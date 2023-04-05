Khánh Thi chia sẻ bí quyết 'giữ dáng' trong thai kì nhưng sao ai cũng thấy thương thay cho Phan Hiển?

Đáng chú ý, trong suốt thai kì, vóc dáng và thần sắc của nữ kiện tướng Dancesport vẫn khiến nhiều người trầm trồ.
- Lập thành tích khủng nhưng netizen đã tinh ý soi ra điểm bất thường trên bằng khen của con trai Khánh Thi?
- Tình yêu 15 năm đầy trắc trở của Khánh Thi - Phan Hiển: Từng không dám công khai vì bị netizen miệt thị
Sau đám cưới cổ tích cho suốt hành trình yêu nhâu, đúng ngày 8/3 vừa qua, Khánh Thi bất ngờ thông báo tin vui mang thai con thứ 3 trên Facebook cá nhân của mình. Cô cho biết đây là món quà "bá đạo" mà ông xã dành tặng mình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Mặc dù đã đủ nếp đủ tẻ nhưng niềm vui lớn này vẫn nhận được nhiều lời chúc mừng từ cư dân mạng.
Đáng chú ý, trong suốt thai kì, vóc dáng và thần sắc của nữ kiện tướng Dancesport vẫn khiến nhiều người trầm trồ. Ngoài việc chăm chỉ tập luyện, mới đây, Khánh Thi bất ngờ tiết lộ bí quyết không bị tăng cân quá độ trong thai kì.
Theo đó, Khánh Thi kể lại câu chuyện thèm ăn mì gói giữa đêm. Thế là được ông xã Phan Hiển lao ngay vào bếp nấu bát mì cùng thịt bò thỏa mãn cơn thèm của vợ. Tuy nhiên, nữ kiện tướng dancesport chỉ nếm hai miếng cho hết thèm, phần còn lại chuyển qua cho chồng xử lí hết.
Cái kết cho màn thèm ăn này là Khánh Thi chỉ tăng nửa kí nhưng tội nghiệp nhất là Phan Hiển. Theo như chia sẻ, anh đã tăng hẳn 3kg và dự là tương lai sẽ còn tăng nhiều hơn với tình hình này.
Bài chia sẻ của Khánh Thi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều khán giả tỏ ra đồng cảm với tình trạng thèm ăn của mẹ bầu. Một số cũng cảm thấy buồn cười, thương thay cho tình cảnh éo le của Phan Hiển.