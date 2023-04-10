Khánh Thi bị chê 'làm màu' vì để chồng mang giày giúp, Phan Hiển liền có động thái đáp trả khiến dân mạng hả hê!

Hậu trường 10/04/2023 09:13

Mới đây, Phan Hiển cũng lên tiếng bênh vực vợ giữa bão chỉ trích 'làm màu' vì để chồng mang giày giúp.

Cuối tháng 12 năm ngoái, showbiz Việt không khỏi hào hứng trước hôn lễ đẹp như cổ tích của Phan Hiển và Khánh Thi sau hơn một thập kỷ chung sống. Và mới đây, ngày 8/3 vừa qua, nữ kiện tướng Dancesport đã thông báo 'tin vui' mang thai lần 3 khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ cho tình yêu của cặp đôi.

Khánh Thi bị chê 'làm màu' vì để chồng mang giày giúp, Phan Hiển liền có động thái đáp trả khiến dân mạng hả hê! - Ảnh 1
Ngày 8/3 vừa qua, nữ kiện tướng Dancesport đã thông báo 'tin vui' mang thai lần 3 khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ cho tình yêu của cặp đôi - Ảnh minh họa: Internet

Suốt thời gian hẹn hò và chung sống cùng nhau, Phan Hiển không ít lần khiến khán giả ghen tị vì độ yêu chiều bà xã. Mới đây, trên trang cá nhân, cặp đôi lại tiếp tục thể hiện tình yêu qua việc hành động nhỏ như Phan Hiển sẵn sang cúi người để mang giày cho vợ.

Khánh Thi bị chê 'làm màu' vì để chồng mang giày giúp, Phan Hiển liền có động thái đáp trả khiến dân mạng hả hê! - Ảnh 2
Phan Hiển không ngần ngại cúi người mang giày cho vợ - Ảnh: Internet

Hành động này đã nhận về không ít lời khen từ cư dân mạng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số ý kiến lại cho rằng hành động này là "làm màu". Ngay lập tức, Khánh Thi đã phản hồi rằng: "Thi trân trọng hành động này của chồng mình. Bầu bí, khó gập người, mệt được chồng chăm không đúng hả chị?".

Khánh Thi bị chê 'làm màu' vì để chồng mang giày giúp, Phan Hiển liền có động thái đáp trả khiến dân mạng hả hê! - Ảnh 3
Hánh động này ngay lập tức bị 'chỉ trích' làm màu - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, mới đây, Phan Hiển cũng lên tiếng bênh vực vợ giữa bão chỉ trích: "Làm màu. Trong cuộc sống vốn dĩ đã có rất nhiều màu sắc rồi. Nếu như bạn có một bức tranh tuyệt đẹp trong tay thì bạn sẽ tô màu gì cho bức tranh đó. Không lẽ sẽ là màu đen, còn Hiển chắc chắn sẽ luôn tô hồng cho bức tranh của mình rồi. Bởi vì mình luôn muốn những người xung quanh mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tính ra mình mang giày cho nàng ý cũng được 13 năm rồi đó nhỉ, dự là sẽ còn mang rất lâu nữa đây".

Khánh Thi bị chê 'làm màu' vì để chồng mang giày giúp, Phan Hiển liền có động thái đáp trả khiến dân mạng hả hê! - Ảnh 4
Phan Hiển liền có động thái bênh vực vợ đầy thuyết phục - Ảnh: Internet

Động thái của Phan Hiển một lần nữa khiến cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ, đồng thời nhiều người cho rằng việc chồng yêu thương, chăm sóc vợ cũng không có gì đáng bị chỉ trích như vậy.

Khánh Thi nói gì khi Phan Hiển bị mỉa mai 'làm màu' khi cúi người đi giày cho vợ?

Khánh Thi nói gì khi Phan Hiển bị mỉa mai 'làm màu' khi cúi người đi giày cho vợ?

Trên trang cá nhân mới đây, Khánh Thi và Phan Hiển đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi.

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