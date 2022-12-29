Trịnh Thăng Bình phủ nhận chuyện hẹn hò cùng Hiền Hồ ở Hàn Quốc

Trước nghi vấn hẹn hò cùng với Hiền Hồ tại Hàn Quốc, nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã có phản hồi chính thức.

Năm 2022 sắp kết thúc và có lẽ đây thực sự là 1 năm đáng quên của Hiền Hồ. Nữ ca sĩ vướng phải scandal lớn nhất sự nghiệp và vẫn chưa thể hồi phục danh tiếng cho đến nay. Mỗi khi cô xuất hiện, rất nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra. Điều đáng chú ý là sau scandal tình tiền, mới đây MXH tiếp tục râm ran tin đồn Hiền Hồ hẹn hò cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Cụ thể, trưa ngày 28/12, Hiền Hồ chia sẻ loạt ảnh đi trượt tuyết trên mạng xã hội tại địa điểm "check-in" là một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Đáng chú ý, chỉ ít giờ sau, Trịnh Thăng Bình cũng chia sẻ loạt ảnh đi trượt tuyết trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng không khó nhận ra hậu cảnh giữa những bức ảnh của 2 ngôi sao có nhiều điểm tương đồng và đặt nghi vấn hai người đi trượt tuyết cùng nhau?

Trước sự trùng hợp về thời gian, địa điểm, cư dân mạng nhanh chóng réo tên Hiền Hồ phía dưới bài đăng của Trịnh Thăng Bình. Ngay lập tức, giọng ca Người Ấy cũng đã có những tương tác bày tỏ sự bất ngờ với đàn em trên Facebook của cô vì sự trùng hợp. Theo đó, đăng bức ảnh selfie của mình, Trịnh Thăng Bình tỏ ra hoang mang: "Ủa?". Trước bình luận của đàn anh, Hiền Hồ liền thả "haha" và phản hồi: "Vừa nhắn đó". Trao đổi với Zing vào chiều 29/12, đại diện của Trịnh Thăng Bình cho biết nam ca sĩ tới Hàn Quốc cùng gia đình để nghỉ ngơi sau khoảng 2 năm dịch bệnh bùng phát. Công ty của Trịnh Thăng Bình chưa có kế hoạch hợp tác với Hiền Hồ nên họ không gặp gỡ hay quay chụp gì tại Hàn Quốc. Việc hai người tới Hàn Quốc cùng thời gian chỉ là trùng hợp. Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, nổi tiếng với các ca khúc Người ấy, Tâm sự tuổi 30… Nam ca sĩ có thời gian hẹn hò với Liz Kim Cường. Sau khi chia tay, hai người duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết. Liz Kim Cương cũng là nghệ sĩ trực thuộc công ty của Trịnh Thăng Bình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trinh-thang-binh-phu-nhan-chuyen-hen-ho-cung-hien-ho-o-han-quoc-540872.html