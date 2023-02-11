Hạnh phúc viên mãn bên Trấn Thành, Hari Won hiếm hoi nhắc về tình cũ Tiến Đạt, cách xưng hô gây chú ý

Trước khi trở thành vợ của Trấn Thành , Hari Won từng có mối tình kéo dài đến 9 năm với rapper Đinh Tiến Đạt. Cả hai chia tay trong hòa bình. Tuy nhiên, họ né tránh khi đề cập đến đối phương trong cuộc sống lẫn trên mặt báo. Hiện tại, mỗi người đều có gia đình và cuộc sống riêng nên mỗi khi nhắc đến nhau đều phải cân nhắc thận trọng để tránh ảnh hưởng đến người còn lại.

Trong buổi phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc gần đây, Hari Won đã có dịp chia sẻ hành trình "vụt sáng thành sao" ở làng giải trí Việt. Đây cũng là lần Hari Won hiếm hoi nhắc về kỷ niệm thời tham gia chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú. Đây là chương trình giúp nữ ca sĩ được biết đến nhiều hơn với danh xưng bạn gái Tiến Đạt. Lúc bấy giờ, cô và bạn trai cũ từng là cặp đôi Vbiz gây sốt mạng xã hội một thời.

Hari Won chỉ tiết lộ nhận lời mời tham gia chương trình thông qua một người bạn. Đồng thời, mọi hình ảnh của Tiến Đạt cũng bị xóa hoàn toàn khỏi đoạn video giới thiệu. Có vẻ như cô không muốn nhắc đến người yêu cũ sau kết hôn.

Mọi hình ảnh liên quan đến Tiến Đạt đều được xóa sạch.

Hari Won và Đinh Tiến Đạt từng là cặp đôi đình đám trong show Cuộc đua kì thú.

Động thái này khiến nhiều fan suy luận rằng nữ ca sĩ không muốn làm ảnh hưởng quá nhiều đến người xưa, nhất là nay anh đã có gia đình riêng. Hành động này của cô lẫn ê kíp được cho là tinh tế và biết cách ứng xử. Trong khi bà xã hạn chế nhắc về người cũ, Trấn Thành lại nhiều lần gây tranh cãi khi gọi tên Tiến Đạt trước truyền thông khiến Hari Won nhiều lần phải ngượng ngùng và xấu hổ trước mọi người.

Trấn Thành không ngại nhiều lần nhắc tên Tiến Đạt.

Hiện tại, sau 6 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won trở thành cặp sao Việt có sức ảnh hưởng lớn. Từ khi về chung một nhà, nam MC có sự nghiệp thăng tiến, trong khi đó mỹ nhân sinh năm 1986 khiến nhiều người ghen tị khi được chồng cưng chiều hết mực và sống trong điều kiện đủ đầy, xa xỉ.

Trấn Thành - Hari Won là một trong những cặp vợ chồng quyền lực Vbiz.

Còn về Tiến Đạt, anh sinh năm 1981. Anh từng hoạt động showbiz với vai trò ca sĩ, rapper nhưng sau đó giải nghệ, tập trung vào kinh doanh lĩnh vực cà phê. Cuối năm 2018, Tiến Đạt kết hôn với Thụy Vy, sinh năm 1991, làm công việc ngoài nghệ thuật.

Cả hai đón bé Finn hồi tháng 10/2019. Và vừa qua, thông tin bà xã rapper Tiến Đạt - Thụy Vy - mang thai lần hai, hiện đang ở tháng thứ 3 của thai kỳ cũng được mọi người quan tâm.