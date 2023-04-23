Lan Phương thừa nhận cuộc sống hôn nhân với chồng Tây khác hẳn trong phim: ‘Không dựa dẫm, bao bọc, tiền ai nấy giữ’

Hậu trường 23/04/2023 14:44

Cho đến nay, cuộc sống hôn nhân của diễn viên Lan Phương và chồng Tây cao 2m vẫn luôn được ngưỡng mộ. Mới đây, cô chia sẻ về cuộc sống hôn nhân thực tế của mình sau quá trình ‘làm vợ người ta’ trên phim.

Lan Phương là nữ diễn viên quen mặt với khán giả yêu phim truyền hình Việt. Nữ diễn viên thường vào vai cá tính, có thể diễn tốt cả phản diện lẫn chính diện.

Mới đây, cô thủ vai Hà trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Dù Hà có tính cách ngang ngược, hay gây chuyện nhưng lại thật thà, thẳng thắn và được chồng là Thành (Doãn Quốc Đam) hết sức che chở, nâng niu.

Sự yêu chiều, bao bọc của Thành khiến Hà được thoải mái sống với cá tính của mình. Cuộc hôn nhân của Hà và Thành ngọt ngào "như mơ" đã làm không ít khán giả phải ngưỡng mộ.

Lan Phương thừa nhận cuộc sống hôn nhân với chồng Tây khác hẳn trong phim: ‘Không dựa dẫm, bao bọc, tiền ai nấy giữ’ - Ảnh 1
Lan Phương và chồng Tây. Ảnh: Internet

Ngoài đời, Lan Phương có tổ ấm hạnh phúc bên chồng Tây. Cặp đôi đã kết hôn và có 1 con gái nhỏ nhưng vẫn chưa tổ chức hôn lễ.

Lan Phương cũng không ngại chia sẻ về ông xã ngoại quốc. Nữ diễn viên cho hay, chồng cô là người thoải mái, tôn trọng vợ. Lan Phương được thoải mái làm nghề vì chồng hiểu và thông cảm cho công việc của cô: "Chồng tôi là người nước ngoài và còn là người phương Tây nên việc tôi diễn xuất có cảnh ôm hôn bạn diễn thì với anh ấy là chuyện bình thường".

Lan Phương thừa nhận cuộc sống hôn nhân với chồng Tây khác hẳn trong phim: ‘Không dựa dẫm, bao bọc, tiền ai nấy giữ’ - Ảnh 2
Cuộc sống của cả hai độc lập. Ảnh: Internet 

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn cho biết, dù yêu thương và tôn trọng nhau nhưng chị và chồng rất sòng phẳng, bình đẳng chứ không dựa dẫm, được bao bọc như trong phim: "Trong gia đình của chúng tôi, người nào nắm tài chính của người đấy. Tôi làm việc, tôi tự giữ tiền còn anh ấy cũng thế".

 Lấy chồng Tây, Lan Phương thừa nhận có những lúc chị và chồng bất đồng về ngôn ngữ: "Bất đồng ngôn ngữ cũng có, đó là khi cả hai đang mệt hoặc căng thẳng chuyện gì đấy. Việc tôi cố gắng luận ra một từ tiếng Anh nào đó để diễn tả đúng ý là không thể được".

Lan Phương thừa nhận cuộc sống hôn nhân với chồng Tây khác hẳn trong phim: ‘Không dựa dẫm, bao bọc, tiền ai nấy giữ’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, cả hai luôn tìm cách dung hòa thay vì đẩy mâu thuẫn đi xa hơn: "Chúng tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại ít có thời gian bên nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dành ngày nghỉ, ở bên nhau, đi du lịch. Với tôi, như thế là đủ rồi".

Vừa hoạt động nghệ thuật, vừa kinh doanh lại phải chăm lo cho tổ ấm của mình, Lan Phương luôn nỗ lực hết sức dù "không phải lúc nào cũng làm được trọn vẹn". Cô chia sẻ trong chương trình: "Có những lúc khi đang làm mẹ, tôi bật khóc vì thấy mệt quá. Có những lúc khi đang quay phim, đầu óc tôi căng hết cả lên vì lo vấn đề nhân sự của chuyện kinh doanh. Tất cả điều đó đối với tôi là quá trình học giá trị, nghĩ lại chưa chắc tôi dám làm lại. Mỗi ngày tôi đều cố gắng, không bao giờ đầu hàng".

Lan Phương thừa nhận cuộc sống hôn nhân với chồng Tây khác hẳn trong phim: ‘Không dựa dẫm, bao bọc, tiền ai nấy giữ’ - Ảnh 4
Lan Phương cảm nhận cuộc sống đủ đầy với chồng Tây. Ảnh: Internet

Lan Phương cho biết trước đây, cô không có khái niệm gì về sự cạnh tranh trong showbiz. "Khi đó, tôi rất ngây thơ, lúc nào không có việc thì tôi khá buồn, đến lúc có việc thì lại rất vui. Hay khi đang có mối quan hệ với ai đấy thì mình dành thời gian cho tình yêu của mình hơn. Thời gian đầu là lúc tôi khám phá chính mình", cô chia sẻ. Đến khi biết bản thân muốn gì, cần gì, Lan Phương có mục tiêu để phấn đấu và nhờ đó thì hiệu quả công việc tốt hơn. Nhờ đó, nữ diễn viên có một sự nghiệp vững vàng, một tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lan Phương sinh năm 1983. Sau khi kết hôn và sinh con gái năm 2018, Lan Phương tiết lộ cô đã giảm 15 kg trong bốn tháng để lấy lại vóc dáng cũ.

Lan Phương thừa nhận cuộc sống hôn nhân với chồng Tây khác hẳn trong phim: ‘Không dựa dẫm, bao bọc, tiền ai nấy giữ’ - Ảnh 5

Từ khi kết hôn, Lan Phương ngày càng được đánh giá cao về nhan sắc. Ảnh: Internet

Ông xã của Lan Phương tên David, người Anh, cao 2m, sinh sống và làm việc tại Hà Nội được 4 năm. Cặp đôi quen nhau vào tháng 7.2017 tại một nhà hàng ở Hà Nội.

Vừa chăm con vừa tham gia phim, Lan Phương thừa nhận quỹ thời gian của cô không còn trống. Tuy nhiên, nữ diễn viên biết sắp xếp công việc hợp lý. Bên cạnh đó, cô được ông xã yêu thương, ủng hộ vợ làm nghề nên cô không gặp nhiều áp lực.

Với những hoạt động bền bỉ, liên tục ở các lĩnh vực phim ảnh, gameshow, tham gia quảng cáo, làm đại sứ các dự án vì cộng đồng... Lan Phương cũng là nữ diễn viên hoạt động năng nổ bậc nhất ở cả 2 miền Nam – Bắc. Quan điểm sống và làm việc chậm rãi, đi lên bằng thực lực giúp cô nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp lẫn đông đảo khán giả trong suốt nhiều năm qua.

Xuất thân là diễn viên kịch nói, Lan Phương được biết đến với các vai trong những phim truyền hình như: “Cô gái xấu xí” (2008), “Những thiên thần áo trắng” (2009), “Những đứa con biệt động Sài Gòn” (2010), “Cả một đời ân oán” (2017), “Nàng dâu order” (2019)... Cô còn tham gia các phim điện ảnh “Scandal” (2012), “Cô dâu đại chiến” phần hai (2013), “Cô gái đến từ hôm qua” (2017), “Tháng năm rực rỡ” (2018)... 

Hot TikToker Tizi - Đích Lép đám cưới: Choáng ngợp bởi không gian tiền tỷ lộng lẫy, quy tụ 200 TikToker, ca sĩ khách mời

Hot TikToker Tizi - Đích Lép đám cưới: Choáng ngợp bởi không gian tiền tỷ lộng lẫy, quy tụ 200 TikToker, ca sĩ khách mời

Đám cưới quy tụ 200 TikToker của cặp 9X triệu người theo dõi, từ không gian đến các món ăn trong bữa tiệc đều được khen ngợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Phương diễn viên Lan Phương Lan Phương và chồng Tây

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'