Hiền Hồ bất ngờ muốn nhận nuôi 'nhân vật' này hậu ồn ào tình ái

Theo đó Hiền Hồ đăng đàn muốn tìm nuôi một chú mèo và nhờ đến sự trợ giúp của dân mạng. Hiền Hồ viết: "Muốn nuôi một em mèo quá, có em nào xinh, ngoan giới thiệu Hiền với cả nhà ơi".

Sau những ồn ào tình cảm không đáng có, Hiền Hồ đã dần quay trở lại với showbiz. Mới đây Hiền Hồ đã có động thái bất ngờ trên mạng xã hội.

Đính kèm theo bài đăng, Hiền Hồ còn chia sẻ khoảnh khắc đang vuốt ve một chú mèo trên tay. Thông qua hình ảnh, có thể thấy Hiền Hồ là một người yêu động vật, chính vì thế nên nữ ca sĩ mong muốn tìm nuôi một chú mèo để bầu bạn tâm sự.

Cách đây một tháng, thông tin Hiền Hồ trình diễn trong một đêm nhạc của trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM khiến sinh viên nhà trường phản ứng dữ dội, trong đó, nhiều bạn còn bày tỏ sự thất vọng về lựa chọn của nhà trường và cho rằng sẽ không đến xem đêm nhạc.

Hiền Hồ bị hủy show phút chót vì không được sinh viên ủng hộ - Ảnh: Internet

Sở dĩ nữ ca sĩ không nhận được sự đón nhận từ giới sinh viên, bởi trước đó, cô từng vướng nghi án là "tiểu tam" cặp kè với đại gia U60 Hồ Nhân. Vị đại gia này vốn đã có gia đình đề huề, trong khi đó, việc Hiền Hồ để lộ nhiều hình ảnh ôm ấp thân thiết với ông khiến nhiều người thất vọng vô cùng. Đại diện của trường cũng xác nhận thông tin ngừng hợp đồng mời Hiền Hồ trước khi sự kiện diễn ra.

Đáng chú ý, kể từ thời điểm đó đến hiện tại, trên trang cá nhân lẫn fanpage của Hiền Hồ hầu như không cập nhật hình ảnh chạy show ca nhạc. Thay vào đó, Hiền Hồ chỉ đăng tải những hình ảnh đời thường, ảnh selfie khiến nhiều người nghi ngờ cô bị ế show cả tháng qua. Bài đăng gần nhất về việc chạy show của Hiền Hồ là vào ngày 17/11, tuy nhiên đây cũng chỉ là đêm nhạc của một người bạn.

Ở một diễn biến khác, cách đây không lâu, Hiền Hồ vui mừng đăng tải trên trang cá nhân bài viết thông báo ca khúc Vỡ Tan, song ca giữa cô và Trịnh Thăng Bình đã đạt 10 triệu views. Dù mới chỉ được công chiếu 2 tháng trước đây, nhưng MV Vỡ tan của Hiền Hồ đã nhanh chóng đạt được con số ‘khủng’ khiến nhiều người ngỡ ngàng.