Hậu tin đồn ế show, Hiền Hồ khoe khoảnh khắc vi vu trượt tuyết ở Hàn Quốc, netizen: 'Đổi môn nữa hả?'

Hiền Hồ khoe ảnh chơi trượt tuyết ở Hàn Quốc.

Kể từ sau drama ''anh em nương tựa'' tên tuổi của Hiền Hồ đang trở nên xấu hơn bao giờ hết trong mắt những fan hâm mộ và yêu nghệ sĩ chân chính. Bằng chứng là nữ ca sĩ không còn được chào đón như trước, thậm chí Hiền Hồ còn bị hủy show dù đã được nhận show trước đó. Hiền Hồ - Ảnh: Internet Tạm gác lại câu chuyện bị ế show, trong một vài năm gần đây, Hiền Hồ đặc biệt bày tỏ sự yêu thích dành cho bộ môn golf. Cô nàng thường xuyên check-in với tần suất dày đặc ở nhiều sân golf khác nhau.

Chưa dừng lại ở đó, người đẹp còn khá đầu tư trong khoản trang phục khi hạn chế diện trùng bất kì bộ đồ nào. Kể từ khi xảy ra lùm xùm tình ái với CEO Hồ Nhân, cô nàng cũng ít xuất hiện ở sân golf hơn hẳn và cũng ít đăng tải trong bộ môn này. Bài đăng mới nhất của Hiền Hồ trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân, Hiền Hồ đã đăng tải khoảnh khắc đi trượt tuyết ở Hàn quốc. Đồng thời nữ ca sĩ không giấu khỏi sự đam mê dành cho bộ môn này: "Điều tuyệt vời khi đợi được tuyết rơi".

Thay vì nhận về những bình luận tích cực, người đẹp không ngừng bị cư dân mạng mỉa mai vì không chơi golf như trước đây: "Nay đổi môn rôi hả chị yêu". Netizen mỉa mai drama của giọng ca sinh năm 1997 - Ảnh: Chụp màn hình Dễ dàng nhận thấy kể từ khi xảy ra ồn ào "anh em nương tựa" cho đến nay, Hiền Hồ khó có thể lấy lại thiện cảm từ phía công chúng. Đáng chú ý dân tình cho rằng ít nhất giọng ca sinh năm 1997 nên xin lỗi đến gia đình mà đã bị mình phá hoại hạnh phúc nhưng đến nay cô vẫn chưa làm nên càng khiến netizen trở nên không mấy thiện cảm với Hiền Hồ.

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