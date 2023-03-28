Trịnh Thăng Bình mất 5000 fans vì đăng ảnh cùng Hiền Hồ, vẫn tích cực tin tưởng khán giả sẽ quay lại ủng hộ

Mất một lượng lớn người hâm mộ, nam ca sĩ đã lên tiếng phản hồi.

Tối 27/3, Trịnh Thăng Bình đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh khi anh đang ở Hàn Quốc. Đáng nói là, bên cạnh anh còn có mặt Hiền Hồ, nữ ca sĩ vẫn đang hoạt động âm thầm sau scandal "tiểu tam". Ngay lập tức, những hình ảnh này bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội. Trịnh Thăng Bình đăng ảnh chụp chung cùng Hiền Hồ - Ảnh: FBNV Bài đăng nói trên của Trịnh Thăng Bình nhận về hơn 1000 lượt phẫn nộ. Phần đông ý kiến cho rằng, hình ảnh của nam ca sĩ bị ảnh hưởng khi có liên quan đến Hiền Hồ. Đồng thời, số người theo dõi của giọng ca Người ấy cũng giảm liên tục, từ hơn 519 nghìn lượt nay chỉ còn khoảng 515 nghìn lượt.

Bài viết đang nhận về sự chỉ trích của khán giả - Ảnh: FBNV Cư dân mạng đưa ra ý kiến: “Tôi xin lỗi nhưng từ nay tôi không xem anh Trịnh Thăng Bình hát nữa. Uổng phí 10 năm thanh xuân của tôi”, “Theo dõi Trịnh Thăng Bình suốt nhiều năm. Nhưng từ nay, tôi sẽ bỏ theo dõi”, “Tôi rất yêu quý anh Trịnh Thăng Bình bao năm nay, vậy mà sao giờ anh chụp ảnh chung với đồng nghiệp tai tiếng. Từ hôm qua đến giờ, tôi thấy thất vọng quá”. Chính chủ sau đó đã để lại một bình luận với nội dung như sau: “Hiện tại, tôi tụt follow nhưng biết đâu sau này ra nhạc mới và hay, các bạn thương các bạn quay lại. Chứ tuột mood không làm nhạc nổi, không có bài mới, các bạn ra đi mãi mãi".

Trịnh Thăng Bình không lo sợ khi bị giảm follow - Ảnh: Internet Vào tháng 12/2022 vừa qua, Trịnh Thăng Bình cũng gặp phải trường hợp tương tự khi check in cùng một khu trượt tuyết với Hiền Hồ. Thời điểm đó, nam ca sĩ sinh năm 1988 cho biết anh tới Hàn Quốc cùng gia đình để nghỉ ngơi sau dịch bệnh. Đồng thời, đại diện của anh khẳng định hai người tới Hàn Quốc cùng thời gian chỉ là trùng hợp chứ không gặp gỡ hay quay chụp gì. Ảnh: FBNV Trịnh Thăng Bình và Hiền Hồ check in cùng địa điểm hồi tháng 12/2022 - Ảnh: FBNV

Trịnh Thăng Bình phủ nhận chuyện hẹn hò cùng Hiền Hồ ở Hàn Quốc Trước nghi vấn hẹn hò cùng với Hiền Hồ tại Hàn Quốc, nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã có phản hồi chính thức.

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