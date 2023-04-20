Hari Won bất ngờ tuyên bố 'mất chồng', danh tính của người phụ nữ khiến cộng đồng mạng phải 'ngã ngửa'

Sao Việt 20/04/2023 15:22

Hari Won tỏ ra giận dỗi khi thấy Trấn Thành chăm sóc người con gái khác.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hari Won đăng tải đoạn clip Trấn Thành ân cần dắt tay một người phụ nữ, cô than thở: 'Hôm nay tôi mất chồng rồi'. Thực chất, đây chỉ là câu nói mà bà xã Trấn Thành trêu đùa mà thôi. Người phụ nữ mà Trấn Thành nắm tay đó không ai khác chính là diễn viên Lê Giang, người có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Trấn Thành.

Hari Won bất ngờ tuyên bố 'mất chồng', danh tính của người phụ nữ khiến cộng đồng mạng phải 'ngã ngửa' - Ảnh 1
Hari Won đăng tải đoạn clip Trấn Thành ân cần dắt tay một người phụ nữ - Ảnh: Cắt từ clip 

Trong clip, Hari Won liên tục pha trò trêu ông xã. Ngoài ra, cặp đôi không ngại phát "cẩu lương" khiến dân tình lụi tim. Được biết, clip trên được vợ chồng nữ ca sĩ ghi lại trong chuyến du lịch tại Đà Lạt. Khoảnh khắc hài hước không kém phần lãng mạn trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. 

Hari Won bất ngờ tuyên bố 'mất chồng', danh tính của người phụ nữ khiến cộng đồng mạng phải 'ngã ngửa' - Ảnh 2
Cặp đôi không ngại phát "cẩu lương" khiến dân tình lụi tim - Ảnh: Cắt từ clip

 

Hari Won bất ngờ tuyên bố 'mất chồng', danh tính của người phụ nữ khiến cộng đồng mạng phải 'ngã ngửa' - Ảnh 3
Đôi vợ chồng liên tục thể hiện tình cảm khiến dân tình phải ganh tỵ - Ảnh: Cắt từ clip 

 Phía dưới clip, khán giả để lại nhiều bình luận như:

- Vợ chồng nhà này hài hước quá, đúng nguyên một "cây hài".

- Bà Hari nói làm tôi hú hồn luôn á.

- Chị Lê Giang đúng số hưởng, có người em chất lượng ghê.

- Lãng mạn quá chị ơi, hai người lúc nào cũng như ngày mới yêu luôn á.  

Gần đây liên quan đến phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt", Trấn Thành vướng phải "bão" lùm xùm vì liên tục bị đào lại những chia sẻ, màn thị phạm gây tranh cãi. Thậm chí, mới đây nhất, Trấn Thành còn vướng nghi vấn "vắng bóng" ở Siêu Tài Năng Nhí, người được chọn thay thế là MC Đại Nghĩa. Dễ dàng nhận ra suốt hơn 1 tuần qua, Trấn Thành không lộ diện ở bất kì sự kiện hay buổi họp mặt bạn bè nào, bài đăng gần nhất trên Fanpage 18 triệu người theo dõi là vào ngày 12/4.

Hari Won bất ngờ tuyên bố 'mất chồng', danh tính của người phụ nữ khiến cộng đồng mạng phải 'ngã ngửa' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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