Trịnh Thăng Bình hết 'ủng hộ' Hiền Hồ, nay lại tiếp tục 'nịnh' Trấn Thành ra mặt

Mới đây, một bộ phận khán giả đã bắt gặp Trịnh Thăng Bình có động thái "nịnh" Trấn Thành hậu lùm xùm với Hiền Hồ . Việc nam ca sĩ chủ động "lấy lòng" đàn anh làm cho không ít khán giả vô cùng bất ngờ.

Cụ thể Trấn Thành đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân và nhận được luồng ý kiến trái chiều từ phía công chúng. Tuy nhiên Trịnh Thăng Bình ngay lập tức bày tỏ sự ủng hộ với nam MC bằng cách để lại bình luận: "Hình đẹp nha".

Trước đó, vào sáng ngày 30/3, Trịnh Thăng Bình đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi nhiều khán giả chỉ trích và tuyên bố ngừng ủng hộ khi anh chụp hình chung với Hiền Hồ. Trang cá nhân của nam ca sĩ giảm hàng nghìn lượt theo dõi.

"Tôi thật sự buồn lòng khi lỡ vô tình làm fan không vui hay thất vọng về tôi… Tôi nghĩ đây là kinh nghiệm quý giá để tôi phải cân nhắc nhiều hơn về những hành động của mình trong tương lai và mình luôn ghi nhận ý kiến đóng góp tốt cho sự nghiệp và hình ảnh của mình từ khán giả" – nam ca sĩ giãi bày.

Được biết, lời xin lỗi này xuất hiện là vì một chương trình ca nhạc có sự tham gia của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình đã phải hủy bỏ vì bị khán giả công khai tẩy chay. Cụ thể, Fanpage của chương trình đã đăng tải bài viết với nội dung: "Đầu tiên BTC xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khán giả; khách hàng vì những lùm xùm liên quan đến show nhạc vừa qua. Nhận được và tiếp thu những ý kiến phản hồi từ phía khán giả, BTC chúng tôi đã thống nhất với bên ca sĩ và quyết định hủy show đêm nhạc của ca sĩ Trịnh Thăng Bình, Hiền Hồ dự kiến diễn ra ngày 22/4.

BTC chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể khán giả và quý khách vì những thông điệp chưa được chuẩn và chưa khách quan được comment (bình luận) trên page".

BTC cho biết từ sự việc đã rút ra bài học sâu sắc trong công việc hoạt động nghệ thuật. "Chúng tôi sẽ chú trọng hơn những giá trị nghệ thuật mà khán giả đang mong muốn và hướng tới, sẽ luôn luôn lắng nghe và ghi nhận những thông điệp mang tính cộng đồng để tạo ra những sản phẩm phù hợp hơn, giá trị hơn".