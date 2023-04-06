Sau ồn ào 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành lần đầu lộ diện trở lại nhưng vẻ ngoài cực lạ lẫm, quay về 'thú vui' mùa dịch?

Hậu trường 06/04/2023 10:17

Trấn Thành để lộ vẻ ngoài có phần lạ lẫm so với thời điểm anh dự sự kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cách đây không lâu.

Mới đây, tối ngày 5/4, Trấn Thành đã tổ chức một buổi họp mặt gặp gỡ với ê-kíp phim Nhà Bà Nữ do anh sản xuất. Đây được xem là lần đầu tiên anh xuất hiện trở lại tại một sự kiện kể từ sau ồn ào về phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt". 

Sau ồn ào 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành lần đầu lộ diện trở lại nhưng vẻ ngoài cực lạ lẫm, quay về 'thú vui' mùa dịch? - Ảnh 1
Trấn Thành gây tranh cãi với phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt' trong sự kiện của Đàm Vĩnh hưng - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, NSND Việt Anh đã đăng tải khoảnh khắc trong bữa tiệc vui của ê-kíp phim. Đáng chú ý, Trấn Thành lại để lộ vẻ ngoài có phần lạ lẫm so với thời điểm anh dự sự kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cách đây không lâu.

Sau ồn ào 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành lần đầu lộ diện trở lại nhưng vẻ ngoài cực lạ lẫm, quay về 'thú vui' mùa dịch? - Ảnh 2
Lần đầu tiên anh xuất hiện trở lại tại một sự kiện kể từ sau ồn ào về phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, hiện tại Trấn Thành để râu rậm rạp hơn. Cũng đã được một thời gian trôi qua kể từ thời điểm dịch, Trấn Thành mới quay về với thú “nuôi” ria mép. Diện mạo mới khiến anh trông có phần phong trần, lãng tử hơn trước.

Sau ồn ào 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành lần đầu lộ diện trở lại nhưng vẻ ngoài cực lạ lẫm, quay về 'thú vui' mùa dịch? - Ảnh 3
 Trấn Thành quay về với thú “nuôi” ria mép. Diện mạo mới khiến anh trông có phần phong trần, lãng tử hơn trước - Ảnh: Internet
Sau ồn ào 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành lần đầu lộ diện trở lại nhưng vẻ ngoài cực lạ lẫm, quay về 'thú vui' mùa dịch? - Ảnh 4
Trước đây sao nam cũng đã từng có thời điểm nuôi râu - Ảnh: FBNV

Tại buổi tiệc, nhiều nghệ sĩ như NSƯT Việt Anh, NSƯT Công Ninh, Phương Lan, Khả Như,... cũng có mặt ăn mừng cùng Trấn Thành. Nam MC và bạn thân Ali Hoàng Dương còn nhảy nhót đầy sôi động. Có thể thấy, giữa tâm bão sự chú ý, nam MC vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực.

Sau ồn ào 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành lần đầu lộ diện trở lại nhưng vẻ ngoài cực lạ lẫm, quay về 'thú vui' mùa dịch? - Ảnh 5
Sau ồn ào 'đời nghệ sĩ khó nuốt', Trấn Thành lần đầu lộ diện trở lại nhưng vẻ ngoài cực lạ lẫm, quay về 'thú vui' mùa dịch? - Ảnh 6
Giữa tâm bão sự chú ý, nam MC vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, Trấn Thành vẫn chưa phản hồi gì trước những phản ứng của khán giả về phát ngôn và thái độ gây tranh cãi của mình. Trên trang cá nhân, sao nam vẫn cập nhật hình ảnh khá đều đặn. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những khoảnh khắc trong chuyến du lịch Đà Lạt trước khi xảy ra ồn ào của Trấn Thành.

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