Trong đoạn clip ghi lại cảnh Trấn Thành vừa nói vừa thị phạm cách hát cho thí sinh. Tuy nhiên, ngay lập tức, bên dưới phần bình luận, đa số cư dân mạng đều lên tiếng mỉa mai Trấn Thành thị phạm hát thua xa thí sinh.

Thời gian qua, Trấn Thành là cái tên gây không ít bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Mới đây nhất, nam MC tiếp tục khiến dân tình 'dậy sóng' sau đoạn clip ghi lại cảnh quay trong một cuộc thi âm nhạc.

Trấn Thành tiếp tục khiến dân tình 'dậy sóng' sau đoạn clip ghi lại cảnh quay trong một cuộc thi âm nhạc - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong đoạn clip, khi xem xong thí sinh Tuấn Phương biểu diễn ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu, Trấn Thành nhận xét kỹ thuật của bạn này chưa tốt và thậm chí vài lần yêu cầu thí sinh này hát lại những đoạn nhỏ.

Ở đoạn sau video, Trấn Thành còn không ngần ngại đứng dậy, vừa nói vừa thị phạm cách hát cho Tuấn Phương. Tuy nhiên, ngay lập tức, bên dưới phần bình luận, đa số cư dân mạng đều lên tiếng mỉa mai Trấn Thành thị phạm hát thua xa thí sinh. Trên thực tế, Tuấn Phương chính là Á quân cuộc thi The X Factor 2018. Vậy nên khán giả cho rằng, việc một ca sĩ "tay ngang" như Trấn Thành không đủ chuyên môn để thị phạm cho Tuấn Phương.

Trấn Thành nhận về ý kiến trái chiều khi "cất giọng" hát - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành nhận về ý kiến trái chiều khi "cất giọng". Đối diện nhận xét của anti-fan, nam nghệ sĩ đình đám từng bày tỏ quan điểm: "Tôi không làm những gì dở dở ương ương. Thí dụ, lâu lâu tôi cũng buồn vì nhiều khi mình lên mạng có rất nhiều bình luận nói là anh Thành hát ghê quá, dạo này anh Thành thế này thế nọ. Quý vị ơi, mình buồn chứ, mình biết chứ. Mình đâu phải là mình nói mình hát hay. Chưa bao giờ tôi khẳng định mình là ca sĩ cả, chưa bao giờ tôi nói mình hát hay, chưa bao giờ tôi nói câu đó. Tôi chỉ là một người yêu âm nhạc và tôi muốn hát, vậy thôi".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-trung-tro-tai-giong-hat-thi-pham-cho-thi-sinh-nhung-netizen-phan-phao-kich-liet-nghe-muon-cam-lanh-571919.html