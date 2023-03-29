Trong lúc cư dân mạng bàn tán về việc Lý Hải bị bắt vì tội đánh bạc, vợ của anh là nữ diễn viên Minh Hà đã chính thức lên tiếng phủ nhận mọi việc.

Mới đây mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin một nam diễn viên, đạo diễn bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc. Đáng chú ý hơn cả chính là việc người này được cho là Lý Hải - đạo diễn nổi tiếng của loạt phim đình đám ''Lật Mặt''. Lý Hải và Minh Hà - Ảnh: Internet Ngay sau khi tin tức được nổ ra nó đã thu hút được lượng lớn người quan tâm và hầu hết mọi người đều không dám tin vào việc này bởi ai cũng biết Lý Hải xưa nay là một nghệ sĩ nói không với scandal. Cũng trong hôm nay, Minh Hà - vợ của Lý Hải cũng đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Cụ thể cô khẳng định ông xã không hề liên quan đến sự việc đánh bạc ở Vĩnh Phúc. Theo đó Minh Hà cho biết thông tin này được đăng tải cách đây 6 ngày nhưng đây cũng là khoảng thời gian vợ chồng cô đang bận bịu với rất nhiều sự kiện vì thế cho nên những cáo buộc trên hoàn toàn là bịa đặt và không có cơ sở để chứng minh chồng mình đã có mặt tại sòng bạc. Minh Hà khẳng định chồng mình không liên quan đến đánh bạc - Ảnh: Internet Để chứng minh cho những gì mình nói là đúng, Minh Hà còn livestream và đăng tải hình ảnh cùng ông xã và ê-kíp trong phòng thu."Tôi đăng hình ảnh và livestream như vậy là một cách để khán giả biết anh Hải vẫn miệt mài làm việc", Minh Hà nói.

Nữ diễn viên cũng cho biết thêm cô phải lên tiếng đính chính để tránh sự việc đi quá xa. Bên cạnh đó bà xã Lý Hải cũng cho biết nam diễn viên chưa bao giờ chơi bài bạc, kể cả trong những dịp gia đình tự họp vào những ngày lễ, Tết,.....Chính vì vậy việc Lý Hải bị bắt vì tội đánh bạc là quá vô lý. Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà từ xưa đến nay luôn được biết đến là một trong những cặp vợ chồng được rất nhiều người ngưỡng mộ cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình. Được biết hiện tại, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đang tập trung cao độ cho những khâu cuối cùng để phần 6 của series Lật mặt ra mắt khán giả vào cuối tháng 4/2023.

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