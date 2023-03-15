Ở tuổi U50, trong khi nhiều đồng nghiệp đã hoạt động thưa thớt thì Nguyên Vũ vẫn chăm chỉ làm nghệ thuật và cả kinh doanh. Vài năm trở lại đây, ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, MC, anh còn đắt show làm giám khảo một số chương trình truyền hình, game show.

Trước đó, Nguyên Vũ từng trải lòng về cuộc sống độc thân ở tuổi U50 trong tập 12 "Trà chiều cùng 'mợ chảnh' Lý Nhã Kỳ". Nam ca sĩ gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ lấy vợ, tổ chức đám cưới… khi nào Lý Nhã Kỳ lấy chồng.

Nguyên Vũ từng tâm sự, cát-xê của anh có thể dao động từ vài chục đến trăm triệu, thay đổi theo thời gian và tình hình. Thậm chí, anh từng nhận thù lao 500 triệu đồng khi làm đại sứ quảng bá cho một trường Anh ngữ quốc tế.

Không chỉ nổi danh, Nguyên Vũ còn được biết tới là đại gia ngầm trong giới showbiz khi sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ ở tuổi U50 cùng diện mạo "hack" thời gian. Không chỉ có gương mặt trẻ trung, body như thanh niên, ca sĩ Nguyên Vũ còn sở hữu khối tài sản "khổng lồ", được coi là đại gia ngầm trong giới showbiz.

Vì khá kín tiếng nên không phải ai cũng biết Nguyên Vũ là một "đại gia ngầm" trong giới showbiz.

Một trong những tài sản có giá trị của Nguyên Vũ có thể kể đến căn penthouse rộng 600m2 với 8 phòng ngủ, 10 toilet, 3 phòng khách và 3 khu vực bếp anh đã tậu vào năm ngoái.

Nguyên Vũ sở hữu khối tài sản khổng lồ, dành tặng mẹ những món quà khủng. Ảnh: Internet

Ngoài ra, anh cũng sở hữu một căn biệt thự rộng hơn 1.000m2 tại Đà Lạt. Biệt thự của nam ca sĩ nằm gần hồ Xuân Hương và công viên Yersin. Không gian sống này gồm 12 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách khác nhau. Được biết, đây là nơi nam ca sĩ nghỉ lại mỗi lần lên Đà Lạt diễn. Căn biệt thự này được Nguyên Vũ xây dựng vào năm 2019 và hoàn thành vào năm 2020, là nơi để gia đình nghỉ dưỡng.

Không chỉ sở hữu cơ ngơi khủng ở thành phố ngàn hoa, Nguyên Vũ còn từng công khai đầu tư 25 tỷ đồng vào dự án xây trường mầm non quốc tế ở thành phố Buôn Mê Thuột. Anh cũng nổi tiếng trong nghề là người… chịu chơi khi sẵn sàng đầu tư để làm sản phẩm, bất chấp có lấy lại vốn hay không.

Tuy nhiên, khi được hỏi nghĩ gì về tin đồn là đại gia ngầm trong showbiz, Nguyên Vũ lại cho rằng: "Đại gia người ta có cả trăm, ngàn tỉ cơ. Tôi chỉ đủ ăn, đủ sống, đủ mặc thôi. Thay vì vung tiền mua sắm, tôi dành tiền để đầu tư.

Tôi không phải suy nghĩ gì nhiều về cơm áo gạo tiền chứ không phải đại gia. Tôi làm cũng nhiều nghề, như là kinh doanh nhưng thích nhất vẫn là nghệ thuật. Hiện tại, tôi đi hát chỉ là thú vui, không bon chen, cạnh tranh. Bầu show biết thù lao của tôi, chỗ nào khó khăn thì tôi vẫn giảm xuống một chút".

"Việc kinh doanh giúp cho cuộc sống của tôi tốt hơn, không phải quá vất vả trong nghệ thuật. Tôi chỉ kinh doanh những lĩnh vực mà tốt cho xã hội như giáo dục, hay làm những MV nhẹ nhàng, giải trí. Nếu nói tôi "giàu sụ" thì không đúng, nhưng tôi nghĩ tôi có thể sống được thoải mái với nghề", nam ca sĩ trải lòng trong hậu trường chương trình "Cặp đôi hài hước".

Anh nổi tiếng là nghệ sĩ chịu chi, chịu chơi khi đầu tư lớn cho sản phẩm. "Cẩu" du thuyền 5 sao từ Phú Quốc lên sân khấu ở TPHCM, đưa siêu xe lên sân khấu khi hát... là những minh chứng rõ rệt về độ giàu có của nam ca sĩ. Ảnh: Internet

Anh từng gây chú ý giới truyền thông khi diện nguyên cây hàng hiệu thuộc nhà mốt đình đám quốc tế khi tham dự sự kiện của ca sĩ Nhật Kim Anh.

Theo đó, anh mặc chiếc áo khoác da của Gucci có giá 7.890 đô (tương đương khoảng 180 triệu đồng) cùng đôi giày Gucci ton-sur-ton.

Anh nổi tiếng là nghệ sĩ chịu chi, chịu chơi khi đầu tư lớn cho sản phẩm. "Cẩu" du thuyền 5 sao từ Phú Quốc lên sân khấu ở TPHCM, đưa siêu xe lên sân khấu khi hát... là những minh chứng rõ rệt về độ giàu có của nam ca sĩ.

Chia sẻ về việc ở tuổi 47 mà vẫn chưa công khai chuyện tình cảm, hôn nhân với khán giả, Nguyên Vũ trải lòng: "Chuyện tình cảm là duyên số, xã hội giờ hiện đại, không còn quá quan trọng bao nhiêu tuổi phải có gia đình, con cái nữa. Mẹ tôi hiện tại cũng đã đủ cháu nội ngoại nên không gây áp lực gì cho tôi. Tôi nghĩ độc thân như tôi trong showbiz là bình thường".

Ca sĩ Nguyên Vũ tuổi 47. Ảnh: Internet

Khi được hỏi có bị hối thúc lập gia đình không, nam ca sĩ bật cười: “Tôi là con út trong nhà. Các anh của tôi đã có vợ hết rồi. Mẹ cũng có cháu rồi nên đỡ hối tôi như ngày trước. Lâu lâu mẹ tôi xem phim cũng nhắc khéo tôi vụ đó”.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Nguyên Vũ cho biết anh hài lòng với những gì mình có. Khác với thời trẻ, nam diễn viên luôn “dĩ hòa vi quý” trong mọi chuyện để có một tinh thần lạc quan. Dù bị nhiều đồng nghiệp nói “giả tạo”, anh vẫn không để tâm, trái lại còn khiến họ thay đổi suy nghĩ về mình. “20 năm trước, tôi có chất anh hùng của một người đàn ông. Còn bây giờ, tôi là người trầm tĩnh, trải đời hơn”, Nguyên Vũ kể.