Hiền Hồ bất ngờ muốn nhận nuôi 'nhân vật' này hậu ồn ào tình ái

Hậu trường 27/12/2022 19:38

Bài đăng mới nhất của nữ ca sĩ Hiền Hồ khiến công chúng không khỏi bất ngờ, nhất là sau loạt ồn ào tình ái vừa qua.

Sau những ồn ào tình cảm không đáng có, Hiền Hồ đã dần quay trở lại với showbiz. Mới đây Hiền Hồ đã có động thái bất ngờ trên mạng xã hội.

Theo đó Hiền Hồ đăng đàn muốn tìm nuôi một chú mèo và nhờ đến sự trợ giúp của dân mạng. Hiền Hồ viết: "Muốn nuôi một em mèo quá, có em nào xinh, ngoan giới thiệu Hiền với cả nhà ơi".

Hiền Hồ bất ngờ muốn nhận nuôi 'nhân vật' này hậu ồn ào tình ái - Ảnh 1

Đính kèm theo bài đăng, Hiền Hồ còn chia sẻ khoảnh khắc đang vuốt ve một chú mèo trên tay. Thông qua hình ảnh, có thể thấy Hiền Hồ là một người yêu động vật, chính vì thế nên nữ ca sĩ mong muốn tìm nuôi một chú mèo để bầu bạn tâm sự.

Cách đây một tháng, thông tin Hiền Hồ trình diễn trong một đêm nhạc của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM khiến sinh viên nhà trường phản ứng dữ dội, trong đó, nhiều bạn còn bày tỏ sự thất vọng về lựa chọn của nhà trường và cho rằng sẽ không đến xem đêm nhạc.

Hiền Hồ bất ngờ muốn nhận nuôi 'nhân vật' này hậu ồn ào tình ái - Ảnh 2
Hiền Hồ bị hủy show phút chót vì không được sinh viên ủng hộ - Ảnh: Internet

Sở dĩ nữ ca sĩ không nhận được sự đón nhận từ giới sinh viên, bởi trước đó, cô từng vướng nghi án là "tiểu tam" cặp kè với đại gia U60 Hồ Nhân. Vị đại gia này vốn đã có gia đình đề huề, trong khi đó, việc Hiền Hồ để lộ nhiều hình ảnh ôm ấp thân thiết với ông khiến nhiều người thất vọng vô cùng. Đại diện của trường cũng xác nhận thông tin ngừng hợp đồng mời Hiền Hồ trước khi sự kiện diễn ra.

Đáng chú ý, kể từ thời điểm đó đến hiện tại, trên trang cá nhân lẫn fanpage của Hiền Hồ hầu như không cập nhật hình ảnh chạy show ca nhạc. Thay vào đó, Hiền Hồ chỉ đăng tải những hình ảnh đời thường, ảnh selfie khiến nhiều người nghi ngờ cô bị ế show cả tháng qua. Bài đăng gần nhất về việc chạy show của Hiền Hồ là vào ngày 17/11, tuy nhiên đây cũng chỉ là đêm nhạc của một người bạn.

Hiền Hồ bất ngờ muốn nhận nuôi 'nhân vật' này hậu ồn ào tình ái - Ảnh 3

Ở một diễn biến khác, cách đây không lâu, Hiền Hồ vui mừng đăng tải trên trang cá nhân bài viết thông báo ca khúc Vỡ Tan, song ca giữa cô và Trịnh Thăng Bình đã đạt 10 triệu views. Dù mới chỉ được công chiếu 2 tháng trước đây, nhưng MV Vỡ tan của Hiền Hồ đã nhanh chóng đạt được con số ‘khủng’ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Hậu bị show phút cuối tại một trường đại học, Hiền Hồ đã ‘ế show’ cả tháng nay?

Hậu bị show phút cuối tại một trường đại học, Hiền Hồ đã ‘ế show’ cả tháng nay?

Kể từ khi phần trình diễn tại một trường đại học tại TP.HCM bị hủy bỏ, Hiền Hồ chưa có bất kỳ hoạt động âm nhạc nào mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Hiền Hồ ca sĩ Hiền Hồ Hiền Hồ trở lại

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 36 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 36 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang