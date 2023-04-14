Cộng đồng mạng ngán ngẩm trước màn thể hiện của Trấn Thành khi song ca Hoài Lâm

Màn song ca "Sa mưa giông" của Trấn Thành và Hoài Lâm khiến cộng đồng mạng "chuyện cũ chưa quên chuyện mới lại đến"

Thời gian gần đây, Trấn Thành gây xôn xao dư luận mạng xã hội khi trổ tài thị phạm giọng hát cho thí sinh trong một chương trình âm nhạc. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, dân tình còn tỏ ra khá ngán ngẩm với màn thể hiện của nam diễn viên trong màn song ca cùng Hoài Lâm. Trấn Thành song ca cùng Hoài Lâm - Ảnh: Internet Cụ thể, mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền một đoạn clip Trấn Thành song ca cùng Hoài Lâm nhiều năm về trước. Trong đoạn clip, cả 2 cùng thể hiện ca khúc Sa mưa giông, một trong những sáng tác rất nổi tiếng của dòng nhạc dân ca trữ tình tại Việt Nam.

Bình luận đáng chú ý từ phía cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình Tiết mục này của Trấn Thành đã nhận về hàng loạt lời chê bai, mỉa mai từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến bình luận cho rằng Trấn Thành "có thù với âm nhạc'. Một số bình luận mỉa mai rằng: "Trấn Thành rất thích đùa, nhất là đùa với âm nhạc", "1 trời 1 vực thẳm", "Sơ hở là hát là dạy người ta hát",... Trấn Thành thị phạm cho thí sinh trong chương trình âm nhạc - Ảnh: Internet Mặc dù gặp nhiều ý kiến tranh cãi về giọng hát nhưng Trấn Thành từng lên tiếng chia sẻ rằng dù bản thân không phải là người hát hay nhưng anh đủ khả năng cảm thụ âm nhạc. Đó cũng là lý do một số chương trình về âm nhạc mời anh ngồi ghế giám khảo.

Anh cho rằng người có thể hiểu âm nhạc thì không chỉ giới hạn ở vai trò là ca sĩ. Ca sĩ là người hát thật hay ca khúc đó, nhưng chưa hẳn đã là người biết cách để chỉ người khác hát thật hay. Đó là lí do vì sao các chương trình âm nhạc vẫn mời ban cố vấn có những người không là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng có năng lực cảm thụ âm nhạc và tư duy âm nhạc đủ tốt. Trấn Thành ra mắt MV đầu tay - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, nam MC còn cho ra mắt MV đầu tay với tựa đề "Chỉ đủ để giữ em" với bối cảnh cổ trang không quá mới mẻ. Và cũng như mọi lần, phản ứng từ phía người xem cũng không mấy mặn mà khi cho rằng giọng hát của nam MC không thích hợp để trở thành ca sĩ.

Trấn Thành trưng trổ giọng hát thị phạm cho thí sinh nhưng netizen lại phản pháo kịch liệt: 'Nghe muốn cảm lạnh!' Trong đoạn clip ghi lại cảnh Trấn Thành vừa nói vừa thị phạm cách hát cho thí sinh. Tuy nhiên, ngay lập tức, bên dưới phần bình luận, đa số cư dân mạng đều lên tiếng mỉa mai Trấn Thành thị phạm hát thua xa thí sinh.

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