Tái xuất hậu bê bối liền vướng ồn ào với Trịnh Thăng Bình, phía Hiền Hồ lại tiếp tục xin lỗi khi đã 'gây họa'?

Hậu trường 30/03/2023 09:56

Vừa tái xuất sau thời gian ở ẩn, những ngày vừa qua, hình ảnh Hiền Hồ đi ăn cùng Trịnh Thăng Bình đã gây không ít sự chú ý và luồng ý kiến trái chiều.

Sau scandal 'anh em nương tựa', Hiền Hồ đã mất đi không ít lượng người hâm mộ. Vừa tái xuất sau thời gian ở ẩn, những ngày vừa qua, hình ảnh Hiền Hồ đi ăn cùng Trịnh Thăng Bình đã gây không ít sự chú ý và luồng ý kiến trái chiều. Theo đó, nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi giọng ca "Người ấy" thể hiện sự thân thiết với Hiền Hồ hậu bê bối.

Tái xuất hậu bê bối liền vướng ồn ào với Trịnh Thăng Bình, phía Hiền Hồ lại tiếp tục xin lỗi khi đã 'gây họa'? - Ảnh 1
Những ngày vừa qua, hình ảnh Hiền Hồ đi ăn cùng Trịnh Thăng Bình đã gây không ít sự chú ý và luồng ý kiến trái chiều - Ảnh: FBNV

Không chỉ vậy, chỉ sau vài giờ bức ảnh được đăng tải tạo nên làn sóng phản đối dữ dội, tối 29/3, một quán cà phê tại Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra thông báo hủy đêm nhạc có sự tham gia của hai ca sĩ Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình vào ngày 22/4. Phía đơn vị tổ chức gửi lời xin lỗi khán giả và cho biết sẽ chú trọng hơn đến những giá trị nghệ thuật mà công chúng đang mong muốn và hướng tới. 

Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ này, sáng nay (30/3), ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã chính thức lên tiếng giải thích để tránh những thông tin sai lệch làm sự việc đi quá xa. Cụ thể, mở đầu bài viết, Trịnh Thăng Bình khẳng định: "Việc gặp gỡ và đi ăn tối giữa tôi và ê-kíp của ca sĩ Hiền Hồ đã được hai ê-kíp hẹn nhau từ cuối năm ngoái, sau khi chúng tôi có một màn biểu diễn cover lại ca khúc của tôi khá thành công, được mọi người đón nhận. Vì lịch trình cũng như thời gian biểu cá nhân của cả hai bên, cuộc hẹn của hai ê-kíp mới phải đợi tận sang thời gian gần đây. Tôi nhận được lời mời của bạn Đăng (người cùng xuất hiện trong tấm ảnh 3 người mà chúng tôi chụp cùng nhau) cũng là quản lý hiện tại của Hiền…".

Tái xuất hậu bê bối liền vướng ồn ào với Trịnh Thăng Bình, phía Hiền Hồ lại tiếp tục xin lỗi khi đã 'gây họa'? - Ảnh 2
 Phía đại diện công ty quản lý của Hiền Hồ cũng đã lên tiếng nói rõ về ồn ào giữa giọng ca Gặp nhưng không ở lại và Trịnh Thăng Bình - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi kết thúc buổi ăn uống trò chuyện, cả nhóm đã quyết định chụp tấm hình làm kỷ niệm. Anh cũng có suy nghĩ vô tư là đăng tải lên Facebook cá nhân, chia sẻ cho bạn bè và người thân như bao tấm ảnh khác. Sự việc gây xôn xao, dẫn theo nhiều tin đồn thất thiệt khiến nam ca sĩ hoang mang, bất ngờ. 

Trịnh Thăng Bình cũng nói về chuyến đi Hàn Quốc dịp cuối năm 2022, khi có những hình ảnh cho thấy anh và Hiền Hồ cùng xuất hiện tại một địa điểm. Nam ca sĩ tiết lộ đó là chuyến đi của gia đình, hoàn toàn không có bất kỳ một thành viên nào khác. 

Về hình ảnh nhiều khán giả đăng tải và cho rằng, Hiền Hồ tới cổ vũ Trịnh Thăng Bình tại show diễn ở sân khấu Lan Anh, Trịnh Thăng Bình cho biết, đáng lý ra Hiền Hồ sẽ biểu diễn tại chương trình, song vì một số lý do cá nhân nên nữ ca sĩ chỉ có thể ngồi ghế khán giả: "Trên tinh thần thiện chí, Hiền Hồ đã đồng ý đến sân ủng hộ chương trình với tư cách một khán giả và nghĩa vụ của mình là chăm sóc và dẫn Hiền Hồ đến khu vực khách hàng để kết nối và chào hỏi khách hàng theo tinh thần lịch sự và chuẩn mực nhất".

Tái xuất hậu bê bối liền vướng ồn ào với Trịnh Thăng Bình, phía Hiền Hồ lại tiếp tục xin lỗi khi đã 'gây họa'? - Ảnh 3
Trịnh Thăng Bình đăng tải ảnh chụp cùng Hiền Hồ ở tài khoản cá nhân - Ảnh: FBNV

Mới đây, tối ngày 29/3, phía đại diện công ty quản lý của Hiền Hồ cũng đã lên tiếng nói rõ về ồn ào giữa giọng ca Gặp nhưng không ở lại và Trịnh Thăng Bình. Người này khẳng định cả hai ca sĩ đều vì cảm thấy sự tương đồng trong âm nhạc nên cùng nhau đi ăn.

Đại diện của Hiền Hồ cũng xác nhận đã chủ động mời Trịnh Thăng Bình đi ăn cùng Hiền Hồ và một người khác. Người này công khai gửi lời xin lỗi Trịnh Thăng Bình vì những ồn ào không đáng có: "Lời đầu tiên, mình trân trọng cám ơn sự quan tâm và phản hồi của tất cả các bạn về sự việc lần này trên Facebook Hiền Hồ, Facebook anh Bình, trên các Fanpage cộng đồng cũng như trên các phương tiện truyền thông khác. Và mình thật sự xin lỗi mọi người, cũng vì sự việc này đã khiến mọi người phải để tâm, dành thời gian theo dõi. Em xin lỗi anh Bình và công ty quản lý của anh Bình, vì sự việc này đã làm ảnh hưởng đến anh ạ.

Tái xuất hậu bê bối liền vướng ồn ào với Trịnh Thăng Bình, phía Hiền Hồ lại tiếp tục xin lỗi khi đã 'gây họa'? - Ảnh 4
Trịnh Thăng Bình từng góp mặt trong những đêm nhạc đầu tiên Hiền Hồ đi hát hậu bê bối đời tư Ảnh: Internet

Bữa ăn này cũng là lời hứa sau màn kết hợp giữa Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình để thay lời cảm ơn: "Năm ngoái, Hiền và anh Bình có cơ duyên diễn chung sân khấu, tiết mục đó mang lại rất nhiều động lực và năng lượng tích cực cho ekip mình. Và mình đã có lời hứa với anh Bình là sẽ mời ê-kip anh Bình đi ăn để cảm ơn anh".

Hiện, động thái của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình vẫn nhận được nhiều sự chú ý và bàn tán xôn xao. 

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