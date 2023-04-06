Dù thị phi liên tục bủa vây, Trấn Thành vẫn kiếm gần 2 tỷ đồng trong một tháng qua

Những con số kể trên đã chứng minh được tên tuổi cũng như tầm ảnh hưởng của Trấn Thành ở làng giải trí Việt là lớn đến nhường nào.

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Trấn Thành trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn, hội nhóm showbiz khi liên tục vướng drama. Cách đây chưa lâu, trong họp báo ra mắt dự án điện ảnh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, phát ngôn của nghệ sĩ Trấn Thành về chuyện đời 'nghệ sĩ khó nuốt' hơn khán giả tưởng tượng đã tạo nên làn sóng tranh cãi. Phát ngôn của nghệ sĩ Trấn Thành về chuyện đời 'nghệ sĩ khó nuốt' hơn khán giả tưởng tượng đã tạo nên làn sóng tranh cãi - Ảnh: Internet Tuy nhiên, dù ồn ào bủa vây, Trấn Thành vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng, sự kiện "chọn mặt gửi vàng". Bên cạnh đó, theo tìm hiểu, trong 30 ngày gần đây, kênh YouTube của ông xã Hari Won vẫn tăng trưởng đều đặn giúp anh nhận về doanh thu "khủng".

Theo thống kê từ Social Blade, tính đến 17h ngày 3/4, kênh YouTube Trấn Thành Town đã đạt được 5,62 triệu lượt đăng ký theo dõi. Trong 30 ngày gần nhất, kênh của Trấn Thành tăng thêm 10 nghìn lượt theo dõi, lượt xem các video trên kênh YouTube tăng thêm 21 triệu lượt. Theo thống kê từ Social Blade, tính đến 17h ngày 3/4, kênh YouTube Trấn Thành Town đã đạt được 5,62 triệu lượt đăng ký theo dõi - Ảnh: Internet Doanh thu của kênh YouTube Trấn Thành Town trong 30 ngày qua dao động từ 5,3 - 84,1 nghìn đô la Mỹ (từ 124 triệu đồng đến hơn 1, 9 tỷ đồng). Đây chỉ là con số ước tính, trên thực tế, số tiền mà Trấn Thành kiếm được trong suốt quãng thời gian vướng thị phi hoàn toàn có thể cao hơn. Số tiền này có thể đến từ hợp đồng quảng cáo, tham gia gameshow hay các doanh thu phim Nhà bà Nữ khi chiếu tại các cụm rạp ở nước ngoài.

Mở đầu loạt drama là nghệ sĩ Trấn Thành vướng vào về cách hành xử ở rạp chiếu phim khiến "cõi mạng" nháo nhào - Ảnh: Internet Những con số kể trên đã chứng minh được tên tuổi cũng như tầm ảnh hưởng của Trấn Thành ở làng giải trí Việt là lớn đến nhường nào. Và bỏ qua những thị phi, ồn ào gần đây, những thành quả mà Trấn Thành đã cống hiến cho nghệ thuật, khán giả suốt thời gian đã qua xứng đáng được công nhận và tôn vinh. Những con số kể trên đã chứng minh được tên tuổi cũng như tầm ảnh hưởng của Trấn Thành ở làng giải trí Việt là lớn đến nhường nào - Ảnh: Internet Trước đó, mở đầu loạt drama là nghệ sĩ Trấn Thành vướng vào về cách hành xử ở rạp chiếu phim khiến "cõi mạng" nháo nhào. Dù đã lên tiếng phủ nhận chuyện chen ngang hàng hay giải thích về vấn đề "bao rạp".

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