Lập thành tích khủng nhưng netizen đã tinh ý soi ra điểm bất thường trên bằng khen của con trai Khánh Thi?

Hậu trường 29/03/2023 16:06

Bên cạnh những lời khen, cư dân mạng soi ra một chi tiết bất thường trên tấm bằng khen trên tay Kubi.

Mới đây, thông tin con trai Khánh Thi - Phan Hiển đoạt huy chương vàng dancesport quốc tế dành cho thiếu nhi khiến khán giả ngưỡng mộ. Thừa hưởng tài năng nghệ thuật của bố mẹ, từ nhỏ Kubi - con trai Khánh Thi - Phan Hiển đã được truyền dạy một cách bày bản nên sớm bộc lộ năng khiếu đam mê với bộ môn dancesport.

Theo đó, ngày 26/3, Minh Cường (Kubi) và bạn nhảy Linh San đoạt thứ hạng cao nhất bảng Thiếu nhi cho nội dung Latin tại Italy. Đồng hành cùng con trong suốt cuộc thi, Khánh Thi cùng ông xã Phan Hiển đã sang Italy với tâm thế cho con làm quen với môi trường thi đấu. Khánh Thi dí dỏm chia sẻ trên trang cá nhân: "Vợ chồng chúng tôi bảo nhau: Thôi ba thi là chính, con không rớt vòng loại là may rồi. Ai ngờ con rinh luôn HCV".

Lập thành tích khủng nhưng netizen đã tinh ý soi ra điểm bất thường trên bằng khen của con trai Khánh Thi? - Ảnh 1
 Đồng hành cùng con trong suốt cuộc thi, Khánh Thi cùng ông xã Phan Hiển đã sang Italy với tâm thế cho con làm quen với môi trường thi đấu - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, bên cạnh những lời khen, cư dân mạng soi ra một chi tiết bất thường trên tấm bằng khen trên tay Kubi. Cụ thể, netizen tò mò rằng vì sao bố họ Phan mà con lại họ Nguyễn. Nhiều người lầm tưởng rằng ông xã Khánh Thi họ Phan bởi khán giả hay gọi là Phan Hiển.

Lập thành tích khủng nhưng netizen đã tinh ý soi ra điểm bất thường trên bằng khen của con trai Khánh Thi? - Ảnh 2
Ngày 26/3, Minh Cường (Kubi) và bạn nhảy Linh San đoạt thứ hạng cao nhất bảng Thiếu nhi cho nội dung Latin tại Italy - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, được biết, chồng Khánh Thi có họ tên thật đầy đủ là Nguyễn Đoàn Minh Trường. Phan Hiển chỉ là nghệ danh khán giả hay gọi. Vì vậy đã gây ra sự lầm tưởng cho netizen.

Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng con trai Khánh Thi - Phan Hiển là người sống tình cảm. Trước đó, Phan Hiển từng chia sẻ chuyện Kubi thường cầu nguyện trước khi ngủ: "Mong cha mẹ con luôn yêu thương nhau".

Lập thành tích khủng nhưng netizen đã tinh ý soi ra điểm bất thường trên bằng khen của con trai Khánh Thi? - Ảnh 3
Thừa hưởng tài năng nghệ thuật của bố mẹ, từ nhỏ Kubi - con trai Khánh Thi - Phan Hiển đã được truyền dạy một cách bày bản nên sớm bộc lộ năng khiếu đam mê với bộ môn dancesport - Ảnh: FBNV

Hiện Khánh Thi đang trong giai đoạn ốm nghén khi mang thai lần 3 nhưng vẫn muốn đích thân đưa quý tử sang Châu Âu thi đấu. Vợ chồng chị không ép con theo dancesport, chỉ đứng sau tạo điều kiện và giúp đỡ con theo đuổi đam mê, ước mơ.

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