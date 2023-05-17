Giữa ồn ào bủa vây, Trấn Thành lộ diện lạ lẫm trong đoạn clip 'nhá hàng' chính thức của 'Người ấy là ai mùa 5'

Sao Việt 17/05/2023 14:54

Ngoại hình có phần khác lạ của Trấn Thành trong trailer chính thức của Người ấy là ai mùa 5 đang nhận được nhiều sự chú ý.

Trấn Thành được biết đến là 1 diễn viên, MC cực kỳ đa tài của làng giải trí Việt, ngoài ra anh còn đảm nhận nhiều vai trò khác như đạo diễn và cũng từng ra mắt sản phẩm âm nhạc. Tuy nổi tiếng là thế nhưng thời gian gần đây, nam MC liên tục vướng vào nhiều ồn ào từ công việc cho đến cuộc sống cá nhân.

Giữa lúc ồn ào bủa vây, Trấn Thành vẫn hết mình với công việc, ngoài thông tin nam MC sẽ tiếp tục cầm trịch show hot - Rap Việt thì mới đây BTC của Người ấy là ai mùa 5 cũng xác nhận ông xã Hari Won sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Như vậy, Trấn Thành sẽ chính thức giữ vai trò MC của 2 show giải trí và âm nhạc được mong chờ nhất nhì ở thời điểm hiện tại.

Giữa ồn ào bủa vây, Trấn Thành lộ diện lạ lẫm trong đoạn clip 'nhá hàng' chính thức của 'Người ấy là ai mùa 5' - Ảnh 1
Trấn Thành sẽ chính thức giữ vai trò MC của Rap Việt và Người ấy là ai mùa 5

Trước đó, rất nhiều thông tin rò rỉ cùng những hình ảnh mờ nhòe của Trấn Thành khi xuất hiện trong trường quay các chương trình năm nay bị phát tán trên mạng xã hội. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò về sự xuất hiện cũng như diện mạo của nam MC. Không để dân tình chờ đợi quá lâu, trong đoạn trailer "nhá hàng" Người ấy là ai mùa 5, khán giả đã có thể nhìn thấy diện mạo mới của Trấn Thành 1 cách rõ nét hơn.

Giữa ồn ào bủa vây, Trấn Thành lộ diện lạ lẫm trong đoạn clip 'nhá hàng' chính thức của 'Người ấy là ai mùa 5' - Ảnh 2

Giữa ồn ào bủa vây, Trấn Thành lộ diện lạ lẫm trong đoạn clip 'nhá hàng' chính thức của 'Người ấy là ai mùa 5' - Ảnh 3
Trấn Thành xuất hiện trong đoạn trailer "nhá hàng" Người ấy là ai mùa 5

Có thể thấy, khi xuất hiện với vai trò dẫn dắt các chương trình hot như Người ấy là ai năm nay, nam nghệ sĩ để râu, diện mạo hoàn toàn khác lạ so với trước kia. Phải chăng, tại show giải trí này, nam MC cùng dàn cố vấn sẽ là người đưa ra những lời khuyên, những kinh nghiệm, triết lý về cuộc sống và tình yêu đến nữ chính vì vậy tạo hình có phần già dặn, chững trạc sẽ phù hợp hơn?

Giữa ồn ào bủa vây, Trấn Thành lộ diện lạ lẫm trong đoạn clip 'nhá hàng' chính thức của 'Người ấy là ai mùa 5' - Ảnh 4
Phải chăng Trấn Thành cố ý để râu nhằm tạo nên ngoại hình chững trạc, trải đời hơn?

Thời gian gần đây, Trấn Thành vướng vào nhiều lùm xùm về phát ngôn, ứng xử và cả chuyện tình cảm cùng bà xã Hari Won. Cũng chính từ đây, không ít tin lan truyền Trấn Thành bị gạch tên khỏi vị trí ghế nóng hay người dẫn chương trình một số chương trình quen thuộc. 

Trước đó, nhà sản xuất Siêu tài năng nhí thông báo MC Đại Nghĩa thay thế vị trí của Trấn Thành sau 3 năm MC này đồng hành cùng chương trình vì anh bận lịch quay phim. Không ít người cho rằng việc Trấn Thành không còn giữ vị trí "cầm cân nảy mực" là do liên quan đến những ồn ào thời gian qua của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, trong buổi họp báo Siêu tài năng nhí, nhà sản xuất đã cho phát đoạn clip Hari Won tiết lộ Trấn Thành không thể ngồi "ghế nóng" chương trình này là do bận rộn quay phim. 

Giữa ồn ào bủa vây, Trấn Thành lộ diện lạ lẫm trong đoạn clip 'nhá hàng' chính thức của 'Người ấy là ai mùa 5' - Ảnh 5
Thời gian gần đây, Trấn Thành vướng vào nhiều lùm xùm về phát ngôn, ứng xử và cả chuyện tình cảm cùng bà xã Hari Won

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