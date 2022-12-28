Hậu tin đồn ế show, Hiền Hồ khoe khoảnh khắc vi vu trượt tuyết ở Hàn Quốc, netizen: 'Đổi môn nữa hả?'

Hậu trường 28/12/2022 16:44

Hiền Hồ khoe ảnh chơi trượt tuyết ở Hàn Quốc.

Kể từ sau drama ''anh em nương tựa'' tên tuổi của Hiền Hồ đang trở nên xấu hơn bao giờ hết trong mắt những fan hâm mộ và yêu nghệ sĩ chân chính. Bằng chứng là nữ ca sĩ không còn được chào đón như trước, thậm chí Hiền Hồ còn bị hủy show dù đã được nhận show trước đó. 

Hậu tin đồn ế show, Hiền Hồ khoe khoảnh khắc vi vu trượt tuyết ở Hàn Quốc, netizen: 'Đổi môn nữa hả?' - Ảnh 1
Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Tạm gác lại câu chuyện bị ế show, trong một vài năm gần đây, Hiền Hồ đặc biệt bày tỏ sự yêu thích dành cho bộ môn golf. Cô nàng thường xuyên check-in với tần suất dày đặc ở nhiều sân golf khác nhau. 

Chưa dừng lại ở đó, người đẹp còn khá đầu tư trong khoản trang phục khi hạn chế diện trùng bất kì bộ đồ nào. Kể từ khi xảy ra lùm xùm tình ái với CEO Hồ Nhân, cô nàng cũng ít xuất hiện ở sân golf hơn hẳn và cũng ít đăng tải trong bộ môn này. 

Hậu tin đồn ế show, Hiền Hồ khoe khoảnh khắc vi vu trượt tuyết ở Hàn Quốc, netizen: 'Đổi môn nữa hả?' - Ảnh 2
Bài đăng mới nhất của Hiền Hồ trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân, Hiền Hồ đã đăng tải khoảnh khắc đi trượt tuyết ở Hàn quốc. Đồng thời nữ ca sĩ không giấu khỏi sự đam mê dành cho bộ môn này: "Điều tuyệt vời khi đợi được tuyết rơi".

Thay vì nhận về những bình luận tích cực, người đẹp không ngừng bị cư dân mạng mỉa mai vì không chơi golf như trước đây: "Nay đổi môn rôi hả chị yêu". 

Hậu tin đồn ế show, Hiền Hồ khoe khoảnh khắc vi vu trượt tuyết ở Hàn Quốc, netizen: 'Đổi môn nữa hả?' - Ảnh 3
Netizen mỉa mai drama của giọng ca sinh năm 1997 - Ảnh: Chụp màn hình

Dễ dàng nhận thấy kể từ khi xảy ra ồn ào "anh em nương tựa" cho đến nay, Hiền Hồ khó có thể lấy lại thiện cảm từ phía công chúng. Đáng chú ý dân tình cho rằng ít nhất giọng ca sinh năm 1997 nên xin lỗi đến gia đình mà đã bị mình phá hoại hạnh phúc nhưng đến nay cô vẫn chưa làm nên càng khiến netizen trở nên không mấy thiện cảm với Hiền Hồ. 

Nhận về không ngớt lời chỉ trích từ người hâm mộ, Hiền Hồ vẫn 'mặt dày' chạy show khiến netizen cảm thấy bức xúc

Nhận về không ngớt lời chỉ trích từ người hâm mộ, Hiền Hồ vẫn 'mặt dày' chạy show khiến netizen cảm thấy bức xúc

Hậu drama ''anh em nương tựa'', Hiền Hồ đang bắt đầu chiến dịch ''tẩy trắng'' bằng việc xuất hiện ở hàng loạt show diễn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hiền Hồ Hiền Hồ - Hồ NHân anh em nương tựa Hiền hồ drama sao việt

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 36 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 36 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang