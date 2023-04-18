Bị thay thế ở show 'Siêu tài năng nhí', Trấn Thành có khả năng 'tuột mất' thêm 2 chương trình khác từng làm MC suốt nhiều mùa?

Khán giả tò mò rằng liệu Trấn Thành có còn được đảm đương vai trò MC trong 2 chương trình này?

Từ đầu năm đến nay, Trấn Thành là tâm điểm của nhiều cuộc tranh cãi trên mạng xã hội vì những phát ngôn như "anh cần sự riêng tư", "đời nghệ sĩ khó nuốt",... Trước nhiều ồn ào liên tiếp, nam Mc chỉ giữ im lặng và trên trang cá nhân, anh chỉ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống. Trấn Thành làm MC Rap Việt - Ảnh: Internet Mới đây, thông tin Trấn Thành rút khỏi "Siêu tài năng nhí" sau khi ngồi ghế giám khảo cùng vợ suốt 3 mùa đang trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Thay vào đó, vị trí của ông xã Hari Won hiện đang được giao lại cho MC Đại Nghĩa đảm đương.

Trấn Thành dẫn chương trình Người ấy là ai - Ảnh: Internet Tuy nhiên, không ít người cho rằng, việc Trấn Thành không còn giữ vị trí "cầm cân nảy mực" là do liên quan đến những ồn ào suốt thời gian qua của nam nghệ sĩ. Đáng chú ý, sắp tới đây, 2 chương trình Trấn Thành từng làm MC nhiều mùa trước là Rap Việt và Người ấy là ai đang rục rịch quá trình khỏi động lại. Khán giả tò mò rằng liệu Trấn Thành có còn được đảm đương vai trò MC chương trình?

Dân tình tiếp tục 'dậy sóng' khi MC Đại Nghĩa bất ngờ chia sẻ ảnh ngồi "ghế nóng" cùng Hari Won trong chương trình Siêu tài năng nhí - Ảnh: Internet Trao đổi với Thể thao và văn hóa, nhà sản xuất Rap Việt và Người ấy là ai đã có chia sẻ liên hệ đến việc này: 'Những thông tin mới của Rap Việt mùa 3 và Người ấy là ai mùa 5 sẽ được Vie Channel sớm cập nhật trong thời gian tới'.

MC Trấn Thành đã thực sự rút khỏi Siêu tài năng nhí, nghệ sĩ Đại Nghĩa nắm giữ vai trò giám khảo xuyên suốt trong mùa 4 năm nay - Ảnh: Internet Trước đó, tại 2 chương trình trên, Trấn Thành cũng từng gây ra không ít gây tranh cãi vì bị chê kém duyên hay nói đạo lý. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc nam MC là một trong những nhân tố góp phần mang lại sự thành công cho 2 show truyền hình nổi tiếng.

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