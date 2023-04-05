Khánh Thi chia sẻ bí quyết 'giữ dáng' trong thai kì nhưng sao ai cũng thấy thương thay cho Phan Hiển?

Hậu trường 05/04/2023 13:31

Đáng chú ý, trong suốt thai kì, vóc dáng và thần sắc của nữ kiện tướng Dancesport vẫn khiến nhiều người trầm trồ.

Sau đám cưới cổ tích cho suốt hành trình yêu nhâu, đúng ngày 8/3 vừa qua, Khánh Thi bất ngờ thông báo tin vui mang thai con thứ 3 trên Facebook cá nhân của mình. Cô cho biết đây là món quà "bá đạo" mà ông xã dành tặng mình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Mặc dù đã đủ nếp đủ tẻ nhưng niềm vui lớn này vẫn nhận được nhiều lời chúc mừng từ cư dân mạng.

Khánh Thi chia sẻ bí quyết 'giữ dáng' trong thai kì nhưng sao ai cũng thấy thương thay cho Phan Hiển? - Ảnh 1
Đúng ngày 8/3 vừa qua, Khánh Thi bất ngờ thông báo tin vui mang thai con thứ 3 trên Facebook cá nhân của mình - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong suốt thai kì, vóc dáng và thần sắc của nữ kiện tướng Dancesport vẫn khiến nhiều người trầm trồ. Ngoài việc chăm chỉ tập luyện, mới đây, Khánh Thi bất ngờ tiết lộ bí quyết không bị tăng cân quá độ trong thai kì. 

Khánh Thi chia sẻ bí quyết 'giữ dáng' trong thai kì nhưng sao ai cũng thấy thương thay cho Phan Hiển? - Ảnh 2
Khánh Thi chia sẻ bí quyết 'giữ dáng' trong thai kì nhưng sao ai cũng thấy thương thay cho Phan Hiển? - Ảnh 3
Khánh Thi bất ngờ tiết lộ bí quyết không bị tăng cân quá độ trong thai kì - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, Khánh Thi kể lại câu chuyện thèm ăn mì gói giữa đêm. Thế là được ông xã Phan Hiển lao ngay vào bếp nấu bát mì cùng thịt bò thỏa mãn cơn thèm của vợ. Tuy nhiên, nữ kiện tướng dancesport chỉ nếm hai miếng cho hết thèm, phần còn lại chuyển qua cho chồng xử lí hết.

Khánh Thi chia sẻ bí quyết 'giữ dáng' trong thai kì nhưng sao ai cũng thấy thương thay cho Phan Hiển? - Ảnh 4
Khánh Thi bầu bí vẫn cực năng động và xinh đẹpẢnh: Internet

Cái kết cho màn thèm ăn này là Khánh Thi chỉ tăng nửa kí nhưng tội nghiệp nhất là Phan Hiển. Theo như chia sẻ, anh đã tăng hẳn 3kg và dự là tương lai sẽ còn tăng nhiều hơn với tình hình này.

Bài chia sẻ của Khánh Thi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều khán giả tỏ ra đồng cảm với tình trạng thèm ăn của mẹ bầu. Một số cũng cảm thấy buồn cười, thương thay cho tình cảnh éo le của Phan Hiển. 

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Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã "xả kho" loạt ảnh cưới, đồng thời có những chia sẻ về những ngày tâm lý bất ổn sau đám cưới. 

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