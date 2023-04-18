Hari Won có động thái bất ngờ giữa lúc ông xã Trấn Thành liên tục vướng ồn ào dậy sóng cõi mạng?

Hậu trường 18/04/2023 16:14

Thời gian qua, Trấn Thành liên tục "dính phốt" vì những phát ngôn "Mr riêng tư", "đời nghệ sĩ khó nuốt" làm dậy sóng cõi mạng. Bên cạnh động thái mới của Trấn Thành được quan tâm thì phía bà xã của nam MC cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém.

Thời gian qua, Trấn Thành liên tục "dính phốt" vì những phát ngôn "Mr riêng tư", "đời nghệ sĩ khó nuốt" làm dậy sóng cõi mạng. Sau loạt ồn ào, Trấn Thành dường như vẫn giữ im lặng và chỉ chia sẻ những hoạt động vui chơi bên bà xã và bạn bè.

Hari Won có động thái bất ngờ giữa lúc ông xã Trấn Thành liên tục vướng ồn ào dậy sóng cõi mạng? - Ảnh 1
Trấn Thành có phát ngôn gây tranh cãi ở sự kiện sau đó im lặng suốt thời gian qua

Mới đây nhất, khán giả lại tiếp tục xôn xao trước thông tin Trấn Thành rời "ghế nóng" show Siêu tài năng nhí đã tham gia suốt 3 mùa. Thay vào đó là sự thay thế của MC Đại Nghĩa. Nhiều người cho rằng sự vắng mặt của Trấn Thành trong thời gian gần đây là vì liên quan đến những ồn ào vừa qua.

Hari Won có động thái bất ngờ giữa lúc ông xã Trấn Thành liên tục vướng ồn ào dậy sóng cõi mạng? - Ảnh 2
MC Đại Nghĩa thay thế Trấn Thành ngồi ghế nóng show truyền hình

Bên cạnh động thái mới của Trấn Thành được quan tâm thì phía bà xã của nam MC cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém. Giữa lúc chồng vướng nhiều ồn ào, Hari Won gần như không có động thái gì bênh vực hay đề cập đến. Thay vào đó, nữ ca sĩ vẫn thoải mái chia sẻ hình ảnh vi vu ở Hàn Quốc, đi quay trên phim trường và thường xuyên tương tác với đồng nghiệp.

Hari Won có động thái bất ngờ giữa lúc ông xã Trấn Thành liên tục vướng ồn ào dậy sóng cõi mạng? - Ảnh 3
Vợ chồng Trấn Thành đã cùng ngồi ghế nóng chương trình suốt 3 mùa

Trên trang cá nhân, Hari Won liên tục đăng lại những clip Trấn Thành vui vẻ bên bạn bè trong chuyến du lịch trước đó 1 tháng. Mới đây nhất, tối 18/4, Hari Won còn than vãn không có thời gian để ngủ do phải đi quay, họp và di chuyển liên tục. 

Hari Won có động thái bất ngờ giữa lúc ông xã Trấn Thành liên tục vướng ồn ào dậy sóng cõi mạng? - Ảnh 4
 Giữa lúc chồng vướng nhiều ồn ào, Hari Won gần như không có động thái gì bênh vực hay đề cập đến. Thay vào đó, nữ ca sĩ vẫn chia sẻ hình ảnh đi quay trên phim trường và tương tác với đồng nghiệp

Việc Trấn Thành lẫn bà xã Hari Won im hơi lặng tiếng trước ồn ào một cách khác thường khiến người hâm mộ vô cùng tò mò.

Hậu liên hoàn 'phốt', Trấn Thành bất ngờ bị thay thế khỏi 'ghế nóng' show truyền hình đã gắn bó 3 mùa?

Hậu liên hoàn 'phốt', Trấn Thành bất ngờ bị thay thế khỏi 'ghế nóng' show truyền hình đã gắn bó 3 mùa?

Trấn Thành bỗng vắng mặt trong một show truyền hình gắn bó 3 mùa đã gây không ít xôn xao trong cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành - Hari Trấn Thành vướng ồn ào Trấn Thành - Hari Won

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'