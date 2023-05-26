Hậu ồn ào đời tư, Trấn Thành xuất hiện 'tình bể bình' bên cạnh Hari Won nhưng vẫn bị 'cà khịa' vì 1 điều quen thuộc!

Động thái mới của Trấn Thành và Hari Won đang nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Trấn Thành vốn được biết đến là 1 sao nam nhiều thị phi của làng giải trí Việt, không ít lần nam MC nhận về "gạch đá" xoay quanh chuyện "khóc lóc". Tuy nhiên gần đây, chuyện đời tư của anh và bà xã Hari Won càng được chú ý hơn trước nhiều tin đồn tràn lan trên mạng về việc cả hai đã ly hôn, thậm chí có cả hợp đồng hôn nhân. Tuy vậy, cặp đôi luôn có những động thái ngầm bác bỏ thông tin này. Trấn Thành vướng nhiều nghi vấn về đời tư Thời gian gần đây, Hari Won cũng tích cực đăng tải những hình ảnh bên cạnh Trấn Thành cùng những chia sẻ thú vị như một lời phủ nhận tin đồn. Mới đây nhất, nữ ca sĩ vừa chia sẻ thêm đoạn video "đu trend" cùng ông xã. Đây được cho là lần đầu tiên nam MC công khai xuất hiện cùng vợ sau ồn ào đời tư.

Trấn Thành "nhí nhố" bên cạnh bà xã Hari Won Hari Won còn hào hứng chia sẻ dòng trạng thái rằng: "Sao? Tại sao? Trấn Thành không hợp tác thật sự". Trong đoạn video, dễ dàng nhận thấy vợ chồng nam MC đều thể hiện tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên cạnh đối phương. Đoạn clip ngay sau đó nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ netizen. Không ít người dành nhiều lời khen cho độ "lầy lội" của cả hai. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện những bình luận "cà khịa" chuyện "khóc lóc" trên sóng truyền hình của Trấn Thành.

Khán giả dành lời yêu thương cho Trấn Thành và Hari Won Nhưng vẫn có bình luận mong Trấn Thành đừng khóc ở Rap Việt Sau thời gian vướng ồn ào, hiện tại Trấn Thành đã trở lại và giữ vai trò "cầm trịch" tại 2 show truyền hình hứa hẹn bùng nổ nhất nhì năm nay là Rap Việt và Người ấy là ai. Khán giả cực kỳ mong chờ sự xuất hiện, sự duyên dáng của nam MC nhưng cũng không ít người chờ xem Trấn Thành có "khóc trên sóng truyền hình nữa hay không?". Động thái mới cho thấy cặp đôi này vẫn đang hạnh phúc bên nhau Trấn Thành và Hari Won quyết định về chung một nhà vào tháng 12/2016. Cả hai đã trải qua rất nhiều khó khăn và sóng gió khi tới với nhau. Thời gian qua, nam MC liên tiếp vướng vào những thông tin tiêu cực và bị khán giả quay lưng chỉ trích, phản đối gay gắt. Tháng 1/2023, Trấn Thành từng lên tiếng về những tin đồn thất thiệt về chuyện hôn nhân với bà xã Hari Won. "Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Và tôi nói thật luôn, mọi người nghĩ giùm tôi, trên thế giới này có ai ký hợp đồng hôn nhân tới 7 năm không? Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy", nam MC chia sẻ. Trấn Thành - Hari Won vẫn đang hạnh phúc viên mãn bên nhau

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