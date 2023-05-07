Giữa 'bão' thị phi, Trấn Thành tình tứ bên Hari Won nhưng em gái lại vào 'cà khịa', thực hư ra sao?

Hari Won cũng có những phản hồi lại gây chú ý với Uyển Ân - em gái Trấn Thành.

Gần đây, Trấn Thành liên tục bị gọi tên vào những ồn ào trên mạng xã hội như vụ chia tiền đi bar 187 triệu, bị đồng nghiệp nhắc tên và hàng loạt tin đồn đời tư. Từ hơn 10 ngày qua, Trấn Thành không có bất kì chia sẻ nào trên trang cá nhân cũng như không lộ diện trước công chúng. Đến chiều ngày 4/5, Hari Won bất ngờ có chia sẻ đầu tiên liên quan đến chồng khiến công chúng dành sự chú ý. Động thái của ca sĩ khiến dân mạng dành sự chú ý, trong đó em gái của Trấn Thành - Uyển Ân cũng nhanh chóng để lại bình luận "cà khịa" vì khó chịu 1 điều.

Hari Won chia sẻ hình ảnh xuất hiện cùng Trấn Thành - Ảnh: Internet Nhưng em gái Trấn Thành đã để lại bình luận "cà khịa" - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, ngay bên dưới bức ảnh của Hari Won, Uyển Ân đã vào "cà khịa" lầy lội: "Ôm mà cấn 2 cái túi khó chịu quá, để em xài giúp anh chị nhé". Hoá ra lý do khiến em gái Trấn Thành khó chịu là vì muốn xin khéo 2 chiếc túi hiệu của anh chị. Trước màn xin xỏ của em chồng, Hari Won cũng đáp lại ngay và luôn: "Em ơi, sao em ngày càng thông minh dữ vậy. Bớt thông minh kiểu này đi nha". Màn tương tác của Hari Won và Uyển Ân đã phần nào chứng minh mối quan hệ chị dâu - em chồng của cả hai rất thân thiết, tốt đẹp. Hari Won - Uyển Ân có mối quan hệ chị dâu và em chồng rất thân thiết - Ảnh: Internet Được biết, Uyển Ân bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2019 với bộ phim đầu tay mang tên Oppa Phiền Quá Nha cùng chị dâu Hari Won. Sau đó tên tuổi của gái xinh tiếp tục được phủ sóng khi tham gia Bố Già và gần nhất là Nhà Bà Nữ của Trấn Thành. Em gái Trấn Thành cũng từng tiết lộ về mối quan hệ với chị dâu Hari Won và cho hay 2 chị em hợp nhau về nhiều mặt.

“Hai chị em nói về đồ ăn là nhiều nhất, kế đến là du lịch. Chị hay hỏi về công việc và thường cho tôi những món đồ hiệu. Chủ yếu đồ hiệu tôi dùng đều là từ chị Hari Won tặng. Từ ngày lấy vợ, anh Thành không tặng tôi gì cả, trước đó thì có. Từ khi tôi 18 tuổi, anh Thành chỉ hỗ trợ tiền học. Về nhu cầu, sở thích cá nhân thì tôi tự làm để tiêu xài. Tôi tham gia web-drama, đóng vài quảng cáo…”, Uyển Ân chia sẻ. Uyển Ân chia sẻ hợp nhau về nhiều mặt với Hari Won - Ảnh: Internet

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