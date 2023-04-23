'Nữ quái' Lệ Hằng và lời tuyên bố giải nghệ từng gây tiếc nuối như thế nào?

Hậu trường 23/04/2023 17:55

Đươc xem là “nữ quái màn ảnh nhỏ” gây ấn tượng nhất nhì thập niên 90, diễn viên Lệ Hằng bất ngờ tuyên bố giải nghệ gây tiếc nuối.

Năm 1997, bộ phim Xin hãy tin em lên sóng truyền hình quốc gia và trở thành 1 trong số những bộ phim kinh điển nhất về chủ đề đời sống sinh viên. Phim tập trung miêu tả cuộc sống, cá tính của cô sinh viên ngang tàng, quậy phá có tên Hoài Thatcher.

Là con gái, xinh đẹp, lại mang "mác" sinh viên nhưng Hoài uống rượu, đánh nhau và quậy phá không thua bất cứ chàng trai nào. Mọi việc chỉ thay đổi khi cô gặp và có tình cảm với Phong – 1 chàng trai hiền lành, chân thành và là "dân Hà Nội gốc".

'Nữ quái' Lệ Hằng và lời tuyên bố giải nghệ từng gây tiếc nuối như thế nào? - Ảnh 1

Tạo hình nhân vật Hoài Thatcher. Ảnh: Internet

Tình yêu chớm nở với Phong khiến Hoài muốn từ bỏ những cuộc nhậu, những màn gây gổ và sống đúng bản chất dịu dàng, tình cảm của mình. Nhưng quá khứ "lừng lẫy" của Hoài đã khiến tình yêu gặp trắc trở.

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim Xin hãy tin em và hình ảnh nhân vật Hoài Thatcher vẫn in đậm trong trí nhớ của những khán giả yêu phim truyền hình Việt thuộc thế hệ 7X, 8X.

Thủ vai Hoài Thatcher là nữ diễn viên Lệ Hằng. Năm đó, Lệ Hằng chưa đầy 20 tuổi và là sinh viên năm nhất của trường Sân khấu Điện ảnh.

Cuộc sống của "Hoài Thatcher" những năm 2000, 2008 khá êm ấm, hạnh phúc. Chị kết hôn và sớm sinh 1 bé gái kháu khỉnh. Lệ Hằng cho biết, ông xã chị tên Minh, làm kinh doanh và có tướng tá "thoạt nhìn thì rất dữ dằn", "lừ đừ chẳng nói chẳng rằng". Thời gian đầu mới gặp, Lệ Hằng rất sợ nhưng chẳng hiểu vì sao từ sợ chị chuyển sang yêu anh và kết hôn.

'Nữ quái' Lệ Hằng và lời tuyên bố giải nghệ từng gây tiếc nuối như thế nào? - Ảnh 2
 

 

'Nữ quái' Lệ Hằng và lời tuyên bố giải nghệ từng gây tiếc nuối như thế nào? - Ảnh 3
Nữ diễn viên đình đám một thời. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên từng chia sẻ, tới năm 2007, mức lương của chị vẫn chỉ là 500 ngàn đồng/tháng. Toàn bộ tiền sinh hoạt của Lệ Hằng đều do ông xã cung cấp.

Tuy nhiên, chồng và gia đình chồng của Lệ Hằng lại rất ủng hộ chị theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Khi chị bận đi diễn, ông xã thay chị chăm lo cho con gái. Có những hôm Lệ Hằng đi diễn tới 1,2h đêm, anh vẫn vui vẻ đi đón vợ.

Năm 2012, Lệ Hằng tuyên bố giải nghệ gây tiếc nuối cho nhiều khán giả.

'Nữ quái' Lệ Hằng và lời tuyên bố giải nghệ từng gây tiếc nuối như thế nào? - Ảnh 4
Lệ Hằng tuyên bố giải nghệ năm 2012. Ảnh: Internet

Chính vì có được sự hậu thuẫn vững chắc của chồng và gia đình nên Lệ Hằng từng đưa con gái mới 4 tuổi đi đóng phim cùng mình.

Tuy nhiên, hạnh phúc và vinh quang của nghề diễn không giữ Lệ Hằng ở lại với sân khấu và màn ảnh nhỏ quá lâu. Năm 2012, "nữ quái" nổi tiếng của màn ảnh nhỏ một thời tuyên bố giải nghệ.

Kể từ đó tới nay, chị hoàn toàn "mất tích" khỏi showbiz Việt. Thậm chí, những đồng nghiệp cũ của chị ở Nhà hát Tuổi trẻ cũng không rõ chị đang ở đâu, làm gì.

Sự vắng bóng của "Hoài Thatcher" đã khiến không ít khán giả từng hâm mộ chị cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng.

'Nữ quái' Lệ Hằng và lời tuyên bố giải nghệ từng gây tiếc nuối như thế nào? - Ảnh 5
Công an Hà Nội cho hay Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Zing

Theo Zing, ngày 23/4, Công an Hà Nội cho hay Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh sát xác nhận bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

Theo cảnh sát, tối 10/3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Lệ Hằng nữ quái Lệ Hằng Hoài Thatcher

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