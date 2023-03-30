Hậu drama Hiền Hồ bị hủy show, Trấn Thành bất khen ngợi và muốn song ca cùng nữ ca sĩ

Hậu trường 30/03/2023 11:22

Giữa lúc Hiền Hồ bị tẩy chay, Trấn Thành bất ngờ lên tiếng khen ngợi đàn em không ngớt.

Thời gian gần đây cái tên Hiền Hồ bỗng trở nên hot trở lại theo cách mà hẳn nữ ca sĩ cũng không hề mong muốn. Theo đó, sau khoảng thời gian ở ẩn kể từ drama ''anh em nương tựa'' bị phanh phui, Hiền Hồ đã chính thức trở lại nhưng làn sóng chỉ trích lẫn tẩy chay cô nàng vẫn đang cực kỳ lớn và hứa hẹn sẽ còn kéo dài xuyên suốt sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ này. 

Bằng chứng chính là việc vào ngày 29/3, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về một đêm nhạc có sự xuất hiện của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình. Ngay lập tức đêm ca nhạc này trở thành nơi bị công kích dữ dội khi mời về một nữ ca sĩ có đời tư tai tiếng như Hiền Hồ. 

Hậu drama Hiền Hồ bị hủy show, Trấn Thành bất khen ngợi và muốn song ca cùng nữ ca sĩ - Ảnh 1
Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Sau khi cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, phía BTC chương trình đã chính thức đưa ra thông báo về việc đêm nhạc bị hủy. Đồng thời, BTC cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả sau những phát ngôn gây tranh cãi về việc "quan tâm giọng hát không quan tâm đời tư" ca sĩ.

Giữa lúc đi đâu cũng bị chửi bới và tẩy chay, Hiền Hồ bất ngờ được một người đàn anh trong nghề là Trấn Thành lên tiếng bênh vực khi khen ngợi cô là một người dễ thương và mong muốn được song ca với nữ ca sĩ trong tương lai. 

Hậu drama Hiền Hồ bị hủy show, Trấn Thành bất khen ngợi và muốn song ca cùng nữ ca sĩ - Ảnh 2
Bài đăng của Trấn Thành - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đây thực chất là hình ảnh đã được Trấn Thành đăng tải cách đây khá lâu. Nhưng giữa ồn ào của Hiền Hồ thì bức ảnh này đã bị khui lại và lan truyền trên mạng xã hội. Đáng nói, thời gian gần đây Trấn Thành cũng là cái tên bị chỉ trích khá nhiều sau phát ngôn về "hào quang rực rỡ". 

Hậu drama Hiền Hồ bị hủy show, Trấn Thành bất khen ngợi và muốn song ca cùng nữ ca sĩ - Ảnh 3
 

Trước đó nữ ca sĩ Hiền Hồ cũng đã có những trải lòng liên quan đến bê bối đời tư. Trên VTV News, giọng ca sinh năm 1997 bày tỏ mong muốn xin lỗi vì ồn ào đời tư. Nữ ca sĩ nói việc cô im lặng thời gian qua không phải do né tránh mà chỉ dành sự tôn trọng riêng tư cho những người có liên quan. Cô thừa nhận vụ việc khiến bản thân suy sụp, khủng hoảng tinh thần. Đến hiện tại, nữ ca sĩ mới tạm bình tĩnh để trải lòng.

Dẫu vậy hành trình lấy lại tình cảm từ khán giả của Hiền Hồ e rằng sẽ còn rất dài ở phía trước bởi làn sóng chỉ trích lẫn tẩy chay giọng ca sinh năm 1997 vẫn còn đang diễn ra rất mạnh mẽ. 

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