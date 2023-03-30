Giữa ồn ào phát ngôn 'đời nghệ sĩ' của Trấn Thành, ca sĩ Siu Black bất ngờ lên tiếng "Hào quang đến với tôi lúc nào tôi còn không biết, tôi chỉ biết hát và cống hiến thôi"

Những ngày qua, phát ngôn về ‘đời nghệ sĩ’ của Trấn Thành trở thành vấn đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Giữa ồn ào trên, ca sĩ Siu Black đã có những chia sẻ đáng chú ý về cụm từ "hào quang rực rỡ".

Những ngày qua, phát ngôn về ‘đời nghệ sĩ’ của Trấn Thành trở thành vấn đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Theo đó, nam MC nức nở nhắc về góc khuất phía sau sân khấu: "Thật sự đời nghệ sĩ nó khó 'nuốt' hơn mọi người nghĩ nhiều, nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì mời lên đây để nếm 4 chữ 'hào quang rực rỡ', nếm đi và biết đó là cái gì”. Nhiều khán giả đã so sánh phát biểu của Trấn Thành với quan điểm làm nghề của các nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong showbiz. Phát ngôn về ‘đời nghệ sĩ’ của Trấn Thành trở thành vấn đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng - Ảnh: Internet Giữa ồn ào về phát ngôn của Trấn Thành, ca sĩ Siu Black đã có những chia sẻ đáng chú ý về cụm từ "hào quang rực rỡ". Theo đó ca sĩ Siu Black chia sẻ những khó khăn từ ngày đầu vào nghề, theo đoàn văn công cho đến thời điểm "Họa mi núi rừng" đạt được đỉnh cao của sự nghiệp.

Ca sĩ Siu Black đã có những chia sẻ đáng chú ý về cụm từ "hào quang rực rỡ" - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ cho biết đã làm nghề đã hơn 30 năm và từng có thời gian công tác tại Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Đak Lak. Giọng ca “Ly cà phê Ban Mê” kể: “Thời đó rất cực nhưng với sự đam mê ca hát thì cái cực đó không là gì cả. Mình cống hiến bằng giọng hát của mình, đi theo đoàn văn công đến những nơi chưa có điện phục vụ bà con. Những vùng sâu vùng xa thậm chí có nhiều người sống trong rừng, mà rừng lúc đó còn có thú dữ. Nhưng tôi mê hát nên không để ý gì, miễn sao có khán giả. Mới sinh 1 tháng, tôi đã ôm con theo đoàn, không cần biết sức khỏe ra sao”. “Họa mi núi rừng” khẳng định đó chính là sự cống hiến. Cô và các nghệ sĩ trong đoàn mang tiếng hát đến với nhiều bản làng, truyền tải tình yêu quê hương đất nước cho các đồng bào dân tộc thiểu số dù điều kiện vật chất thiếu thốn, lương thấp, không đầy đủ như các nghệ sĩ bây giờ.

Nhìn lại chặng hành trình ấy, Siu Black thậm chí còn không nhớ rõ hào quang đến với mình từ khi nào. Siu Black trải lòng: "Hào quang đến với tôi lúc nào bản thân tôi còn không biết, tôi chỉ biết hát và cống hiến thôi. Thời điểm tôi đi thi và chứng kiến biết bao nhiêu nghìn người xem thì tôi bất ngờ lắm. Tôi nghĩ lúc đó là mình đã có hào quang rồi". Siu Black cho biết 'Hào quang đến với tôi lúc nào bản thân tôi còn không biết, tôi chỉ biết hát và cống hiến thôi' - Ảnh: Internet Khi được hỏi liệu có nghĩ bản thân là nghệ sĩ nổi tiếng khi được nhiều người chú ý không, Siu Black cho biết: "Lúc đó tôi không nghĩ mình là nghệ sĩ đâu, chỉ nghĩ mình lên sân khấu hát rồi thôi, chỉ hơn người bình thường là được lên sân khấu biểu diễn". "Tôi nghĩ làm nghệ sĩ đã là may mắn, khi người ta đã yêu mến mình rồi, được ưu ái thì đó đã là may mắn. Bản tính của tôi từ xưa đến giờ đã như thế nào thì cứ như vậy, không cần đánh bóng tên tuổi hay phải làm thế này, thế kia. Tôi nghĩ cống hiến và hào quang mình có đủ, bây giờ mình vẫn cống hiến dù cho cuộc sống thăng trầm. Dù cho tôi có vấp ngã thì khán giả vẫn ủng hộ tôi, đó là động lực lớn nhất giúp tôi hát tiếp" - ca sĩ Siu Black chia sẻ. Siu Black vẫn cống hiến dù cho cuộc sống thăng trầm - Ảnh: Internet Siu Black là giọng ca nổi tiếng của showbiz Việt. Cách đây mấy năm, “họa mi núi rừng” vướng chuyện nợ nần khi kinh doanh quán cà phê thất bại. Biến cố lớn trong cuộc đời này đã lấy đi nhiều nước mắt, tiền bạc, sức lực và cả danh tiếng của Siu Black. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ vừa đi hát trở lại vừa nuôi heo để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

NSƯT Thành Lộc, Mỹ Tâm lên tiếng về việc Trấn Thành khóc kể khổ về 'đời nghệ sĩ khó nuốt': 'Đã chấp nhận xem đó là cái nghề thì hy sinh là chuyện bắt buộc' Những phát ngôn 'đời nghệ sĩ khó nuốt' của Trấn Thành đã trở thành vấn đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Theo đó, đa phần mọi người đều cho rằng việc nghệ sĩ kể khổ với khán giả là không nên, nổi bật trong số đó là Mỹ Tâm và NSƯT Thành Lộc.

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