Bị chê không đủ 'trình' thị phạm giọng hát, Trấn Thành đáp trả đầy tự tin: 'Điều rất tiếc trong cuộc đời là không làm giám đốc âm nhạc'

Nếu như ở vai trò MC và điện ảnh, Trấn Thành đã có cho mình những thành công đáng nể thì đối với lĩnh vực âm nhạc, anh chàng luôn là cái tên bị khán giả chê bai mỗi khi 'cầm mic'.

Mới đây, trên mạng xã hội, đoạn clip nam MC Trấn Thành trưng trổ giọng hát thị phạm cho thí sinh đã khiến dân tình xôn xao tranh cãi. Hầu như đa số ý kiến đều cho rằng, nam MC không đủ chuyên môn cũng như không có giọng hát tốt để nhận xét hay chê bai thí sinh trong một chương trình âm nhạc. Đoạn clip nam MC Trấn Thành trưng trổ giọng hát thị phạm cho thí sinh đã khiến dân tình xôn xao tranh cãi - Ảnh: Internet Nếu như ở vai trò MC và điện ảnh, Trấn Thành đã có cho mình những thành công đáng nể thì đối với lĩnh vực âm nhạc, anh chàng luôn là cái tên bị khán giả 'đặt lên bàn cân' mỗi khi 'cầm mic'. Nói về ý kiến nhận xét của khán giả, cách đây khá lâu, trong một talk show, Trấn Thành không ngần ngại trải lòng về những tranh cãi xoay quanh giọng hát của mình.

Hầu như đa số ý kiến đều cho rằng, nam MC không đủ chuyên môn cũng như không có giọng hát tốt để nhận xét hay chê bai thí sinh trong một chương trình âm nhạc - Ảnh: Internet Theo đó, nam MC cho biết: "Nhiều người nói tôi hát không tốt, tôi cũng đắn đo suy nghĩ về điều đó lắm chứ. Tôi chưa bao giờ tự nhận tôi là ca sĩ và tôi cũng không bao giờ khẳng định rằng tôi hát tốt. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi là người hát có cảm xúc thôi. Có thể ông trời không cho tôi giọng hát quá tuyệt vời để phát ra là như ca sĩ. Tôi là người hát không hay nhưng cũng không phải người hát quá tệ cho nên những người thấy ác cảm với điều đó tôi thấy hơi tội cho tôi. Tôi nghĩ nguyên nhân một phần là do tôi hát cạnh những ca sĩ mà các bạn quá yêu mến như Erik, Thùy Chi,... Nên đem tôi ra để so sánh với những ngôi sao hàng đầu Việt Nam thì tôi thấy buồn cười thật đấy. Tôi là người hát giao lưu thôi chứ tôi có nói tôi là ca sĩ bao giờ đâu mà so sánh giọng hát tôi như vậy được. Tôi yêu âm nhạc nên tôi muốn được hát".

Trấn Thành không ngần ngại trải lòng về những tranh cãi xoay quanh giọng hát của mình - Ảnh: Internet Ngoài ra, khi được hỏi về một lĩnh vực mới mà bản thân muốn chinh phục, Trấn Thành thẳng thắn cho biết: "Điều rất tiếc tôi không làm được trong cuộc đời này đó là làm một giám đốc - producer âm nhạc chính thức". Trấn Thành thẳng thắn cho biết: "Điều rất tiếc tôi không làm được trong cuộc đời này đó là làm một giám đốc - producer âm nhạc chính thức" - Ảnh: Internet Trấn Thành cho biết bản thân tự tin nghe rất nhiều nhạc, thậm chí nghiên cứu rất tỉ mẩn về lĩnh vực này. "Tôi mê âm nhạc một cách kinh khủng khiếp. Tôi tiếc là tuổi thanh xuân của tôi không được học hành đàng hoàng về nhạc lý nên tôi không thể làm được điều đó. Đó là ước mơ mà tôi đã bỏ lỡ" - nam MC trải lòng đầy tiếc nuối. Anh chàng luôn là cái tên bị khán giả đặt lên 'bàn cân' mỗi khi 'cầm mic' - Ảnh: Internet Hiện những chia sẻ này của Trấn Thành được đào lại và tiếp tục gây nên làn sóng tranh cãi.

Trấn Thành trưng trổ giọng hát thị phạm cho thí sinh nhưng netizen lại phản pháo kịch liệt: 'Nghe muốn cảm lạnh!' Trong đoạn clip ghi lại cảnh Trấn Thành vừa nói vừa thị phạm cách hát cho thí sinh. Tuy nhiên, ngay lập tức, bên dưới phần bình luận, đa số cư dân mạng đều lên tiếng mỉa mai Trấn Thành thị phạm hát thua xa thí sinh.

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