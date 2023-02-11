Hạnh phúc viên mãn bên Trấn Thành, Hari Won hiếm hoi nhắc về tình cũ Tiến Đạt, cách xưng hô gây chú ý

Hậu trường 11/02/2023 20:00

Khi nhắc đến chuyện tham gia chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú năm xưa với Tiến Đạt, Hari Won đã có cách trả lời vô cùng tinh tế.

Trước khi trở thành vợ của Trấn Thành, Hari Won từng có mối tình kéo dài đến 9 năm với rapper Đinh Tiến Đạt. Cả hai chia tay trong hòa bình. Tuy nhiên, họ né tránh khi đề cập đến đối phương trong cuộc sống lẫn trên mặt báo. Hiện tại, mỗi người đều có gia đình và cuộc sống riêng nên mỗi khi nhắc đến nhau đều phải cân nhắc thận trọng để tránh ảnh hưởng đến người còn lại. 

Hạnh phúc viên mãn bên Trấn Thành, Hari Won hiếm hoi nhắc về tình cũ Tiến Đạt, cách xưng hô gây chú ý - Ảnh 1

Trong buổi phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc gần đây, Hari Won đã có dịp chia sẻ hành trình "vụt sáng thành sao" ở làng giải trí Việt. Đây cũng là lần Hari Won hiếm hoi nhắc về kỷ niệm thời tham gia chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú. Đây là chương trình giúp nữ ca sĩ được biết đến nhiều hơn với danh xưng bạn gái Tiến Đạt. Lúc bấy giờ, cô và bạn trai cũ từng là cặp đôi Vbiz gây sốt mạng xã hội một thời. 

Hạnh phúc viên mãn bên Trấn Thành, Hari Won hiếm hoi nhắc về tình cũ Tiến Đạt, cách xưng hô gây chú ý - Ảnh 2

Hari Won chỉ tiết lộ nhận lời mời tham gia chương trình thông qua một người bạn. Đồng thời, mọi hình ảnh của Tiến Đạt cũng bị xóa hoàn toàn khỏi đoạn video giới thiệu. Có vẻ như cô không muốn nhắc đến người yêu cũ sau kết hôn.

Hạnh phúc viên mãn bên Trấn Thành, Hari Won hiếm hoi nhắc về tình cũ Tiến Đạt, cách xưng hô gây chú ý - Ảnh 3
Mọi hình ảnh liên quan đến Tiến Đạt đều được xóa sạch.

 

Hạnh phúc viên mãn bên Trấn Thành, Hari Won hiếm hoi nhắc về tình cũ Tiến Đạt, cách xưng hô gây chú ý - Ảnh 4

Hạnh phúc viên mãn bên Trấn Thành, Hari Won hiếm hoi nhắc về tình cũ Tiến Đạt, cách xưng hô gây chú ý - Ảnh 5
Hari Won và Đinh Tiến Đạt từng là cặp đôi đình đám trong show Cuộc đua kì thú.

Động thái này khiến nhiều fan suy luận rằng nữ ca sĩ không muốn làm ảnh hưởng quá nhiều đến người xưa, nhất là nay anh đã có gia đình riêng. Hành động này của cô lẫn ê kíp được cho là tinh tế và biết cách ứng xử. Trong khi bà xã hạn chế nhắc về người cũ, Trấn Thành lại nhiều lần gây tranh cãi khi gọi tên Tiến Đạt trước truyền thông khiến Hari Won nhiều lần phải ngượng ngùng và xấu hổ trước mọi người.

Hạnh phúc viên mãn bên Trấn Thành, Hari Won hiếm hoi nhắc về tình cũ Tiến Đạt, cách xưng hô gây chú ý - Ảnh 6
Trấn Thành không ngại nhiều lần nhắc tên Tiến Đạt.

Hiện tại, sau 6 năm kết hôn, Trấn Thành và Hari Won trở thành cặp sao Việt có sức ảnh hưởng lớn. Từ khi về chung một nhà, nam MC có sự nghiệp thăng tiến, trong khi đó mỹ nhân sinh năm 1986 khiến nhiều người ghen tị khi được chồng cưng chiều hết mực và sống trong điều kiện đủ đầy, xa xỉ.

Hạnh phúc viên mãn bên Trấn Thành, Hari Won hiếm hoi nhắc về tình cũ Tiến Đạt, cách xưng hô gây chú ý - Ảnh 7
Trấn Thành - Hari Won là một trong những cặp vợ chồng quyền lực Vbiz. 

Còn về Tiến Đạt, anh sinh năm 1981. Anh từng hoạt động showbiz với vai trò ca sĩ, rapper nhưng sau đó giải nghệ, tập trung vào kinh doanh lĩnh vực cà phê. Cuối năm 2018, Tiến Đạt kết hôn với Thụy Vy, sinh năm 1991, làm công việc ngoài nghệ thuật.

Cả hai đón bé Finn hồi tháng 10/2019. Và vừa qua, thông tin bà xã rapper Tiến Đạt - Thụy Vy - mang thai lần hai, hiện đang ở tháng thứ 3 của thai kỳ cũng được mọi người quan tâm.

Hạnh phúc viên mãn bên Trấn Thành, Hari Won hiếm hoi nhắc về tình cũ Tiến Đạt, cách xưng hô gây chú ý - Ảnh 8
Tiến Đạt có cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan.
Hari Won bất ngờ mang giấy đăng kí kết hôn với Trấn Thành để chứng minh danh phận

Hari Won bất ngờ mang giấy đăng kí kết hôn với Trấn Thành để chứng minh danh phận

Hari Won có phản ứng gây chú ý khi nữ đồng nghiệp nhắc đến Trấn Thành.

Xem thêm
Từ khóa:   Hari Won Rapper Tiến Đạt Tiến Đạt Hari Won Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 40 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 42 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 49 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 50 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang