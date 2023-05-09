Hari Won 'đu trend' múa tay cực mượt nhưng 1 chi tiết liên quan đến Trấn Thành chiếm hết spotlight?

Dân tình phát hiện 1 điểm khác thường trong đoạn clip 'đu trend' của Hari Won.

Thời gian qua, Trấn Thành - Hari Won là cặp đôi gây xôn xao trên mạng xã hội khi xuất hiện những tin đồn như "cả hai ly hôn" hay "hợp đồng hôn nhân". Tuy nhiên, sau đó, Trấn Thành đều lên tiếng phủ nhận và cho rằng, họ vẫn hạnh phúc. Gần đây, Trấn Thành - Hari Won vướng vào ồn ào ly hôn Tưởng chừng mọi chuyện đã êm đẹp, mới đây khán giả bất ngờ phát hiện 1 điểm bất thường trong đoạn clip mà Hari Won đăng tải có liên quan đến Trấn Thành. Cụ thể, trên kênh TikTok cá nhân của mình, Hari Won đã đăng tải đoạn clip bắt trend Flower challenge đến từ ca khúc trong MV Flower của Jisoo (BLACKPINK).

Bắt đầu bằng khoảnh khắc đoán tuổi thật dựa theo những con số được sắp xếp ngẫu nhiên. Nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng bất ngờ và cảm xúc vỡ òa vì vui sướng khi nhận về con số 18. Hari Won bày tỏ sự hạnh phúc trong đoạn clip mới đây Ngay sau đó, Hari Won đã thực hiện những động tác múa xoay tay trên nền nhạc ca khúc Flower của Jisoo, là một người yêu thích âm nhạc cũng như nhảy nhót, thế nên những động tác vũ đạo của Jisoo có lẽ không thể làm khó được bà xã Trấn Thành. Nhan sắc tươi trẻ của nữ ca sĩ khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi.

Hari Won bắt trend múa tay cực mượt Ngoài những lời khen dành cho visual trẻ trung, xinh đẹp bất chấp mọi góc quay, Hari Won cũng khiến không ít người xôn xao vì một chi tiết có liên quan đến Trấn Thành. Bởi lẽ, trong lúc thực hiện vũ đạo của Flower, bàn tay của Hari Won khiến nhiều người chú ý khi hoàn toàn không đeo chiếc nhẫn cưới với Trấn Thành ở ngón áp út. Nhiều người khen ngợi nhan sắc của Hari Won vẫn không quên bày tỏ thắc mắc chuyện nhẫn cưới Gần đây, trên trang cá nhân, Hari Won đã đăng tải bức ảnh ngọt ngào bên ông xã Trấn Thành ở sân bay. Cô chọn góc chụp sau lưng để bắt được khoảnh khắc hai vợ chồng ôm lấy nhau tình cảm. Bức ảnh được khán giả quan tâm bởi Trấn Thành liên tục vướng ồn ào thời gian qua. Trấn Thành và Hari Won có động thái giữa thời điểm nhạy cảm Được biết, trước đây Trấn Thành từng gây chú ý khi có phát ngôn liên quan đến tin đồn về hợp đồng hôn nhân với Hari Won. Cụ thể, trong 1 lần trả lời phỏng vấn, Trấn Thành đã thẳng thắn nhắc đến tin đồn thất thiệt. Theo đó, Trấn Thành nói: "Về thông tin hợp đồng hôn nhân, mọi người hỏi mình có tức giận hay stress, áp lực không, thì nói không giận thì cũng không đúng, nhưng mà giận thì làm gì được nhau? Người ta đồn thì mình phải chịu thôi, do họ thấy ít up hình chung nên nghĩ vậy. Từng ấy thời gian tôi bận đi làm phim, vợ tôi cũng bận những công việc riêng ở Hàn Quốc thì làm gì có thời gian đi ăn đi chơi để chụp hình tình tứ up lên cho quý vị xem". Hari Won và Trấn Thành luôn là cặp đôi khiến khán giả quan tâm mỗi khi có động thái mới

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