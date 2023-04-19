'Loá mắt' trước căn hộ triệu đô của vợ chồng Trấn Thành: Nằm ngay vị trí đắc địa quận 1, view bạc tỷ nhìn ngắm trọn thành phố

Theo tiết lộ của danh hài Trường Giang trong một chương trình, tổ ấm của cặp đôi tọa ngay trung tâm Quận 1 và có giá trị khoảng 20 tỷ đồng.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won được biết đến là những người chịu chơi nhất Vbiz khi không ngại vung tiền sắm hàng hiệu, nước hoa đắt tiền,... Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, có thể nói vợ chồng nam MC đã tích luỹ cho mình cả khối tài sản khủng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, có thể nói vợ chồng nam MC đã tích luỹ cho mình cả khối tài sản khủng Được biết, đầu năm 2021, vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đã chuyển về căn hộ cao cấp giữa trung tâm TP.HCM. Theo tiết lộ của danh hài Trường Giang trong một chương trình, tổ ấm của cặp đôi tọa ngay trung tâm Quận 1 và có giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Căn hộ được thiết kế sang trọng như khách sạn 5 sao và có view ngắm nhìn được thành phố từ trên cao.

Theo tiết lộ của danh hài Trường Giang trong một chương trình, tổ ấm của cặp đôi tọa ngay trung tâm Quận 1 và có giá trị khoảng 20 tỷ đồng Trong những lần nam MC livestream tại căn hộ của mình, Trấn Thành không ngần ngại chia sẻ việc mạnh tay chi thêm 5 tỷ để thiết kế nội thất theo ý thích. Toàn bộ thiết kế và tông màu sử dụng trong nhà đều được Trấn Thành lựa chọn, sắp xếp rất tỉ mỉ. Căn hộ còn có dàn đèn led âm tường sang trọng, có thể điều chỉnh nhiều góc độ ánh sáng khác nhau tùy nhu cầu sử dụng. Căn hộ được thiết kế sang trọng như khách sạn 5 sao và có view ngắm nhìn được thành phố từ trên cao Trấn Thành còn hào hứng khoe góc thích nhất trong tổ ấm chính là phòng vệ sinh. Được biết, nội thất trong nhà tắm được nam MC nhập hoàn toàn từ Ý. 'Nhìn cái phòng tắm mà đồ xấu quá, nhìn riết nó chán. Ai có điều kiện một xíu hay yêu thích nội thất, thích cái gì lạ lạ. Mình xây nhà kiếm cái gì nó lạ, nó vui thì mình không bị chán' - Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành không ngần ngại chia sẻ việc mạnh tay chi thêm 5 tỷ để thiết kế nội thất theo ý thích Không chỉ vậy, trong căn hộ còn có tích hợp phòng tập riêng để cặp đôi có thể rèn luyện thể dục thể thao tại nhà và cả một góc rộng để trưng bày quần áo, giày dép hàng hiệu. Đáng chú ý nhất, Trấn Thành còn dành một góc đặc biệt để trưng bày bộ sưu tập nước hoa đắt tiền. Vốn được biết nam MC rất thích nước hoa nên anh thường xuyên sưu tầm thêm nước hoa trong những lần đi lưu diễn nước ngoài. Ước tính hiện tại Trấn Thành đã sở hữu hơn 600 lọ nước hoa có thể lên tới hàng tỷ đồng. Ông xã Hari Won còn tỉ mỉ sắp xếp nước hoa trên các ngăn kệ, thường xuyên lau chùi, vệ sinh kỹ lưỡng. Trong căn hộ còn có tích hợp phòng tập riêng để cặp đôi có thể rèn luyện thể dục thể thao tại nhà và cả một góc rộng để trưng bày quần áo, giày dép hàng hiệu Đáng chú ý nhất, Trấn Thành còn dành một góc đặc biệt để trưng bày bộ sưu tập nước hoa đắt tiền Trước khi chuyển đến ở tại căn hộ trung tâm thành phố, gia đình Trấn Thành và Hari Won từng sở hữu căn biệt thự cao cấp tại Quận 7, TP.HCM. Không chỉ vậy, khoảng tháng 5/2019, cặp đôi đình đám từng chi 7,5 tỷ đồng để mua một căn hộ cao cấp rộng 100m2, hướng nhìn ra Hồ Tây ở Hà Nội để phục vụ cho những chuyến công tác dài ngày.

Hari Won có động thái bất ngờ giữa lúc ông xã Trấn Thành liên tục vướng ồn ào dậy sóng cõi mạng? Thời gian qua, Trấn Thành liên tục "dính phốt" vì những phát ngôn "Mr riêng tư", "đời nghệ sĩ khó nuốt" làm dậy sóng cõi mạng. Bên cạnh động thái mới của Trấn Thành được quan tâm thì phía bà xã của nam MC cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém.

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