Cuộc sống độc thân của ca sĩ Nguyên Vũ tuổi U50: Sở hữu biệt thự đắt đỏ, cát - xê hàng trăm triệu đồng, được xem là ‘đại gia ngầm’ Vbiz

Hậu trường 15/03/2023 09:47

Ở tuổi U50, ca sĩ Nguyên Vũ sở hữu khối tài sản khổng lồ, dinh thự lên đến 1000 m2, 12 phòng ngủ.

Trước đó, Nguyên Vũ từng trải lòng về cuộc sống độc thân ở tuổi U50 trong tập 12 "Trà chiều cùng 'mợ chảnh' Lý Nhã Kỳ". Nam ca sĩ gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ lấy vợ, tổ chức đám cưới… khi nào Lý Nhã Kỳ lấy chồng.

Ở tuổi U50, trong khi nhiều đồng nghiệp đã hoạt động thưa thớt thì Nguyên Vũ vẫn chăm chỉ làm nghệ thuật và cả kinh doanh. Vài năm trở lại đây, ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, MC, anh còn đắt show làm giám khảo một số chương trình truyền hình, game show.

Không chỉ nổi danh, Nguyên Vũ còn được biết tới là đại gia ngầm trong giới showbiz khi sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ ở tuổi U50 cùng diện mạo "hack" thời gian. Không chỉ có gương mặt trẻ trung, body như thanh niên, ca sĩ Nguyên Vũ còn sở hữu khối tài sản "khổng lồ", được coi là đại gia ngầm trong giới showbiz.

Cuộc sống độc thân của ca sĩ Nguyên Vũ tuổi U50: Sở hữu biệt thự đắt đỏ, cát - xê hàng trăm triệu đồng, được xem là ‘đại gia ngầm’ Vbiz - Ảnh 1
Ca sĩ Nguyên Vũ có diện mạo hack thời gian. Ảnh: Internet

Nguyên Vũ từng tâm sự, cát-xê của anh có thể dao động từ vài chục đến trăm triệu, thay đổi theo thời gian và tình hình. Thậm chí, anh từng nhận thù lao 500 triệu đồng khi làm đại sứ quảng bá cho một trường Anh ngữ quốc tế.

Vì khá kín tiếng nên không phải ai cũng biết Nguyên Vũ là một "đại gia ngầm" trong giới showbiz.

Một trong những tài sản có giá trị của Nguyên Vũ có thể kể đến căn penthouse rộng 600m2 với 8 phòng ngủ, 10 toilet, 3 phòng khách và 3 khu vực bếp anh đã tậu vào năm ngoái.

Cuộc sống độc thân của ca sĩ Nguyên Vũ tuổi U50: Sở hữu biệt thự đắt đỏ, cát - xê hàng trăm triệu đồng, được xem là ‘đại gia ngầm’ Vbiz - Ảnh 2
 

 

Cuộc sống độc thân của ca sĩ Nguyên Vũ tuổi U50: Sở hữu biệt thự đắt đỏ, cát - xê hàng trăm triệu đồng, được xem là ‘đại gia ngầm’ Vbiz - Ảnh 3

 

Cuộc sống độc thân của ca sĩ Nguyên Vũ tuổi U50: Sở hữu biệt thự đắt đỏ, cát - xê hàng trăm triệu đồng, được xem là ‘đại gia ngầm’ Vbiz - Ảnh 4
Nguyên Vũ sở hữu khối tài sản khổng lồ, dành tặng mẹ những món quà khủng. Ảnh: Internet

Ngoài ra, anh cũng sở hữu một căn biệt thự rộng hơn 1.000m2 tại Đà Lạt. Biệt thự của nam ca sĩ nằm gần hồ Xuân Hương và công viên Yersin. Không gian sống này gồm 12 phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách khác nhau. Được biết, đây là nơi nam ca sĩ nghỉ lại mỗi lần lên Đà Lạt diễn. Căn biệt thự này được Nguyên Vũ xây dựng vào năm 2019 và hoàn thành vào năm 2020, là nơi để gia đình nghỉ dưỡng.

Không chỉ sở hữu cơ ngơi khủng ở thành phố ngàn hoa, Nguyên Vũ còn từng công khai đầu tư 25 tỷ đồng vào dự án xây trường mầm non quốc tế ở thành phố Buôn Mê Thuột. Anh cũng nổi tiếng trong nghề là người… chịu chơi khi sẵn sàng đầu tư để làm sản phẩm, bất chấp có lấy lại vốn hay không.

Tuy nhiên, khi được hỏi nghĩ gì về tin đồn là đại gia ngầm trong showbiz, Nguyên Vũ lại cho rằng: "Đại gia người ta có cả trăm, ngàn tỉ cơ. Tôi chỉ đủ ăn, đủ sống, đủ mặc thôi. Thay vì vung tiền mua sắm, tôi dành tiền để đầu tư.

Tôi không phải suy nghĩ gì nhiều về cơm áo gạo tiền chứ không phải đại gia. Tôi làm cũng nhiều nghề, như là kinh doanh nhưng thích nhất vẫn là nghệ thuật. Hiện tại, tôi đi hát chỉ là thú vui, không bon chen, cạnh tranh. Bầu show biết thù lao của tôi, chỗ nào khó khăn thì tôi vẫn giảm xuống một chút".

"Việc kinh doanh giúp cho cuộc sống của tôi tốt hơn, không phải quá vất vả trong nghệ thuật. Tôi chỉ kinh doanh những lĩnh vực mà tốt cho xã hội như giáo dục, hay làm những MV nhẹ nhàng, giải trí. Nếu nói tôi "giàu sụ" thì không đúng, nhưng tôi nghĩ tôi có thể sống được thoải mái với nghề", nam ca sĩ trải lòng trong hậu trường chương trình "Cặp đôi hài hước".

Cuộc sống độc thân của ca sĩ Nguyên Vũ tuổi U50: Sở hữu biệt thự đắt đỏ, cát - xê hàng trăm triệu đồng, được xem là ‘đại gia ngầm’ Vbiz - Ảnh 5

Anh nổi tiếng là nghệ sĩ chịu chi, chịu chơi khi đầu tư lớn cho sản phẩm. "Cẩu" du thuyền 5 sao từ Phú Quốc lên sân khấu ở TPHCM, đưa siêu xe lên sân khấu khi hát... là những minh chứng rõ rệt về độ giàu có của nam ca sĩ. Ảnh: Internet

Anh từng gây chú ý giới truyền thông khi diện nguyên cây hàng hiệu thuộc nhà mốt đình đám quốc tế khi tham dự sự kiện của ca sĩ Nhật Kim Anh.

Theo đó, anh mặc chiếc áo khoác da của Gucci có giá 7.890 đô (tương đương khoảng 180 triệu đồng) cùng đôi giày Gucci ton-sur-ton.

Anh nổi tiếng là nghệ sĩ chịu chi, chịu chơi khi đầu tư lớn cho sản phẩm. "Cẩu" du thuyền 5 sao từ Phú Quốc lên sân khấu ở TPHCM, đưa siêu xe lên sân khấu khi hát... là những minh chứng rõ rệt về độ giàu có của nam ca sĩ.

Chia sẻ về việc ở tuổi 47 mà vẫn chưa công khai chuyện tình cảm, hôn nhân với khán giả, Nguyên Vũ trải lòng: "Chuyện tình cảm là duyên số, xã hội giờ hiện đại, không còn quá quan trọng bao nhiêu tuổi phải có gia đình, con cái nữa. Mẹ tôi hiện tại cũng đã đủ cháu nội ngoại nên không gây áp lực gì cho tôi. Tôi nghĩ độc thân như tôi trong showbiz là bình thường".

Cuộc sống độc thân của ca sĩ Nguyên Vũ tuổi U50: Sở hữu biệt thự đắt đỏ, cát - xê hàng trăm triệu đồng, được xem là ‘đại gia ngầm’ Vbiz - Ảnh 6
Ca sĩ Nguyên Vũ tuổi 47. Ảnh: Internet

Khi được hỏi có bị hối thúc lập gia đình không, nam ca sĩ bật cười: “Tôi là con út trong nhà. Các anh của tôi đã có vợ hết rồi. Mẹ cũng có cháu rồi nên đỡ hối tôi như ngày trước. Lâu lâu mẹ tôi xem phim cũng nhắc khéo tôi vụ đó”.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Nguyên Vũ cho biết anh hài lòng với những gì mình có. Khác với thời trẻ, nam diễn viên luôn “dĩ hòa vi quý” trong mọi chuyện để có một tinh thần lạc quan. Dù bị nhiều đồng nghiệp nói “giả tạo”, anh vẫn không để tâm, trái lại còn khiến họ thay đổi suy nghĩ về mình. “20 năm trước, tôi có chất anh hùng của một người đàn ông. Còn bây giờ, tôi là người trầm tĩnh, trải đời hơn”, Nguyên Vũ kể.

Ca sĩ Thu Minh xuất hiện với diện mạo khác thường, vướng nghi vấn thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân

Ca sĩ Thu Minh xuất hiện với diện mạo khác thường, vướng nghi vấn thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân

Những hình ảnh mới nhất mà nữ ca sĩ chia sẻ liên tục vướng vào nghi vấn can thiệp thẩm mỹ để có diện mạo thăng hạng.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Nguyên Vũ Nguyên Vũ Nguyên Vũ tuổi U50

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 6 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 10 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang