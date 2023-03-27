Trong cơn bão chỉ trích, Trấn Thành bất ngờ được đàn chị trong nghề khen ngợi: 'Lòng tốt của cậu ta thực sự đáng nể'

Chứng kiến ''đàn em'' Trấn Thành bị chỉ trích, mới đây nữ MC Vân Hugo đã chính thức lên tiếng và có đôi lời chia sẻ về con người thật của nam MC.

Thời gian gần đây, cái tên Trấn Thành có lẽ đang là đề tài được nhiều người bàn tán sôi nổi nhất, tất cả chủ yếu xoay câu nói "đời nghệ sĩ khó nuốt" của nam MC tại họp báo ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng. MC Trấn Thành - Ảnh: Internet Ngay lập tức đoạn phát ngôn của sao nam này nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ phía khán giả và hầu hết đều cho rằng Trấn Thành đang quá ngạo mạn, làm lố trên sân khấu. Thậm chí, một số bộ phận netizen ngay sau đó đã cắt ghép câu nói của nam MC để so sánh với các ngôi sao Vbiz như Mỹ Tâm, Sơn Tùng,...để phản bác ngược lại quản điểm của anh là ''đã là người nổi tiếng thì phải học cách chấp nhận sự soi mói từ phía người khác''.

Vân Hugo - Ảnh: Internet Mới đây nhất, giữa bão thị phi cuối cùng cũng có một người đứng về phía Trấn Thành và đó chính là nữ MC Vân Hugo. Cụ thể, cô đã bất ngờ tiết lộ chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ Trấn Thành và cho biết anh là một người có tấm lòng nhân hậu nên không đáng phải bị chỉ trích như vậy từ phía cộng động mạng.

MC Vân Hugo viết: "Xưa cùng làm 'Vì bạn xứng đáng', khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, Thành vẫn luôn âm thầm giúp họ, cho dù tới tận bây giờ! Những việc tốt không ai biết mà người đó vẫn làm, thật sự đáng nể!". Trong hình ảnh đoạn tin nhắn được nữ MC chia sẻ, Trấn Thành đã hỗ trợ trường hợp khó khăn 10 triệu đồng tiền quà Tết. Không những thế, nam đạo diễn phim Nhà bà Nữ còn vô cùng tinh tế trong cách nói chuyện: "Con gửi cô chú thêm 10 triệu, xem như quà Tết con biếu cô ạ. Mong cô mau khỏe nhé!". Có thể thấy dù không quá ồn ào, khoe trên Facebook hay các mặt báo, song Trấn Thành vẫn âm thầm giúp đỡ những trường hợp khó khăn bằng cách gửi quà, gửi tiền. Dẫu vậy, một số khán giả cho rằng chính tính cách và cách diễn giải của nam MC mới là điều khiến anh gặp nhiều rắc rối trong thời gian vừa qua. Hiện vụ việc xoay quanh đề tài câu nói của Trấn Thành vẫn đang gây sốt CĐM và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong vài ngày tới.

Khóc mếu máo 'kể khổ' như Trấn Thành nhưng Trường Giang lại được hàng nghìn khán giả hết lời khen ngợi! Giữa lúc dân tình vẫn đang còn xôn xao bàn luận, trên mạng xã hội bỗng chia sẻ lại một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ Trường Giang khóc mếu máo trước hàng nghìn khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-con-bao-chi-trich-tran-thanh-bat-ngo-uoc-an-chi-trong-nghe-khen-ngoi-long-tot-cua-cau-ta-thuc-su-ang-ne-566856.html