Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do?

Hậu trường 02/04/2023 09:16

Trong những ngày qua, Ngô Thanh Vân bất ngờ vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn với Huy Trần. Trước những ồn ào đó, "đả nữ" đã chính thức lên tiếng phản hồi. Thế nhưng, kèm theo đó, netizen lại bất ngờ gọi tên bà xã Trấn Thành.

Nổi tiếng là một diễn viên, đạo diễn đa tài của làng giải trí Việt, Ngô Thanh Vân sau khi kết hôn với ông xã Huy Trần lại dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân. Gần đây, người đẹp cũng vướng nghi vấn bầu bì khi có nhiều sự thay đổi về gu ăn mặc so với thời điểm mới kết hôn.

Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do? - Ảnh 1

Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do? - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân sau khi kết hôn với ông xã Huy Trần lại dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân - Ảnh: Internet

Gần đây, trên trang cá nhân, Huy Trần vừa đăng tải nhiều khoảnh khắc hướng dẫn vợ nấu ăn. Trong không gian bếp của gia đình, Ngô Thanh khi mang tạp dề lại bất ngờ lộ bụng lùm lùm. Điều này làm dấy lên nghi vấn Ngô Thanh Vân có thai con đầu lòng ở độ tuổi U50.

Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do? - Ảnh 3Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do? - Ảnh 4

Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do? - Ảnh 5
Ngô Thanh khi mang tạp dề lại bất ngờ lộ bụng lùm lùm, dấy lên nghi vấn có thai con đầu lòng - Ảnh: Internet

Đồng thời, những chia sẻ của Huy Trần trong đoạn clip cũng khiến người hâm mộ "đoán già đoán non" về thực hư chuyện sinh em bé của cặp đôi nổi tiếng: "Anh dạy cho nấu ăn mà cứ đòi đi hoài vậy, em bắt buộc phải học. Mai mốt ai nấu cho con".

Tuy nhiên, không để mọi người thắc mắc lâu hơn, Ngô Thanh Vân đã tâm sự trên trang cá nhân rằng Huy Trần cứ nấu ăn ban tối khiến “mỡ tràn bờ đê” nên người ta đồn cô có bầu. Có thể thấy, ‘đả nữ’ đã ngầm phủ nhận tin đồn bầu bì, chỉ vì chồng nấu quá ngon khiến cô tăng cân, vòng 2 cũng tăng theo dẫn đến hiểu nhầm này mà thôi.

Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do? - Ảnh 6
Ngô Thanh Vân đã tâm sự trên trang cá nhân rằng Huy Trần cứ nấu ăn ban tối khiến “mỡ tràn bờ đê” nên người ta đồn cô có bầu - Ảnh: Internet

Không những thế, nữ diễn viên cho biết, cô bất ngờ khi nhận được nhiều lời chúc về chuyện bầu bí. Đồng thời, người đẹp cũng khẳng định mình sẽ công khai khi có tin vui và sẽ không im hơi lặng tiếng.

Cô viết: "Sáng giờ ai cũng gọi điện thoại nhắn tin chúc mừng. Chưa biết ất giáp gì nhưng cũng vui lây vì thấy mọi người lo lắng, gửi phúc cho mình quá. Chế mà có cái gì vui là chế la làng lên rồi nha, chứ chế không có im re đâu. Nên thôi ráng cho chế tịnh tâm bế quan tập trung tí nha nha nha. Biết ơn nhiều lắm".

Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do? - Ảnh 7
Người đẹp cũng khẳng định mình sẽ công khai khi có tin vui và sẽ không im hơi lặng tiếng - Ảnh: Internet

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn hồi tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò. Dù chênh lệch 12 tuổi nhưng đó không là khoảng cách quan trọng với cả hai. Có thể thấy, sau khi kết hôn với Huy Trần, Ngô Thanh Vân như "lão hóa ngược". Được ông xã cưng chiều hết mực, "đả nữ" màn ảnh Việt lúc nào cũng vui vẻ, tươi tắn và còn thăng hạng về nhan sắc.

Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do? - Ảnh 8
Được ông xã cưng chiều hết mực, "đả nữ" màn ảnh Việt lúc nào cũng vui vẻ, tươi tắn và còn thăng hạng về nhan sắc - Ảnh: Internet

Lý do “mỡ tràn bờ đê” của Ngô Thanh Vân khiến nhiều người phì cười và nhớ tới nỗi khổ tâm tương tự của Hari Won trước đó.

Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do? - Ảnh 9
Lý do của Ngô Thanh Vân khiến nhiều người phì cười và nhớ tới nỗi khổ tâm tương tự của Hari Won - Ảnh: Internet

Không ít lần Hari Won dính tin đồn có bầu khi vòng 2 lớn hơn bình thường, ưa mặc đồ rộng rãi và mỗi lần như vậy, bà xã Trấn Thành đều phải giải thích rằng cô mang bầu “bé mỡ”, do ăn uống hơi thoải mái một chút, lơ là chuyện tập luyện dẫn tới cảnh vóc dáng tròn trịa hơn trông thấy.

 

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Từ khóa:   Huy Trần - Ngô Thanh Vân Hari Won - Trấn Thành vbiz

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