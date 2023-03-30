Trịnh Thăng Bình đăng tâm thư xin lỗi fan lúc 3h sáng sau vụ việc chụp ảnh cùng Hiền Hồ

Sau hơn 2 ngày mất đi khoảng 8000 fan, Trịnh Thăng Bình viết một tâm thư rất dài, chia sẻ về vụ việc kể trên. Trong đó, anh giải thích về mối quan hệ cùng với Hiền Hồ, kể về cuộc gặp gỡ trong bức ảnh cũng như gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã có những phát ngôn trong lúc thiếu kiểm soát.

Tối ngày 27/3, Trịnh Thăng Bình đăng tải trên trang Facebook cá nhân 2 bức ảnh chụp cùng Hiền Hồ. Hành động này dẫn đến việc đông đảo khán giả hủy theo dõi nam ca sĩ trên mạng xã hội bởi Hiền Hồ vẫn còn là cái tên bị công chúng tẩy chay sau scandal "tiểu tam".

Giọng ca Người ấy nói thêm, quản lý của Hiền Hồ - cũng chính là người xuất hiện cùng trong ảnh, là fan lâu năm của anh, nên nam ca sĩ không có lý do nào để từ chối cuộc hẹn này. Sau bữa ăn, mọi người đã cùng nhau chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.

Trịnh Thăng Bình kể về cơ duyên của buổi gặp gỡ cùng Hiền Hồ: "Nó đã được 2 ekip hẹn nhau từ cuối năm ngoái sau khi bọn mình có một màn biểu diễn cover lại ca khúc của mình khá thành công và được mọi người đón nhận, nhưng vì lịch trình cũng như thời gian biểu cá nhân của cả 2 bên nên cuộc hẹn ăn tối của 2 ekip mới phải đợi tận sang thời gian gần đây."

Trịnh Thăng Bình cho biết đây là cuộc hẹn từ trước của 2 bên ekip - Ảnh: FBNV

Trịnh Thăng Bình cũng nhắc lại chuyến đi Hàn Quốc trùng hợp với Hiền hồ vào cuối năm 2022 để làm rõ mối quan hệ với nữ ca sĩ: "Về chuyến đi Hàn Quốc cuối năm ngoái mình khẳng định lại một lần nữa là đây là chuyến đi chơi của mình và gia đình, hoàn toàn không có bất cứ một thành viên nào khác ngoài gia đình mình trong chuyến đi này." Ngoài ra, anh cho biết có gặp một nhóm bạn người Việt Nam trong chuyến đi nên họ có thể chứng minh cho anh.

Trịnh Thăng Bình tiếp tục lý giải về sự xuất hiện của Hiền Hồ trong đêm diễn của mình gần đây: "Ban đầu Hiền cũng nằm trong số danh sách ca sỹ mà khách hàng đề xuất xuất hiện cho sự kiện, nhưng khi liên hệ với ekip của Hiền thì vì vài lý do cá nhân nên Hiền không thể tham gia show diễn. Nhưng trên tinh thần thiện chí, Hiền đã đồng ý đến sân ủng hộ chương trình với tư cách 1 khán giả và nghĩa vụ của mình là chăm sóc và dẫn Hiền đến khu vực khách hàng để kết nối và chào hỏi khách hàng theo tinh thần lịch sự và chuẩn mực nhất."

Trịnh Thăng Bình liên tục vướng ồn ào vì liên quan đến Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ sinh năm 1988 một lần nữa khẳng định về mối quan hệ với Hiền Hồ: "Giữa mình và Hiền là mối quan hệ đồng nghiệp vô tư như bao bạn đồng nghiệp khác và những thông tin không đúng sự thật đang làm ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống cá nhân và công việc của mình.

Mình cũng là một người luôn cố gắng sống đạo đức và chuẩn mực giữ gìn phẩm chất của một nghệ sỹ để luôn xứng đáng với sự yêu thương của khán giả trong ngần ấy năm. Mình cũng chưa bao giờ lừa dối khán giả của mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và dù đó là chuyện tình cảm cá nhân, nếu có mình sẽ nhận như mình đã từng làm nhiều lần trước đó."

Bài viết của Trịnh Thăng Bình - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng, Trịnh Thăng Bình gửi lời xin lỗi đến khán giả: "Sau chuyện lần này mình cũng thật sự buồn lòng khi lỡ vô tình làm khán giả của mình không vui hay thất vọng về mình. Mình nghĩ đây là một kinh nghiệm quý giá để mình phải cân nhắc nhiều hơn về những hành động của mình trong tương lai và mình luôn ghi nhận những ý kiến đóng góp tốt cho sự nghiệp và hình ảnh của mình từ quý vị khán giả.

Mình mong sau những lời chia sẻ rất thật và rõ ràng của mình, quý vị sẽ có một góc nhìn khác hơn về vấn đề này và mong mọi chuyện không đi quá xa theo những thông tin không đúng sự thật. Mình một lần nữa xin lỗi mọi người về những sự việc không thoải mái mà mình đã gây ra cho mọi người trong thời gian qua."

Không chỉ Trịnh Thăng Bình, phía ekip Hiền Hồ cũng đã lên tiếng về bức ảnh chụp chung gần đây của hai ca sĩ, tránh để sự việc đi quá xa.