Khánh Thi chia sẻ bí quyết 'giữ dáng' trong thai kì nhưng sao ai cũng thấy thương thay cho Phan Hiển?

Sau đám cưới cổ tích cho suốt hành trình yêu nhâu, đúng ngày 8/3 vừa qua, Khánh Thi bất ngờ thông báo tin vui mang thai con thứ 3 trên Facebook cá nhân của mình. Cô cho biết đây là món quà "bá đạo" mà ông xã dành tặng mình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Mặc dù đã đủ nếp đủ tẻ nhưng niềm vui lớn này vẫn nhận được nhiều lời chúc mừng từ cư dân mạng.

Đúng ngày 8/3 vừa qua, Khánh Thi bất ngờ thông báo tin vui mang thai con thứ 3 trên Facebook cá nhân của mình - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong suốt thai kì, vóc dáng và thần sắc của nữ kiện tướng Dancesport vẫn khiến nhiều người trầm trồ. Ngoài việc chăm chỉ tập luyện, mới đây, Khánh Thi bất ngờ tiết lộ bí quyết không bị tăng cân quá độ trong thai kì.