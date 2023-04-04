Sau đám cưới cổ tích, Khánh Thi gây lo lắng khi đăng đàn 'hận cả thế giới', tâm lý bất ổn

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã "xả kho" loạt ảnh cưới, đồng thời có những chia sẻ về những ngày tâm lý bất ổn sau đám cưới.

Khánh Thi - Phan Hiển là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, tháng 12/2022 vừa qua, cả hai đã chính thức tổ chức một đám cưới cổ tích với hơn 1.000 khách mời tham dự.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, tháng 12/2022 vừa qua, cả hai đã chính thức tổ chức một đám cưới cổ tích - Ảnh: Internet Kể từ sau đám cưới thế kỷ, Khánh Thi lần nữa gây bất ngờ khi công bố mang thai con thứ 3 cho bạn trai nhỏ tuổi. Nhiều người gửi lời chúc đến cho tổ ấm của cặp đôi. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã "xả kho" loạt ảnh cưới, đồng thời có những chia sẻ về những ngày tâm lý bất ổn sau đám cưới.

Kể từ sau đám cưới thế kỷ, Khánh Thi lần nữa gây bất ngờ khi công bố mang thai con thứ 3 cho bạn trai nhỏ tuổi - Ảnh: FBNV Theo đó, Khánh Thi chia sẻ lại bài viết trên trang cá nhân của Phan Hiển, đồng thời trải lòng: "Không phải 365 ngày ta đều vui hay hạnh phúc. Sẽ có những ngày rất bất ổn về cả tâm lý, cuộc sống công việc và con người. Nhưng nếu luôn có một người động viên bạn lúc bạn cảm thấy trống rỗng. Thì nếu ta đủ yêu và nhìn nhận mới thấy rằng người bên ta lúc ta cần là người ta cần trân trọng. I love you (tôi yêu bạn) ông xã - Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Đang hận cả thế giới thì nhẹ hết cả lòng".

Khánh Thi hiện đang cảm thấy 'hận cả thế giới' - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, đáp lại lời Khánh Thi, Phan Hiển cũng viết lời mật ngọt trên trang cá nhân: "Anh làm việc gì cũng rất tệ. Vì lúc nào cũng quên trước quên sau. Nhưng có mỗi việc nhớ em là anh giỏi nhất". Có thể thấy, cặp đôi chính là minh chứng cho việc tình yêu không phân biệt tuổi tác - Ảnh: FBNV Có thể thấy, cặp đôi chính là minh chứng cho việc tình yêu không phân biệt tuổi tác. Dù chênh lệch khá nhiểu tuổi nhưng hiện tại gia đình Khánh Thi - Phan Hiển nhận được không ít sự yêu mến, ngưỡng mộ của khán giả.

Tình yêu 15 năm đầy trắc trở của Khánh Thi - Phan Hiển: Từng không dám công khai vì bị netizen miệt thị Là cô trò hơn kém nhau 11 tuổi, tình yêu của Khánh Thi và Phan Hiển đã phải vượt qua rất nhiều lời đàm tiếu của công chúng mới đi đến một kết cục viên mãn hiện tại.

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