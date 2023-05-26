Từng vướng thị phi chuyện có bầu, Hari Won bất ngờ công khai 'con gái' 8 tuổi ngay trên sóng truyền hình

Sao Việt 26/05/2023 12:11

Động thái mới đây trên sóng truyền hình của Hari Won khiến dân tình xôn xao.

Trấn Thành - Hari Won vốn là 1 trong những cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Hầu như mỗi động thái, sự tương tác qua lại của cả hai điều được dân tình "soi" rất kỹ. Tính đến nay, cặp đôi đã có hơn 6 năm về chung một nhà và không ít lần vướng ồn ào đời tư. Trong đó, nhiều lần Hari Won vướng nghi vấn mang thai nhưng đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ. Tuy nhiên, mới đây, nữ ca sĩ lại công khai 'con gái' ngay trên sóng truyền hình.

Từng vướng thị phi chuyện có bầu, Hari Won bất ngờ công khai 'con gái' 8 tuổi ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 1
Trấn Thành - Hari Won luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ

Cụ thể, trong tập 4 của Siêu tài năng Nhí mùa thứ 4, thí sinh Y Thiên An (8 tuổi, đến từ Kon Tum) có màn chào sân ấn tượng cùng cây đàn T'rưng. Bé gây chú ý bởi hình tượng khỏe khoắn với nét văn hóa núi rừng khi xuất hiện cùng với mẹ trong trang phục thổ cẩm của dân tộc Ba Na. Kết thúc phần thi với hai ca khúc Xin chào Việt Nam và Ước mơ của mẹ, Thiên An chinh phục được cả ba giám khảo, đặc biệt là Hari Won. Bà xã Trấn Thành phấn khích chạy lên sân khấu, bày tỏ cảm xúc và thốt lên: "Con ơi đi về nè con… Đây là con của em"

Từng vướng thị phi chuyện có bầu, Hari Won bất ngờ công khai 'con gái' 8 tuổi ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 2
Hari Won chạy lên sân khấu "nhận con"

Được biết, bé Thiên An chơi đàn từ lúc 5 tuổi và đến nay đã được 3 năm. Từ nhỏ, Thiên An thấy mẹ chơi và muốn đánh đàn như mẹ. Không chỉ chơi đàn giỏi, cô bé còn rất lễ phép, hiếu thảo. Khoảnh khắc đáng yêu của Hari Won và bé khiến dân tình thích thú. Vốn là 1 người yêu mến trẻ em, nữ ca sĩ luôn tự nhiên trong cách bày tỏ tình cảm của mình mà không khỏi khiến dân tình hoang mang. 

Từng vướng thị phi chuyện có bầu, Hari Won bất ngờ công khai 'con gái' 8 tuổi ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 3
Trấn Thành và Hari vẫn chưa có con sau hơn 6 năm "về chung nhà"

Trước đây, Hari Won từng không ít lần vướng nghi vấn mang thai nhưng đã khéo léo phủ nhận. Vốn là cặp đôi viên mãn cả trong sự nghiệp và tình yêu, chính vì vậy không ít người quan tâm đến chuyện con cái của cặp đôi. Từng chia với truyền thông, Trấn Thành cho biết đừng rập khuôn mọi thứ mà nên có nhiều định nghĩa trong cuộc sống, tình cảm hay hôn nhân cũng thế. Giống như câu chuyện sinh con, Trấn Thành - Hari Won đã có 6 năm bên nhau và cả hai chưa có ý định có thêm thành viên mới. Đôi khi quyết định này bị một số cư dân mạng mang ra bàn tán với thái độ không mấy tích cực.

Từng vướng thị phi chuyện có bầu, Hari Won bất ngờ công khai 'con gái' 8 tuổi ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 4
Hari Won từng phải đăng tải hình ảnh khoe vòng 2 để khẳng định hiện tại không mang thai
Từng vướng thị phi chuyện có bầu, Hari Won bất ngờ công khai 'con gái' 8 tuổi ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 5
Hari Won từng nhiều lần vướng nghi vấn mang bầu. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sau đó đã lên tiếng phủ nhận tin đồn mang thai và tiết lộ rằng do cô tăng cân

Tại TalkShow, Trấn Thành thẳng thắn: "Chúng ta không có nhiều hơn một định nghĩa. Các bạn nghĩ là cưới vợ xong phải sinh con - định nghĩa duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải định nghĩa nó khác, lấy vợ xong hạnh phúc, nếu không có con vẫn là hạnh phúc.

Nhiều người cứ hỏi tớ là khi nào sinh con. Ủa không có vấn đề gì, đấy chỉ là tôi chưa muốn có em bé, là vì hai vợ chồng còn quá nhiều hoài bão, ước mơ để làm. Nó đơn giản như vậy thôi! Nhưng mọi người phải vẽ những câu chuyện kinh dị lên, trời ơi! Nào là sinh không được, tại sao nó không sinh,... Chúng ta không có nhiều hơn một định nghĩa". Hiện tại, Trấn Thành và Hari Won vẫn đang hạnh phúc bên nhau và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chung cực tình cảm.

Từng vướng thị phi chuyện có bầu, Hari Won bất ngờ công khai 'con gái' 8 tuổi ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 6

Nam MC cho biết không sinh con là vì 2 vợ chồng còn quá nhiều hoài bão và ước mơ để làm

Hậu ồn ào đời tư, Trấn Thành xuất hiện 'tình bể bình' bên cạnh Hari Won nhưng vẫn bị 'cà khịa' vì 1 điều quen thuộc!

Hậu ồn ào đời tư, Trấn Thành xuất hiện 'tình bể bình' bên cạnh Hari Won nhưng vẫn bị 'cà khịa' vì 1 điều quen thuộc!

Động thái mới của Trấn Thành và Hari Won đang nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

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Từ khóa:   hari won nghi vấn mang thai Hari Won Trấn Thành sao Việt

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