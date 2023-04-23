Hot TikToker Tizi - Đích Lép đám cưới: Choáng ngợp bởi không gian tiền tỷ lộng lẫy, quy tụ 200 TikToker, ca sĩ khách mời

Đưa Việt Trúc lên sân khấu, Quang Minh nói nhiều người biết đến câu chuyện "lời hứa 10 năm" của họ nhưng ít người biết Việt Trúc đã quên bẵng lời hứa này, chỉ mỗi anh vẫn ghi nhớ và theo đuổi nó.

Đám cưới của cặp TikToker Quang Minh và Việt Trúc diễn ra tại TP.HCM, quy tụ 200 khách mời là những nhà sáng tạo nội dung. Ca sĩ Orange, Phạm Đình Thái Ngân, vũ công Quang Đăng, YouTuber 1977 Vlog, TikToker Tun Phạm... và 200 YouTuber, TikToker khác dự đám cưới của Quang Minh và Việt Trúc.

Yêu nhau năm 18 tuổi, Quang Minh thường gọi Việt Trúc là "công chúa" vì vẻ ngây thơ của cô nữ sinh chỉ sống trong thế giới thu nhỏ của mình, ít giao tiếp xã hội. Khi thiết kế không gian đám cưới, chàng trai hướng đến ý tưởng câu chuyện cổ tích về nàng công chúa với hoa, bướm và tông màu hồng chủ đạo. 9X muốn vợ mình trở thành nàng công chúa thực sự.

Cặp "Tizi Đích Lép" (tên chung khi hoạt động với vai trò YouTuber, TikToker) cười hạnh phúc. Quang Minh hãnh diện khi đã giữ tròn lời hứa 10 năm với bạn gái và nay là vợ mình. Với Việt Trúc, chàng trai chưa bao giờ thôi làm cô bất ngờ với từng việc lớn nhỏ trong cuộc sống đôi lứa.

Không gian tiệc cưới như cổ tích của cặp đôi. Ảnh: Internet

Thiết kế không gian đám cưới theo chủ đề cổ tích nhưng cặp đôi lại chọn tên "Not a fairy tale" (không phải truyện cổ tích). Với họ, hành trình 10 năm không ngọt ngào, suôn sẻ như chuyện kể. Cặp 9X cùng nhau trải qua bệnh tật, phá sản, áp lực dư luận... để quyết định chọn người còn lại làm bạn đời.

Quang Minh và Việt Trúc hôn nhau trên sân khấu. MC đám cưới - TikToker, diễn viên hài độc thoại Tùng BT nói: "Đây có lẽ là cặp cô dâu - chú rể hôn nhau nhiều nhất trong đám cưới".

Menu tiệc cưới của Tizi Đích Lép: hoành tráng không kém gì không gian. Ảnh: Internet

Trong dịp này, thực đơn đãi tiệc cưới của cả hai cũng đã được tiết lộ. Trong menu, nhiều món sơn hào hải vị chuẩn Trung Hoa khiến các vị khách thích thú. Các món ăn này cũng thuộc dạng khá đắt, với đủ các món từ khai vị đến tráng miệng.

Cụ thể, món khai vị có đến 3 lựa chọn là mực chiên giòn với tương ớt - gỏi gà Tứ Xuyên, chả giò heo và trứng muối cùng súp bí đao với tôm. Món chính được cặp đôi lựa cho càng đông đảo món hơn với cá mú chiên giòn kiểu Quảng Đông - món ăn xuất hiện nhiều trong các nhà hàng Trung Hoa.Ngoài ra còn có bắp bò hầm tiêu xanh, bông cải xanh hấp đậu hũ trứng thanh đạm và mì trứng xào thịt, rau củ. Món tráng miệng được cặp đôi mới cưới khá thanh đạm với chè thanh đào ăn cùng nhãn với táo tàu.

Sau đám cưới, họ sẽ đi trăng mật cùng nhau. Ảnh: Internet

Sau đám cưới, họ sẽ đi trăng mật cùng nhau. Quang Minh và Việt Trúc tin rằng cuộc sống đôi lứa không thay đổi gì sau đám cưới. Họ tiếp tục phát triển sự nghiệp, cùng nhau xây dựng tổ ấm và chăm sóc các chú chó. Cặp đôi chưa có kế hoạch sinh con.

Không chỉ đồng hành cùng nhau trong công việc, Tizi - Đích Lép còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi mối tình kéo dài 10 năm. Với cột mốc đặc biệt này, cặp đôi quyết định về chung nhà bằng một đám cưới lộng lẫy.

"Đa số mọi người đều nghĩ chuyện tình yêu của Tizi - Đích Lép đẹp như truyện cổ tích. Nhưng thật ra để hoàn thành bức tranh tuyệt đẹp này, chúng tôi phải nắm tay nhau trải qua khá nhiều khó khăn, thử thách.

Nhớ lại những ngày đầu bên cạnh nhau, lúc đó cả hai nghèo đến nỗi buổi hẹn hò chỉ có thể mua cây kem 2.000 đồng ở quán gà rán rồi dắt nhau ra công viên cùng ăn chứ không dám ngồi lại trong quán vì ngại", chú rể kể.