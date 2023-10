Bị chê không đủ 'trình' thị phạm giọng hát, Trấn Thành đáp trả đầy tự tin: 'Điều rất tiếc trong cuộc đời là không làm giám đốc âm nhạc'

Hầu như đa số ý kiến đều cho rằng, nam MC không đủ chuyên môn cũng như không có giọng hát tốt để nhận xét hay chê bai thí sinh trong một chương trình âm nhạc - Ảnh: Internet

Theo đó, nam MC cho biết: "Nhiều người nói tôi hát không tốt, tôi cũng đắn đo suy nghĩ về điều đó lắm chứ. Tôi chưa bao giờ tự nhận tôi là ca sĩ và tôi cũng không bao giờ khẳng định rằng tôi hát tốt. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi là người hát có cảm xúc thôi. Có thể ông trời không cho tôi giọng hát quá tuyệt vời để phát ra là như ca sĩ. Tôi là người hát không hay nhưng cũng không phải người hát quá tệ cho nên những người thấy ác cảm với điều đó tôi thấy hơi tội cho tôi.

Tôi nghĩ nguyên nhân một phần là do tôi hát cạnh những ca sĩ mà các bạn quá yêu mến như Erik, Thùy Chi,... Nên đem tôi ra để so sánh với những ngôi sao hàng đầu Việt Nam thì tôi thấy buồn cười thật đấy. Tôi là người hát giao lưu thôi chứ tôi có nói tôi là ca sĩ bao giờ đâu mà so sánh giọng hát tôi như vậy được. Tôi yêu âm nhạc nên tôi muốn được hát".