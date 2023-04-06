Sau ồn ào 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành lần đầu lộ diện trở lại nhưng vẻ ngoài cực lạ lẫm, quay về 'thú vui' mùa dịch?

Mới đây, tối ngày 5/4, Trấn Thành đã tổ chức một buổi họp mặt gặp gỡ với ê-kíp phim Nhà Bà Nữ do anh sản xuất. Đây được xem là lần đầu tiên anh xuất hiện trở lại tại một sự kiện kể từ sau ồn ào về phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt".

Trấn Thành gây tranh cãi với phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt' trong sự kiện của Đàm Vĩnh hưng - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, NSND Việt Anh đã đăng tải khoảnh khắc trong bữa tiệc vui của ê-kíp phim. Đáng chú ý, Trấn Thành lại để lộ vẻ ngoài có phần lạ lẫm so với thời điểm anh dự sự kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cách đây không lâu.