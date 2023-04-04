Thêm một nam ca sĩ điểm thẳng tên Trấn Thành: 'Hãy đặt giọt nước mắt đúng nơi, đúng chỗ', nhưng ngay sau đó bài viết đã 'bay màu' không rõ lý do

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nam ca sĩ này đã đăng tải bài viết dài liên quan đến đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trấn Thành bật khóc với phát ngôn gây tranh cãi

Suốt những ngày qua, phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của Trấn Thành vẫn đang là chủ đề được khán giả lẫn nghệ sĩ bàn tán sôi nổi. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Tim cũng đã đăng tải bài viết dài liên quan đến đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trấn Thành bật khóc với phát ngôn gây tranh cãi: “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ rất nhiều. Có rất nhiều thăng trầm. Hãy nếm bốn chữ hào quang rực rỡ đi rồi biết nó là cái gì". Trấn Thành khóc lóc nói về 'hào quang rực rỡ' trong sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, đoạn clip của Trấn Thành còn được so sánh với cảnh BTV Tuấn Dương bật khóc trên sóng truyền hình khi đưa tin về miền Trung gặp thiên tai. Qua đó, ca sĩ Tim thẳng thắn đưa ra quan điểm cá nhân về 2 màn khóc lóc trên.

Cụ thể, tình cũ Trương Quỳnh Anh viết: “Giọt nước mắt của người đàn ông ‘nặng’ lắm. Hãy rơi nó đúng nơi đúng việc. Cảm động thật sự cùng những giọt nước mắt của BTV Tuấn Dương. Anh đã định nghĩa lại giọt nước mắt của 1 người từ tâm là gì. Tôi không chê trách cũng không khịa ai cả nhưng chỉ mong những đứa trẻ sau này lớn lên cũng sẽ mạnh mẽ và dành những giọt nước mắt cho những việc và những người thật xứng đáng. Tim có phản ứng gắt với đoạn clip Trấn Thành khóc lóc - Ảnh: Internet Vì thế hệ trẻ là tương lai của đất nước chúng ta. Không thể có 1 thế hệ gặp chuyện là khóc một cách vô tội vạ được. Đôi khi có những chuyện chúng ta phải nuốt nước mắt vào trong để vượt qua nó nữa mọi người ạ. Ai đồng tình xin cám ơn. Ai không cùng quan điểm có thể block (chặn) tôi, cảm ơn".

Dòng chia sẻ của Tim ngay khi chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Đa phần số đông khán giả tỏ ra đồng tình trước quan điểm của Tim. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn đăng tải, khán giả bất ngờ khi bài viết đã "bay màu" khỏi trang cá nhân của Tim mà không rõ lý do. Sau thời gian ngắn đăng tải bài viết đã "bay màu" khỏi trang cá nhân của Tim mà không rõ lý do - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, liên hệ với ca sĩ Tim nhưng không nhận được phản hồi về vấn đề này. Liên lạc với Trương Quỳnh Anh, nữ ca sĩ cho biết, cô và chồng cũ không kết bạn với nhau trên Facebook nên không nắm được sự việc và từ chối trả lời về vấn đề trên.

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