Hari Won 'đu trend' múa tay cực mượt nhưng 1 chi tiết liên quan đến Trấn Thành chiếm hết spotlight?

Hari Won bắt trend múa tay cực mượt

Ngoài những lời khen dành cho visual trẻ trung, xinh đẹp bất chấp mọi góc quay, Hari Won cũng khiến không ít người xôn xao vì một chi tiết có liên quan đến Trấn Thành. Bởi lẽ, trong lúc thực hiện vũ đạo của Flower, bàn tay của Hari Won khiến nhiều người chú ý khi hoàn toàn không đeo chiếc nhẫn cưới với Trấn Thành ở ngón áp út.

Nhiều người khen ngợi nhan sắc của Hari Won vẫn không quên bày tỏ thắc mắc chuyện nhẫn cưới

Gần đây, trên trang cá nhân, Hari Won đã đăng tải bức ảnh ngọt ngào bên ông xã Trấn Thành ở sân bay. Cô chọn góc chụp sau lưng để bắt được khoảnh khắc hai vợ chồng ôm lấy nhau tình cảm. Bức ảnh được khán giả quan tâm bởi Trấn Thành liên tục vướng ồn ào thời gian qua.

Trấn Thành và Hari Won có động thái giữa thời điểm nhạy cảm

Được biết, trước đây Trấn Thành từng gây chú ý khi có phát ngôn liên quan đến tin đồn về hợp đồng hôn nhân với Hari Won. Cụ thể, trong 1 lần trả lời phỏng vấn, Trấn Thành đã thẳng thắn nhắc đến tin đồn thất thiệt. Theo đó, Trấn Thành nói: "Về thông tin hợp đồng hôn nhân, mọi người hỏi mình có tức giận hay stress, áp lực không, thì nói không giận thì cũng không đúng, nhưng mà giận thì làm gì được nhau? Người ta đồn thì mình phải chịu thôi, do họ thấy ít up hình chung nên nghĩ vậy. Từng ấy thời gian tôi bận đi làm phim, vợ tôi cũng bận những công việc riêng ở Hàn Quốc thì làm gì có thời gian đi ăn đi chơi để chụp hình tình tứ up lên cho quý vị xem".