Thực hư phát ngôn của Trấn Thành giữa lùm xùm lan truyền với tốc độ chóng mặt

Hậu trường 23/04/2023 18:15

Trấn Thành vướng tin đồn 'phát ngôn giả' được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hiện nam diễn viên hài chưa lên tiếng về điều này.

Theo Tuổi Trẻ mới đây, một đoạn phát ngôn của Trấn Thành được lan truyền với tốc độ chóng mặt.  

Nội dung như sau: "Tôi biết có rất nhiều người ghét tôi, nhưng hãy nhìn lại những gì tôi đã làm cho ngành giải trí nước nhà. Nếu không có tôi thì sẽ không có Bố già, không có Nhà bà Nữ. Hãy suy nghĩ thật công tâm".

Đoạn phát ngôn gây chấn động trên được cho là của Trấn Thành bỗng chốc lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý và bình luận của cộng đồng mạng.

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Trấn Thành vướng tin đồn phát ngôn giả. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm thấy thông tin xác thực nguồn gốc phát ngôn gây sốc trên.

Đồng thời, phía Trấn Thành vẫn giữ im lặng.

Trước đó, theo VietNamNet, thông tin Trấn Thành sẽ vắng mặt ở "Siêu tài năng nhí" khiến nhiều khán giả quan tâm giữa lùm xùm về phát ngôn gây tranh cãi.

Ngày 16/4, MC Đại Nghĩa gây chú ý khi đăng ảnh chụp chung với Hari Won tại một trường quay. Anh viết dòng trạng thái: “Đã lâu rồi mới lại cùng em quay chung một chương trình mới. Em vẫn trẻ trung và vẫn xinh đẹp. Đó là điều mà anh em mình rất giống nhau”.

Theo hình ảnh được chia sẻ, khán giả cho rằng Đại Nghĩa và Hari Won đang quay chương trình Siêu tài năng nhí. Tuy nhiên, theo vị trí ngồi trong 3 mùa đã lên sóng, vị trí của Đại Nghĩa là của MC Trấn Thành.

Thực hư phát ngôn của Trấn Thành giữa lùm xùm lan truyền với tốc độ chóng mặt - Ảnh 2
 

 

Thực hư phát ngôn của Trấn Thành giữa lùm xùm lan truyền với tốc độ chóng mặt - Ảnh 3
Trấn Thành sẽ rút khỏi nhiều show ăn khách? Ảnh: Internet

Từ đây, nhiều khán giả dự đoán Trấn Thành sẽ không xuất hiện ở mùa 4 và đồn đoán nam diễn viên, MC bị gạt khỏi chương trình vì vướng lùm xùm phát ngôn từ buổi ra mắt phim cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng.

Thời gian qua, Trấn Thành vướng một số lùm xùm, từ ồn ào "bao rạp vì cần sự riêng tư" đã được anh và cụm rạp lên tiếng xác minh, tới việc phát ngôn: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang hãy thử lên đây chạm vào nó". Câu nói khiến Trấn Thành bị khán giả kêu gọi tẩy chay, một số đồng nghiệp cũng không đồng tình với cách suy nghĩ của Trấn Thành.

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