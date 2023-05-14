Tình cũ của Hari Won khiến netizen trầm trồ vì ngoại hình thay đổi khác lạ sau 5 năm lấy vợ!

Hậu trường 14/05/2023 14:53

Sau khi Tiến Đạt công khai kết hôn với Lê Thụy vào năm 2018, anh hoàn toàn rút khỏi ngành giải trí và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Đinh Tiến Đạt được công chúng biết đến nhiều nhất với vai trò một rapper nổi tiếng Việt Nam. Trước khi đến với rap, anh còn từng là thành viên của nhóm nhảy Hoàng Thông trong vai trò Dance break. 

Tình cũ của Hari Won khiến netizen trầm trồ vì ngoại hình thay đổi khác lạ sau 5 năm lấy vợ! - Ảnh 1
Rapper Đinh Tiến Đạt được nhận xét là người tình cảm 

Đinh Tiến Đạt là một trong số những rapper đời đầu khi nhạc rap còn đang kén người nghe. Anh đã chinh phục được khán giả qua nhiều tác phẩm như: Vui cùng Mr.Dee, Chí Phèo,... Trong các tác phẩm hit của nam rapper phải kể đến sự kết hợp giữa anh và ca sĩ Thanh Thảo trong ca khúc Chàng và nàng tạo được cơn sốt lúc bấy giờ.  

Tình cũ của Hari Won khiến netizen trầm trồ vì ngoại hình thay đổi khác lạ sau 5 năm lấy vợ! - Ảnh 2
Nam rapper thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại 

Ngoài chuyện âm nhạc, nam rapper từng có cuộc tình 9 năm với nữ ca sĩ Hari Won. Tuy nhiên sau đó cả hai chia tay và năm 2018, anh đã lên xe hoa với Lê Thụy. Được biết, bà xã của Đinh Tiến Đạt sinh năm 1991, vợ anh từng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông một thời gian. Sau khi kết hôn cô lui về làm hậu phương cho chồng và sinh cho nam rapper một quý tử vào năm 2019.

Tình cũ của Hari Won khiến netizen trầm trồ vì ngoại hình thay đổi khác lạ sau 5 năm lấy vợ! - Ảnh 3
Đinh Tiến Đạt và vợ Lê Thụy 
Tình cũ của Hari Won khiến netizen trầm trồ vì ngoại hình thay đổi khác lạ sau 5 năm lấy vợ! - Ảnh 4
Cả hai kết hôn năm 2018 
Tình cũ của Hari Won khiến netizen trầm trồ vì ngoại hình thay đổi khác lạ sau 5 năm lấy vợ! - Ảnh 5
Nam rapper và vợ con hiện tại 

Hiện tại, nam rapper còn rút khỏi làng giải trí và đổi hướng sang kinh doanh, anh sở hữu cho mình một căn hộ sang trọng và một trang trại cà phê rộng lớn. Nam rapper 8X chia sẻ niềm vui hiện tại của anh là vợ con và cùng lên rẫy với những người nông dân tại trang trại.

Tình cũ của Hari Won khiến netizen trầm trồ vì ngoại hình thay đổi khác lạ sau 5 năm lấy vợ! - Ảnh 6
 Nam rapper Đinh Tiến Đạt và ca sĩ Lam Trường 
Tình cũ của Hari Won khiến netizen trầm trồ vì ngoại hình thay đổi khác lạ sau 5 năm lấy vợ! - Ảnh 7
Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng nam rapper vẫn được sự yêu quý của đồng nghiệp 

Bên cạnh đó, việc lựa chọn phong cách thời trang năng động cũng đã giúp Tiến Đạt trở nên cuốn hút hơn nhiều. Trong lần xuất hiện mới đây, nam rapper diện áo sơ mi, quần tây kết hợp cùng giày thể thao đã nhận được nhiều lời khen từ công chúng về sự thay đổi phong cách.

Tình cũ của Hari Won khiến netizen trầm trồ vì ngoại hình thay đổi khác lạ sau 5 năm lấy vợ! - Ảnh 8
Nam rapper gây chú ý với phong cách năng động 
Tình cũ của Hari Won khiến netizen trầm trồ vì ngoại hình thay đổi khác lạ sau 5 năm lấy vợ! - Ảnh 9
Tiến Đạt được nhận xét trông trẻ trung hơn so với tuổi

Nói về ý định trở lại showbiz, Tiến Đạt cho rằng anh rất mừng vì nhạc rap ngày càng được ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, nếu có trở lại thì nam rapper sẽ chọn một hình thức khác. Hiện, anh và vợ cũng lên kế hoạch sinh thêm con thứ hai sau hơn 5 năm chung sống.

Hari - Tiến Đạt sau khi kết thúc tình 9 năm: Nàng thị phi, chàng viên mãn

Hari - Tiến Đạt sau khi kết thúc tình 9 năm: Nàng thị phi, chàng viên mãn

Trước khi có cuộc sống hiện tại, Hari - Tiến Đạt từng có mối tình kéo dài 9 năm. Tuy nhiên cả hai đã chia tay và có cuộc sống hiện tại hoàn toàn khác biệt.

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