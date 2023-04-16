Trấn Thành từng bị một nhạc sĩ gạo cội chê bai giọng hát ngay trên sóng truyền hình: 'Không có gì đặc biệt, hát cũng không ổn'

Hậu trường 16/04/2023 10:00

Giọng hát của Trấn Thành từ trước đến nay luôn là chủ đề gây tranh cãi khi nam MC luôn "cố đấm ăn xôi" dù cho thực lực vẫn chưa được công nhận.

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao trước một đoạn clip nhiều năm trước khi Trấn Thành trổ tài ca hát trong một chương trình truyền hình. Cụ thể, nam MC đã đeo mặt nạ và thể hiện khả năng ca hát trước mặt 2 nhạc sĩ Huy Tuấn và Quốc Trung.

Tuy nhiên, màn thể hiện của Trấn Thành đã bị hai giám khảo nhấn nút phản đối. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng: "Giọng cũng được. Nhưng bạn trình diễn còn thiếu tự tin. Tôi nghĩ bạn ra đây bạn phải có một cái gì đặc biệt hơn chứ hát thì không ổn".

Trấn Thành từng bị một nhạc sĩ gạo cội chê bai giọng hát ngay trên sóng truyền hình: 'Không có gì đặc biệt, hát cũng không ổn' - Ảnh 1
Màn thể hiện của Trấn Thành đã bị hai giám khảo nhấn nút phản đối - Ảnh: Internet

Dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng lại được dịp cười cợt trước khoảnh khắc này của Trấn Thành. Đa số ý kiến đều không mấy ủng hộ việc nam MC hát hò, đặc biệt thái độ của Trấn Thành ở cuối đoạn clip cũng khiến nhiều người bàn tán.

Cách đây không lâu, cư dân mạng cũng được phen ồn ào với đoạn clip được cắt ra từ chương trình Ca Sĩ Thần Tượng với Trấn Thành giữ vai trò giám khảo. Trong phần thi hóa thân thành ca sĩ Bùi Anh Tuấn của thí sinh Tuấn Phương, Trấn Thành đã nhận xét khuyết điểm của Phương là "việc kiểm soát nhịp điệu chưa ổn".

Trấn Thành từng bị một nhạc sĩ gạo cội chê bai giọng hát ngay trên sóng truyền hình: 'Không có gì đặc biệt, hát cũng không ổn' - Ảnh 2
Trấn Thành gây tranh cãi khi thị phạm cho thí sinh - Ảnh: Internet

 Trấn Thành từng bị một nhạc sĩ gạo cội chê bai giọng hát ngay trên sóng truyền hình: 'Không có gì đặc biệt, hát cũng không ổn' - Ảnh 3

Bên cạnh đó, anh còn chỉ ra lỗi về cách xử lý hát bỏ nhỏ chưa khéo và so sánh thí sinh với Bùi Anh Tuấn. Sau phần nhận xét, anh yêu cầu thí sinh hát lại một đoạn trong bài Nơi tình yêu kết thúc. Anh còn nhiệt tình thị phạm lại cách hát mà anh cho là hay và đúng kỹ thuật hơn.

Màn thị phạm của Trấn Thành đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến bênh vực Trấn Thành, cho rằng anh đang làm tốt vai trò của một giám khảo. Tuy nhiên, phần nhiều khán giả lại nói nam MC đình đám không có chuyên môn về ca hát và màn thể hiện của anh thậm chí còn không tốt bằng thí sinh.

Trấn Thành từng bị một nhạc sĩ gạo cội chê bai giọng hát ngay trên sóng truyền hình: 'Không có gì đặc biệt, hát cũng không ổn' - Ảnh 4
Trấn Thành thời gian gần đây thường gây tranh cãi bởi các phát ngôn của mình - Ảnh: Internet

Trấn Thành không còn là cái tên xa lạ khi các video phát ngôn, chia sẻ của anh trở thành đề gây tranh cãi. Trước đó, đoạn clip nam diễn viên khóc nức nở khi nói về "hào quang rực rỡ" cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Trong khi nhiều ý kiến đồng tình về quan điểm của anh, số khác lại không tán thành, thậm chí thực hiện nhiều video "cà khịa" nam diễn viên Bố già.

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Từ khóa:   Trấn Thành MC Trấn Thành giọng hát Trấn Thành

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