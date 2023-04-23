Hôn nhân của nghệ sĩ Tiết Cương với vợ trẻ kém 26 tuổi giờ ra sao?

Hậu trường 23/04/2023 16:25

Lấy vợ khi đã gần 50 tuổi, cuộc sống của nghệ sĩ Tiết Cương với vợ trẻ kém 26 tuổi hiện nay được biết đến rất hài lòng và hạnh phúc.

Tuy sớm gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, nhưng hôn nhân của Tiết Cương lại đến khá muộn màng. Anh từng tâm sự rằng tính cách của mình quá bay bổng nên không phù hợp để cưới sớm mà phải chờ đến khi thật chững chạc mới lập gia đình.

"Với tính cách của mình, lấy vợ trễ rất là hợp lý. Nếu ngày xưa, lấy vợ sớm khoảng 20-30 thì có lẽ đến bây giờ lấy được nhiều vợ rồi. Vì lúc đó, tính Tiết Cương lãng tử, thích bay bổng, đi ngao du đi đây đi đó, chưa muốn dừng chân. Đến bao giờ cảm thấy mình chững chạc, ổn định thì lấy vợ mới hợp lý", nam nghệ sĩ tâm sự trong chương trình Lời tự sự.

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Đám cưới nam nghệ sĩ. Ảnh: Internet

Bởi vậy, mãi tới tháng 4/2022, khi đã chuẩn bị bước sang tuổi 50, Tiết Cương mới kết hôn. Bà xã kém anh tới 26 tuổi, tên là Ngọc Thưởng, không hoạt động trong ngành giải trí nhưng là fan của Tiết Cương từ khi còn nhỏ. Chính vì theo dõi bước chân nghệ thuật của Tiết Cương gần 20 năm nên khi gặp gỡ, hai người nhanh chóng có sự đồng điệu và thấu hiểu.

Nói về sự chênh lệch tuổi tác của mình với bà xã, Tiết Cương thổ lộ trong chương trình Lời tự sự rằng:"Mình già hay trẻ, quan trọng đó là cái tâm hồn của mình. Mình sống vui vẻ, yêu đời là tự nhiên sẽ thấy mình trẻ trung. Còn khi suy nghĩ tiêu cực, lo lắng hay không tự tin thì sẽ thấy mình già. Lúc mình tự tin, thoải mái thì lúc nào cũng thấy giống như là thanh niên vậy đó".

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Hôn nhân của nghệ sĩ Tiết Cương với vợ trẻ kém 26 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 3

Bà xã Tiết Cương khá trẻ trung xinh đẹp. Ảnh: Internet

Sau khi lấy vợ, Tiết Cương dần cởi mở hơn về cuộc sống đời tư. Anh cũng chăm chỉ hoạt động mạng xã hội hơn. Thậm chí Tiết Cương còn lập kênh YouTube mới để cùng vợ chia sẻ cuộc sống đời thường. Cả hai "như hình với bóng" trong những chuyến đi chơi, khám phá ẩm thực, review địa điểm du lịch… Nam diễn viên thích thú giới thiệu vợ là "YouTuber Ngọc Thưởng". Ngoài công việc nội trợ, bà xã Tiết Cương cũng phụ chồng quay hình, phát triển nội dung trên YouTube.

Trong chương trình Lời tự sự, Tiết Cương cho biết từ khi làm YouTube anh cũng có thêm thu nhập: "Từ hồi làm Youtube, Tiết Cương thấy mình được nhiều hơn mất. Về thu nhập, cũng có thêm tiền xăng tiền chợ. Đặc biệt, tình cảm của khán giả dành cho mình rất nhiều. Có cả các bạn 9x và 2k. Thời trước, họ không biết về mình, thậm chí chưa đẻ ra nhưng từ khi review xe thì họ biết đến 'chú Tiết Cương' hay gọi là 'idol'".

Hôn nhân của nghệ sĩ Tiết Cương với vợ trẻ kém 26 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 4
 

 

Hôn nhân của nghệ sĩ Tiết Cương với vợ trẻ kém 26 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 5
Bên cạnh làm YouTube, Tiết Cương cũng tất bật đóng phim và tham gia gameshow. Ảnh: Internet

Bên cạnh làm YouTube, Tiết Cương cũng tất bật đóng phim và tham gia gameshow. Thỉnh thoảng, nam diễn viên đưa vợ đi lưu diễn và dẫn vợ "ra mắt" bạn bè, đồng nghiệp, đi dự tiệc, ăn uống cùng Cát Tường, Cát Phượng…

Trở thành người đàn ông của gia đình, Tiết Cương sống tình cảm, chăm lo cho vợ từng chút. Anh giúp bà xã Ngọc Thưởng làm việc nhà, livestream bán hàng, tự tay cắt tóc cho cô,... Tiết Cương cũng chỉ dẫn vợ làm YouTube, tận dụng mạng xã hội để buôn bán. Khi rảnh rỗi, vợ chồng Tiết Cương thường đi du lịch. Cả hai có chung sở thích khám phá miền Tây sông nước.

Ở tuổi 50, Tiết Cương cũng chăm chỉ thể dục thể thao giữ gìn sức khỏe, vóc dáng. Anh dậy sớm tập luyện với quyết tâm: "Cố gắng không để bụng cao hơn ngực".

Hiện tại, ngoài căn nhà ở TP. Hồ Chí Minh, vợ chồng Tiết Cương còn sở hữu cơ ngơi ở Long An. Vợ chồng anh thường đến đến đây nghỉ ngơi, chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa. Cả hai còn tự tay chăm chút khu vườn nhỏ, bón phân, tưới nước cho cây,...

Hôn nhân của nghệ sĩ Tiết Cương với vợ trẻ kém 26 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 6
 

 

Hôn nhân của nghệ sĩ Tiết Cương với vợ trẻ kém 26 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 7
Nam nghệ sĩ tiết lộ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ảnh: Internet

Khi nói về cuộc sống của mình ở độ tuổi 50, sau khi đã lấy vợ, Tiết Cương thổ lộ trong chương trình Cho ngày hoàn hảo: "Hiện tại cuộc sống của tôi cũng thoải mái. Tôi thấy mình không thiếu nợ ai là hay rồi. Tôi chỉ nợ tình thôi, còn nợ tiền thì chưa. Còn công việc thì tôi cũng vui vẻ. Nhà tôi cũng bé thôi, nhưng đủ sống là được".

Nghệ sĩ Tiết Cương sinh năm 1973 tại Long An, về sau sống ở TP HCM. Anh khởi nghiệp là diễn viên sân khấu, cùng lứa với Việt Hương, Thái Hòa, Đức Thịnh... nổi lên nhờ các chương trình hài Gala cười và Gặp nhau cuối tuần. Anh được khán giả biết đến qua các vai trong phim truyền hình như: Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh...

Ngoài diễn xuất, Tiết Cương còn là MC và đạo diễn một số vở kịch, tiểu phẩm truyền hình. Anh từng đoạt danh hiệu như: Diễn viên hài được yêu thích nhất Gala cười năm 2003, Diễn viên phụ xuất sắc HTV Award...

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