giữ được một phôi thai. Bên cạnh đó nữ ca sĩ rất buồn khi biết bản thân không thể mang thai đôi như mong muốn: "Những ngày đầu rất chăm ghi nhật ký, nhưng khi biết tin mình chỉ còn 1 phôi thai thì cuốn nhật ký đã đóng lại luôn. Không phải là mình không thương con nữa mà mình không biết viết gì cho đứa con còn lại khi nó bị mất.

Mình đã mất một tháng để có thể bắt nhịp lại và viết nhật ký. Mình cũng chấp nhận việc ông trời chỉ cho mình một thì mình cũng đón nhận. Từ đó thì Hằng và ông xã được nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Hiện tại cũng rất thoải mái".

Lê Ngọc Minh Hằng, thường được biết đến với nghệ danh Minh Hằng, là một nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu quảng cáo và nhà sản xuất phim người Việt Nam. Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò là ca sĩ hát nhóm, và tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim truyền hình nhưng không tạo được nhiều dấu ấn.

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