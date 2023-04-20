Hari Won bất ngờ tuyên bố 'mất chồng', danh tính của người phụ nữ khiến cộng đồng mạng phải 'ngã ngửa'

Mới đây, trên trang cá nhân, Hari Won đăng tải đoạn clip Trấn Thành ân cần dắt tay một người phụ nữ, cô than thở: 'Hôm nay tôi mất chồng rồi'. Thực chất, đây chỉ là câu nói mà bà xã Trấn Thành trêu đùa mà thôi. Người phụ nữ mà Trấn Thành nắm tay đó không ai khác chính là diễn viên Lê Giang, người có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Trấn Thành.

Hari Won đăng tải đoạn clip Trấn Thành ân cần dắt tay một người phụ nữ - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip, Hari Won liên tục pha trò trêu ông xã. Ngoài ra, cặp đôi không ngại phát "cẩu lương" khiến dân tình lụi tim. Được biết, clip trên được vợ chồng nữ ca sĩ ghi lại trong chuyến du lịch tại Đà Lạt. Khoảnh khắc hài hước không kém phần lãng mạn trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.