Hậu phản ứng gắt với 'giọt nước mắt tức tưởi' của Trấn Thành, Nguyên Vũ tiếp tục khẳng định: 'Những gì khán giả mang lại đã quá hoàn hảo rồi!'

Hậu trường 03/04/2023 10:06

Trước đó, Nguyên Vũ đăng tải bài viết bày tỏ thẳng thắn về sự không đồng tình với quan điểm của Trấn Thành và cho đó là hành động làm quá.

Vừa qua, phát ngôn về 'hào quang rực rỡ' của Trấn Thành đã gây không ít ý kiến trái chiều từ khán giả lẫn nghệ sĩ, đặc biệt, có thể kể đến phản ứng gay gắt của ca sĩ Nguyên Vũ. Cụ thể, Nguyên Vũ đăng tải bài viết bày tỏ thẳng thắn về sự không đồng tình với quan điểm của Trấn Thành và cho đó là hành động làm quá.

Hậu phản ứng gắt với 'giọt nước mắt tức tưởi' của Trấn Thành, Nguyên Vũ tiếp tục khẳng định: 'Những gì khán giả mang lại đã quá hoàn hảo rồi!' - Ảnh 1
Trấn Thành gây tranh cãi với phát ngôn 'hào quang rực rỡ' của nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Bài chia sẻ của Nguyên Vũ ngay sau đó đã nhận được nhiều sự chú ý và đồng tình của khán giả. mới đây, xuất hiện trong một sự kiện, trao đổi với báo Thanh Niên, khi được hỏi có bị ảnh hưởng sau ồn ào phát ngôn liên quan đến Trấn Thành hay không, Nguyên Vũ cho biết: "Việc tôi có được khán giả dành tình cảm hay không thì đó là quyết định của họ. Bởi vì những gì khán giả đã từng mang lại cho Nguyên Vũ đã hoàn hảo rồi...".

Hậu phản ứng gắt với 'giọt nước mắt tức tưởi' của Trấn Thành, Nguyên Vũ tiếp tục khẳng định: 'Những gì khán giả mang lại đã quá hoàn hảo rồi!' - Ảnh 2
Nguyên Vũ đăng tải bài viết bày tỏ thẳng thắn về sự không đồng tình với quan điểm của Trấn Thành và cho đó là hành động làm quá - Ảnh: Internet

Đồng thời, chia sẻ thêm việc hiếm khi tham gia các sự kiện công khai, Nguyên Vũ cho hay: "Đúng là tôi ít xuất hiện trong các sự kiện. Vì bây giờ tôi đang kinh doanh, không có nhiều thời gian. Tôi cũng cảm thấy mình nên hạn chế lại. Tuy nhiên, đôi khi đó là một suy nghĩ sai lầm. Tôi thấy mình còn trẻ, tất cả những gì mà trước đây tôi từng làm, cố gắng để được mọi người biết đến, nhưng bây giờ mình lại rút về, né tránh là không đúng. Vừa rồi tôi có chuyến lưu diễn tại Mỹ, nhìn thấy được tình cảm khán giả dành cho mình vẫn còn nguyên vẹn đó. Vậy nên tôi dần suy nghĩ khác, rằng mình vẫn còn trẻ, còn sức thì hãy cống hiến".

Là nghệ sĩ hoạt động trong nghề hơn 30 năm, Nguyên Vũ thừa nhận việc lấn sân sang kinh doanh khiến anh gặp không ít khó khăn: "Bởi tôi vẫn còn mang tính nghệ sĩ trong việc kinh doanh. Vì một người tập trung kinh doanh 100%, họ đầu tư hết thời gian, tiền bạc và công sức nhiều khi còn có lúc thắng, có lúc thua, huống hồ chi tôi chia ra một nửa là nghệ sĩ, một nửa là người kinh doanh. Vậy nên việc có trục trặc khi kinh doanh cũng sẽ rất lớn, mình còn non kém và cần phải học hỏi rất nhiều trong lĩnh vực này".

Hậu phản ứng gắt với 'giọt nước mắt tức tưởi' của Trấn Thành, Nguyên Vũ tiếp tục khẳng định: 'Những gì khán giả mang lại đã quá hoàn hảo rồi!' - Ảnh 3
Theo Nguyên Vũ, nghề nghệ sĩ đã mang lại cho anh rất nhiều, từ tiếng tăm, cuộc sống tử tế, đỡ vất vả hơn mọi người - Ảnh: Internet

Khi được hỏi lý do chuyển hướng sang lĩnh vực mới, chủ nhân hit Phố kỷ niệm phủ nhận việc làm nghệ sĩ không đủ sống. Theo Nguyên Vũ, nghề nghệ sĩ đã mang lại cho anh rất nhiều, từ tiếng tăm, cuộc sống tử tế, đỡ vất vả hơn mọi người. "Đương nhiên mình có để dành được một số tiền bạc, tôi muốn là tận dụng thời gian mà mình còn trẻ, lấy tiền đó kinh doanh thêm. Làm nghệ sĩ là đam mê cá nhân của tôi nhưng khi kinh doanh, mình còn có thể tạo thêm công ăn việc làm cho mọi người nữa" - nam ca sĩ bày tỏ.

Vì công việc riêng mà đánh đổi nhiều như vậy, nam ca sĩ thừa nhận mình có chút tiếc nuối. Tuy nhiên anh cho rằng cái gì cũng phải có hai mặt của nó, đã muốn là phải trả giá và phải chấp nhận bỏ ra thời gian đầu tư. "Tôi nghĩ rằng không ai mà đủ sức lực để đảm nhận hết nhiều vai trò một lúc. Việc mình tạm xếp lại chuyện này để mình làm chuyện khác là điều hiển nhiên" - Nguyên Vũ khẳng định.

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