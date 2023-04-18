Hari Won có động thái bất ngờ giữa lúc ông xã Trấn Thành liên tục vướng ồn ào dậy sóng cõi mạng?

Thời gian qua, Trấn Thành liên tục "dính phốt" vì những phát ngôn "Mr riêng tư", "đời nghệ sĩ khó nuốt" làm dậy sóng cõi mạng. Sau loạt ồn ào, Trấn Thành dường như vẫn giữ im lặng và chỉ chia sẻ những hoạt động vui chơi bên bà xã và bạn bè.

Trấn Thành có phát ngôn gây tranh cãi ở sự kiện sau đó im lặng suốt thời gian qua

Mới đây nhất, khán giả lại tiếp tục xôn xao trước thông tin Trấn Thành rời "ghế nóng" show Siêu tài năng nhí đã tham gia suốt 3 mùa. Thay vào đó là sự thay thế của MC Đại Nghĩa. Nhiều người cho rằng sự vắng mặt của Trấn Thành trong thời gian gần đây là vì liên quan đến những ồn ào vừa qua.