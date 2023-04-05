Bị so sánh với phim mới Trấn Thành, đạo diễn Bố Già lên tiếng khẳng định 'Phim mới của mình không nói đạo lý như phim Trấn Thành'

Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt phim mới của người từng là đạo diễn phim Bố Già của Trấn Thành, khi bị so sánh với phim Trấn Thành, người này khẳng định phim mới mình làm không nói đạo lý như phim Trấn Thành.

Những ngày qua, phát ngôn mang tính đạo lý về ‘đời nghệ sĩ’ của Trấn Thành trở thành vấn đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Theo đó, nam MC nức nở nhắc về góc khuất phía sau sân khấu: "Thật sự đời nghệ sĩ nó khó 'nuốt' hơn mọi người nghĩ nhiều, nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì mời lên đây để nếm 4 chữ 'hào quang rực rỡ', nếm đi và biết đó là cái gì”. Phát ngôn mang tính đạo lý về ‘đời nghệ sĩ’ của Trấn Thành trở thành vấn đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng thời gian qua - Ảnh: Internet Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, người từng là đạo diễn phim Bố Già của Trấn Thành. Vì cũng thuộc đề tài gia đình nên phim của Vũ Ngọc Đãng và Nhà Bà Nữ của Trấn Thành liên tục bị đưa lên bàn cân so sánh.

Vũ Ngọc Đãng từng là đạo diễn phim Bố Già của Trấn Thành - Ảnh: Internet Theo đó, Vũ Ngọc Đãng khẳng định rằng: "Tôi tự tin khi xem phim, mọi người sẽ không thấy Nhà Bà Nữ trong này đâu". Vị đạo diễn kỳ cựu còn dành nhiều lời khen cho Trấn Thành, cho rằng đàn em rất giỏi nên anh mới là người đầu tiên khuyên Trấn Thành làm đạo diễn. Vũ Ngọc Đãng dành nhiều lời khen cho Trấn Thành, cho rằng đàn em rất giỏi nên anh mới là người đầu tiên khuyên Trấn Thành làm đạo diễn - Ảnh: Internet Cũng tại họp báo, khi được hỏi có hay không sự giống nhau trong nội dung giữa Bố Già và phim mới, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thẳng thắn cho biết phim của mình và Trấn Thành rất khác nhau. Bên cạnh đó, anh tiết lộ phim mà mình sản xuất sẽ có nội dung gần gũi với cuộc sống thường nhật, vì thế ngôn từ rất đời, nhưng không vì thế mà "chợ búa", phản cảm. Ngoài ra, Vũ Ngọc Đãng cũng cho biết phim mình làm không nói đạo lý như Bố Già.

"Phim tôi không nói đạo lý. Trong Bố Già, người cha và người con đều có cái đúng của họ, chỉ là chưa hiểu nhau. Còn hai nhân vật trong phim tôi đều sai trong cách sống, sau đó vì nhau mà thay đổi tốt hơn". Vũ Ngọc Đãng cũng cho biết phim mình làm không nói đạo lý như Bố Già - Ảnh: Internet Qua những chia sẻ trên có thể thấy Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành là đồng nghiệp rất thân thiết. Việc anh nhắc tới 2 từ "đạo lý" khiến mạng xã hội dậy sóng nhưng bản thân anh giải thích rằng anh không có ý chê bai phim Trấn Thành, ngược lại còn đánh giá cao khả năng của đàn em.

Ngô Thanh Vân lần đầu lên tiếng trước tin đồn bầu bí, netizen lại gọi tên bà xã Trấn Thành vì một lý do? Trong những ngày qua, Ngô Thanh Vân bất ngờ vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng sau gần 1 năm kết hôn với Huy Trần. Trước những ồn ào đó, "đả nữ" đã chính thức lên tiếng phản hồi. Thế nhưng, kèm theo đó, netizen lại bất ngờ gọi tên bà xã Trấn Thành.

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