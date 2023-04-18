Hari Won có động thái bất ngờ giữa lúc ông xã Trấn Thành liên tục vướng ồn ào dậy sóng cõi mạng?

Thời gian qua, Trấn Thành liên tục "dính phốt" vì những phát ngôn "Mr riêng tư", "đời nghệ sĩ khó nuốt" làm dậy sóng cõi mạng. Bên cạnh động thái mới của Trấn Thành được quan tâm thì phía bà xã của nam MC cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém.
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Thời gian qua, Trấn Thành liên tục "dính phốt" vì những phát ngôn "Mr riêng tư", "đời nghệ sĩ khó nuốt" làm dậy sóng cõi mạng. Sau loạt ồn ào, Trấn Thành dường như vẫn giữ im lặng và chỉ chia sẻ những hoạt động vui chơi bên bà xã và bạn bè.
Mới đây nhất, khán giả lại tiếp tục xôn xao trước thông tin Trấn Thành rời "ghế nóng" show Siêu tài năng nhí đã tham gia suốt 3 mùa. Thay vào đó là sự thay thế của MC Đại Nghĩa. Nhiều người cho rằng sự vắng mặt của Trấn Thành trong thời gian gần đây là vì liên quan đến những ồn ào vừa qua.
Bên cạnh động thái mới của Trấn Thành được quan tâm thì phía bà xã của nam MC cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém. Giữa lúc chồng vướng nhiều ồn ào, Hari Won gần như không có động thái gì bênh vực hay đề cập đến. Thay vào đó, nữ ca sĩ vẫn thoải mái chia sẻ hình ảnh vi vu ở Hàn Quốc, đi quay trên phim trường và thường xuyên tương tác với đồng nghiệp.
Trên trang cá nhân, Hari Won liên tục đăng lại những clip Trấn Thành vui vẻ bên bạn bè trong chuyến du lịch trước đó 1 tháng. Mới đây nhất, tối 18/4, Hari Won còn than vãn không có thời gian để ngủ do phải đi quay, họp và di chuyển liên tục.
Việc Trấn Thành lẫn bà xã Hari Won im hơi lặng tiếng trước ồn ào một cách khác thường khiến người hâm mộ vô cùng tò mò.