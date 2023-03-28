NSND Công Lý hạnh phúc tự tay tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc ái nữ ngày càng xinh đẹp

Mới đây hình ảnh 3 cha con nhà NSND Công Lý ăn mừng sinh nhật con gái đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Sau khoảng thời gian gặp nhiều khó khăn khi phải chống chọi với bệnh tật lẫn một số chuyện trong công việc, NSND Công Lý đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng các con.

NSND Công Lý - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân NSND Công Lý đăng tải khoảnh khắc vui vẻ trong buổi sinh nhật con gái kèm lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật con gái". Trong ảnh nam nghệ sĩ tỏ rõ sự hạnh phúc khi tươi cười cùng Thục Anh (bé Kiến) và Tít, trong đó nhan sắc của Thục Anh là điều khiến nhiều người bất ngờ nhất khi không chỉ xinh đẹp mà còn thừa hưởng nhiều nét giống ông bố nổi tiếng của mình.





Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả dành nhiều lời chúc mừng sinh nhật đến ái nữ nhà NSND Công Lý.

Hai cô cậu Kiến và Tít ngây thơ ngày nào giờ đây đã ra dáng thanh niên điển trai, xinh đẹp. Ba bố con thoải mái trò chuyện, cực thân thiết. Mặc dù cùng cha khác mẹ nhưng hai anh em không những không xa cách mà còn rất quan tâm nhau và thường xuyên hỏi han sức khỏe của nhau.





Cả hai coi nhau như những người bạn thân, tâm sự mọi chuyện với nhau. Các con cũng là niềm động lực lớn nhất để NSND Công Lý cố gắng mỗi ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsnd-cong-ly-hanh-phuc-tu-tay-to-chuc-sinh-nhat-cho-con-gai-nhan-sac-ai-nu-ngay-cang-xinh-ep-567123.html