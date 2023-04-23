Lan Phương thừa nhận cuộc sống hôn nhân với chồng Tây khác hẳn trong phim: ‘Không dựa dẫm, bao bọc, tiền ai nấy giữ’

Mới đây, cô thủ vai Hà trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Dù Hà có tính cách ngang ngược, hay gây chuyện nhưng lại thật thà, thẳng thắn và được chồng là Thành (Doãn Quốc Đam) hết sức che chở, nâng niu.

Sự yêu chiều, bao bọc của Thành khiến Hà được thoải mái sống với cá tính của mình. Cuộc hôn nhân của Hà và Thành ngọt ngào "như mơ" đã làm không ít khán giả phải ngưỡng mộ.

Lan Phương cũng không ngại chia sẻ về ông xã ngoại quốc. Nữ diễn viên cho hay, chồng cô là người thoải mái, tôn trọng vợ. Lan Phương được thoải mái làm nghề vì chồng hiểu và thông cảm cho công việc của cô: "Chồng tôi là người nước ngoài và còn là người phương Tây nên việc tôi diễn xuất có cảnh ôm hôn bạn diễn thì với anh ấy là chuyện bình thường".

Cuộc sống của cả hai độc lập. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn cho biết, dù yêu thương và tôn trọng nhau nhưng chị và chồng rất sòng phẳng, bình đẳng chứ không dựa dẫm, được bao bọc như trong phim: "Trong gia đình của chúng tôi, người nào nắm tài chính của người đấy. Tôi làm việc, tôi tự giữ tiền còn anh ấy cũng thế".

Lấy chồng Tây, Lan Phương thừa nhận có những lúc chị và chồng bất đồng về ngôn ngữ: "Bất đồng ngôn ngữ cũng có, đó là khi cả hai đang mệt hoặc căng thẳng chuyện gì đấy. Việc tôi cố gắng luận ra một từ tiếng Anh nào đó để diễn tả đúng ý là không thể được".

Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, cả hai luôn tìm cách dung hòa thay vì đẩy mâu thuẫn đi xa hơn: "Chúng tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại ít có thời gian bên nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dành ngày nghỉ, ở bên nhau, đi du lịch. Với tôi, như thế là đủ rồi".

Vừa hoạt động nghệ thuật, vừa kinh doanh lại phải chăm lo cho tổ ấm của mình, Lan Phương luôn nỗ lực hết sức dù "không phải lúc nào cũng làm được trọn vẹn". Cô chia sẻ trong chương trình: "Có những lúc khi đang làm mẹ, tôi bật khóc vì thấy mệt quá. Có những lúc khi đang quay phim, đầu óc tôi căng hết cả lên vì lo vấn đề nhân sự của chuyện kinh doanh. Tất cả điều đó đối với tôi là quá trình học giá trị, nghĩ lại chưa chắc tôi dám làm lại. Mỗi ngày tôi đều cố gắng, không bao giờ đầu hàng".

Lan Phương cảm nhận cuộc sống đủ đầy với chồng Tây. Ảnh: Internet

Lan Phương cho biết trước đây, cô không có khái niệm gì về sự cạnh tranh trong showbiz. "Khi đó, tôi rất ngây thơ, lúc nào không có việc thì tôi khá buồn, đến lúc có việc thì lại rất vui. Hay khi đang có mối quan hệ với ai đấy thì mình dành thời gian cho tình yêu của mình hơn. Thời gian đầu là lúc tôi khám phá chính mình", cô chia sẻ. Đến khi biết bản thân muốn gì, cần gì, Lan Phương có mục tiêu để phấn đấu và nhờ đó thì hiệu quả công việc tốt hơn. Nhờ đó, nữ diễn viên có một sự nghiệp vững vàng, một tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lan Phương sinh năm 1983. Sau khi kết hôn và sinh con gái năm 2018, Lan Phương tiết lộ cô đã giảm 15 kg trong bốn tháng để lấy lại vóc dáng cũ.

Từ khi kết hôn, Lan Phương ngày càng được đánh giá cao về nhan sắc. Ảnh: Internet

Ông xã của Lan Phương tên David, người Anh, cao 2m, sinh sống và làm việc tại Hà Nội được 4 năm. Cặp đôi quen nhau vào tháng 7.2017 tại một nhà hàng ở Hà Nội.

Vừa chăm con vừa tham gia phim, Lan Phương thừa nhận quỹ thời gian của cô không còn trống. Tuy nhiên, nữ diễn viên biết sắp xếp công việc hợp lý. Bên cạnh đó, cô được ông xã yêu thương, ủng hộ vợ làm nghề nên cô không gặp nhiều áp lực.

Với những hoạt động bền bỉ, liên tục ở các lĩnh vực phim ảnh, gameshow, tham gia quảng cáo, làm đại sứ các dự án vì cộng đồng... Lan Phương cũng là nữ diễn viên hoạt động năng nổ bậc nhất ở cả 2 miền Nam – Bắc. Quan điểm sống và làm việc chậm rãi, đi lên bằng thực lực giúp cô nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp lẫn đông đảo khán giả trong suốt nhiều năm qua.

Xuất thân là diễn viên kịch nói, Lan Phương được biết đến với các vai trong những phim truyền hình như: “Cô gái xấu xí” (2008), “Những thiên thần áo trắng” (2009), “Những đứa con biệt động Sài Gòn” (2010), “Cả một đời ân oán” (2017), “Nàng dâu order” (2019)... Cô còn tham gia các phim điện ảnh “Scandal” (2012), “Cô dâu đại chiến” phần hai (2013), “Cô gái đến từ hôm qua” (2017), “Tháng năm rực rỡ” (2018)...